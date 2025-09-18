Quinta, 18 de Setembro de 2025 10:18
GeralEm Goiás, música e educação se reencontram na quarta edição do Projeto EducantoGeralO Acordo EFTA-Mercosul e as perspectivas para o BrasilGeralPais devem estar atentos ao retinoblastoma nos filhosGeralOs desafios contemporâneos do jornalismo e a notória importância da profissãoGeralHalitofobia: quando o medo do mau hálito se torna uma fobia social
Geral EduCanto Goiás

Em Goiás, música e educação se reencontram na quarta edição do Projeto Educanto

Maria Eugênia e Banda realizam 32 shows gratuitos em escolas públicas da capital e de 28 cidades do interior, aproximando jovens estudantes de suas raízes culturais

18/09/2025 09h52
Por: Redação Fonte: Lumieira Comunicação
O projeto, aprovado pelo Programa Goyazes do Governo de Goiás e patrocinado pela Equatorial, alia espetáculo e material didático.
Luiz Chaffin, Maria Eugênia e Edilson Morais no Educanto

A música tem ocupado espaço de destaque nas salas de aula do interior goiano. Pelo quarto ano consecutivo, a cantora Maria Eugênia e os músicos Luiz Chaffin e Edilson Morais estão à frente do projeto Educanto, que até novembro passará por 29 municípios de Goiás, promovendo apresentações musicais em escolas públicas, sempre em horário letivo. 

Entre as cidades contempladas nesta edição estão Goiânia, Trindade, Anápolis, Pirenópolis, Nerópolis, Aparecida de Goiânia, Águas Lindas, Varjão, Montevidiu, Gameleira, Jandaia, Damolândia, Santa Rosa, Araçu, Ouro Verde, Mineiros, Rio Verde, Vianópolis e Leopoldo de Bulhões, entre outras. Os shows acontecem entre os dias 8 de setembro e 7 de novembro, sempre em escolas públicas.

O projeto, aprovado pelo Programa Goyazes do Governo de Goiás e patrocinado pela Equatorial, alia espetáculo e material didático. Antes de cada show, as escolas recebem repertórios, letras e contextualizações das músicas que serão apresentadas. Assim, estudantes e professores têm a oportunidade de se preparar e participar ativamente das apresentações.

Cada sessão envolve, em média, de 300 a 800 estudantes, além das equipes pedagógicas, criando uma atmosfera coletiva em que a música é vivenciada como parte do processo educativo. Segundo seus realizadores, o Educanto IV tem como propósito despertar o interesse de crianças e adolescentes pela música, reforçando a importância da cultura regional e da Música Popular Brasileira. 

Música e educação caminhando juntas
O repertório do Educanto IV contempla tanto clássicos da Música Popular Brasileira quanto composições de artistas goianos, com o objetivo de aproximar crianças e adolescentes de sua própria identidade cultural.

Sobre esses quatro anos realizando o Educanto, a cantora Maria Eugênia diz: “Educanto tem sido um projeto maravilhoso para mim. Educação com canto. Mostrar que a música, a arte, pode ser um importante aliado na formação das pessoas. Portanto, deve estar nas escolas, principalmente nas escolas públicas. Como diz o mestre Milton Nascimento, ‘O artista tem que ir aonde o povo está’, e é isso que temos feito, com o apoio de diversas instituições e empresas públicas e privadas”.

Para a cantora, além da valorização da cultura goiana, o projeto promove autoestima e reflexões importantes. “São músicas que falam sobre identidade, sobre o nosso Cerrado, e são levadas de forma leve, com brincadeiras e interação. É um aprendizado também para mim”, acrescentou.

Histórico e continuidade
Desde 2022, o Educanto já percorreu 112 cidades goianas, consolidando-se como uma iniciativa cultural e educacional de grande repercussão e responsabilidade.
Em 2025, a proposta retorna, alcançando novas localidades e reafirmando o compromisso de promover a formação cultural de crianças e adolescentes de escolas públicas de todo o estado.

Uma carreira de mais de 30 anos celebrada em canções
Com mais de três décadas de trajetória, Maria Eugênia é reconhecida pela força interpretativa e pela curadoria apurada de repertório. Acompanhada por um time de músicos consagrados — nesse projeto, Luiz Chaffin (guitarra e violão) e Edilson Morais (percussão) —, Maria Eugênia sempre leva o público a uma viagem pelos ritmos regionais do Brasil Central e arranjos contemporâneos que traduzem sua identidade artística.

Agenda – Educanto IV (2025)
Semana 1 (SET): 08/09 – Goiânia; 09/09 – Trindade; 10/09 – Santa Bárbara; 11/09 – Guapó
Semana 2 (SET): 15/09 – Ouro Verde; 16/09 – Anápolis; 17/09 – Nerópolis; 18/09 – Pirenópolis; 19/09 – Aparecida de Goiânia
Semana 3 (SET): 22/09 – Cromínia; 23/09 – Bela Vista; 24/09 – Piracanjuba; 25/09 – Goiânia; 26/09 – Goiânia
Semana 4 (NOV): 03/11 – Goiânia; 04/11 – Damolândia; 05/11 – Santa Rosa; 06/11 – Araçu; 07/11 – Águas Lindas
Semana 5 (NOV): 10/11 - Varjão; 11/11 - Mineiros; 12/11 - Rio Verde; 13/11 - Montevidiu; 14/11 - Jandaia.
Semana 6 (NOV): 17/11 - Gameleira; 18/11 - Leopoldo de Bulhões; 18/11 - Vianápolis. 
Semana 7 (NOV): 24/11 - Americano do Brasil; 25/11 - Itaberaí; 26/11 - Mossâmedes; 27/11 - Jaraguá; 28/11 - Jesúpolis. 

