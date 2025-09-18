Quinta, 18 de Setembro de 2025 10:09
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
27°

Parcialmente nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,28

Euro

R$ 6,23

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralEm Goiás, música e educação se reencontram na quarta edição do Projeto EducantoGeralO Acordo EFTA-Mercosul e as perspectivas para o BrasilGeralPais devem estar atentos ao retinoblastoma nos filhosGeralOs desafios contemporâneos do jornalismo e a notória importância da profissãoGeralHalitofobia: quando o medo do mau hálito se torna uma fobia social
Natura - Compre Online e receba em casa
MT Informática e papelaria
Camara Municipal 2025
Vigore Fit
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Anuncie conosco
Por um Goias melhor
Médicos Sem Fronteiras
Não jogue lixo na rua
Geral Taxa de juros

Sara Paixão, Analista de Macroeconomia da InvestSmart XP, faz análise sobre nova taxa de juros

O COPOM decidiu manter a taxa de juros inalterada, conforme o esperado.

18/09/2025 09h25
Por: Redação Fonte: INVESTSMART XP
Sara Paixão é analista de Macroeconomia da InvestSmart XP.
Sara Paixão é analista de Macroeconomia da InvestSmart XP.

O comunicado manteve o tom duro, com poucas modificações em relação ao anterior.

Em relação ao cenário doméstico, mesmo com a melhora nas expectativas de inflação vistas durante os últimos Boletim Focus e os últimos dados apontando para uma incipiente desaceleração na atividade econômica, o comitê manteve o trecho que ressalta as expectativas de inflação desancoradas, projeções de inflação elevadas e resiliência na atividade econômica. As revisões na projeção de inflação também foram modestas, com alteração na expectativa de 2025 de 4,9% para 4,8%. Isso indica uma postura cautelosa, voltada a evitar a antecipação do ciclo de corte taxa de juros.
 
Já em relação ao cenário internacional, o comitê ressaltou a incerteza inerente à conjuntura e política econômica dos Estados Unidos e apontou que continuará acompanhando os efeitos da imposição e tarifas a exportações brasileiras e seus impactos para política monetária e os ativos financeiros.

De modo geral, o comunicado seguiu em tom cauteloso, como já esperado pelo mercado, indicando que o comitê deve manter os juros em patamar elevado por um período prolongado.

 

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Mercosul O Acordo EFTA-Mercosul e as perspectivas para o Brasil
Exportação Fieg abre oportunidade a indústrias goianas que desejam exportar para a América Latina
Rio Verde Com desempenho acima da média regional, Rio Verde atrai novos investimentos
Fundo Monetário De devedor a credor, de dependente a influente: 
Contra o Tarifaço Tarifaço dos EUA de um lado, Lei da Reciprocidade do outro: 
Catalão Obras na BR-050 em Catalão:
Economia
Sobre Economia
Dicas e exemplos de como criar e ter seu próprio negócio. Histórias motivadoras para que você possa crescer profissionalmente e fazer muito mais por sua comunidade.
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 09h04
27°
Parcialmente nublado

Mín. 22° Máx. 34°

26° Sensação
4.24 km/h Vento
32% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (19/09)

Mín. 23° Máx. 36°

Chuvas esparsas
Amanhã (20/09)

Mín. 22° Máx. 35°

Parcialmente nublado
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 7 dias Quando Mel Gibson levou “Apocalypto” ao cinema, sua ambição era clara: Queria que a obra soasse autêntica até na língua falada.
2
Geral - Há 6 dias Concessionária anuncia sistema Free Flow em pedágios das BRs 060 e 452 de Goiás
3
Geral - Há 3 dias Grito de Junior Lima contra anistia no The Town provoca reação política
4
Geral - Há 6 dias Estão abertas as inscrições para a prova Largue o Cigarro Correndo
5
Geral - Há 3 dias Nikolas Ferreira inicia campanha para “enterrar” Bolsonaro
Blogs e colunas
Cultura Cultura Em Goiás, música e educação se reencontram na quarta edição do Projeto Educanto
Economia Economia O Acordo EFTA-Mercosul e as perspectivas para o Brasil
Saúde Saúde Pais devem estar atentos ao retinoblastoma nos filhos
AgroNegócio AgroNegócio Edital - Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jataí
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Edital - Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jataí
Mineiros - GO Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA, a Licença  Ambiental Corretiva 008/2025
Rio Verde - GO Dois trechos da BR-452 operam em sistema “Pare e Siga” para reconstrução do pavimento
Goiânia - GO Solenidade do Conselho Municipal de Turismo empossa novos membros e discute temas sobre o turismo goiano
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias