Os desafios contemporâneos do jornalismo e a notória importância da profissão

O papel imutável dos jornalistas é informar a sociedade de maneira precisa, ética e responsável, contribuindo para a formação da opinião pública e o fortalecimento da democracia. É essencial também que essa ocupação eduque e contextualize os diversos cenários e assuntos abordados em suas reportagens, ajudando o público por meio de profundas apurações enquanto vão a campo, a compreender melhor os fatos e análises realizados por eles.

Seu ofício enfrenta na atualidade questões essenciais para nosso futuro, obstáculos como a desinformação por meio de redes sociais, a pressão por rapidez na publicação de notícias e a crescente ameaça à liberdade de imprensa se tornam impasses num ambiente que cada vez mais exige especialização. Com a necessidade, a área se mostra capaz de aprofundamento ao meio digital, novas formas de produzir e distribuir conteúdo, usando múltiplas plataformas, linguagem acessível e maior interatividade com o público.

Por conta disso, a Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) oferece um curso de excelência para o mercado de trabalho. Com disciplinas constantemente avaliadas e sujeitas a adaptações, professores que desempenham funções de comando em importantes publicações, o Mackenzie apresenta na prática conhecimentos que se tornam pontes entre a Universidade e os principais veículos de mídia.

A estrutura da graduação, segundo o professor José Alves Trigo, é um dos seus pontos mais fortes. Desde o primeiro semestre os alunos já têm acesso a laboratórios com modernos computadores, nos quais são desenvolvidos projetos de edição de jornais, áudios e vídeos. Mas além disso, ainda de acordo com o professor, “há os laboratórios de fotografia, estúdio de rádio muito semelhante as mais equipadas emissoras de rádios do país, onde são produzidos programas e podcasts”.

Como complemento à infraestrutura já mencionada, há também o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico (NPDA), onde ficam a rádio e TV Web Mackenzie, local em que o aluno é ensinado por meio da prática de um estúdio a compreender o processo de produção audiovisual e funcionamento de equipamentos. Por lá, os estudantes de jornalismo contam com o auxílio de profissionais do início ao fim do curso.

O curso de Jornalismo é oferecido presencialmente em São Paulo, localizado no campus Higienópolis, no Centro de Comunicação e Letras (CCL). Com oito semestres de duração, a graduação é oferecida no período matutino e noturno.

Sobre a Universidade Presbiteriana Mackenzie

