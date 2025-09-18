Quinta, 18 de Setembro de 2025 10:09
Geral Fatos e fotos

Os desafios contemporâneos do jornalismo e a notória importância da profissão

Curso do Mackenzie contempla uma das mais completas e atualizadas grades do país

18/09/2025 09h35
Por: Redação Fonte: mackenzie.br/

Jornalismo de dados no Brasil: o que tem sido feito e o que se pode fazer Foto: Divulgação digital Google

O papel imutável dos jornalistas é informar a sociedade de maneira precisa, ética e responsável, contribuindo para a formação da opinião pública e o fortalecimento da democracia. É essencial também que essa ocupação eduque e contextualize os diversos cenários e assuntos abordados em suas reportagens, ajudando o público por meio de profundas apurações enquanto vão a campo, a compreender melhor os fatos e análises realizados por eles.

Seu ofício enfrenta na atualidade questões essenciais para nosso futuro, obstáculos como a desinformação por meio de redes sociais, a pressão por rapidez na publicação de notícias e a crescente ameaça à liberdade de imprensa se tornam impasses num ambiente que cada vez mais exige especialização. Com a necessidade, a área se mostra capaz de aprofundamento ao meio digital, novas formas de produzir e distribuir conteúdo, usando múltiplas plataformas, linguagem acessível e maior interatividade com o público.

Por conta disso, a Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) oferece um curso de excelência para o mercado de trabalho. Com disciplinas constantemente avaliadas e sujeitas a adaptações, professores que desempenham funções de comando em importantes publicações, o Mackenzie apresenta na prática conhecimentos que se tornam pontes entre a Universidade e os principais veículos de mídia.

A estrutura da graduação, segundo o professor José Alves Trigo, é um dos seus pontos mais fortes. Desde o primeiro semestre os alunos já têm acesso a laboratórios com modernos computadores, nos quais são desenvolvidos projetos de edição de jornais, áudios e vídeos. Mas além disso, ainda de acordo com o professor, “há os laboratórios de fotografia, estúdio de rádio muito semelhante as mais equipadas emissoras de rádios do país, onde são produzidos programas e podcasts”.

Como complemento à infraestrutura já mencionada, há também o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico (NPDA), onde ficam a rádio e TV Web Mackenzie, local em que o aluno é ensinado por meio da prática de um estúdio a compreender o processo de produção audiovisual e funcionamento de equipamentos. Por lá, os estudantes de jornalismo contam com o auxílio de profissionais do início ao fim do curso.

O curso de Jornalismo é oferecido presencialmente em São Paulo, localizado no campus Higienópolis, no Centro de Comunicação e Letras (CCL). Com oito semestres de duração, a graduação é oferecida no período matutino e noturno.

As matrículas estão abertas e vão até o dia 13 de novembro! O vestibular para o 1º semestre de 2026 terá uma prova em 26/11. Clique aqui para mais informações.

Sobre a Universidade Presbiteriana Mackenzie

A Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) foi eleita como a melhor instituição de educação privada do Estado de São Paulo em 2023, de acordo com o Ranking Universitário Folha 2023 (RUF). Segundo o ranking QS Latin America & The Caribbean Ranking, o Guia da Faculdade Quero Educação e Estadão, é também reconhecida entre as melhores instituições de ensino da América do Sul. Com mais de 70 anos, a UPM possui três campi no estado de São Paulo, em Higienópolis, Alphaville e Campinas. Os cursos oferecidos pela UPM contemplam Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, Extensão, EaD, Cursos In Company e Centro de Línguas Estrangeiras.

