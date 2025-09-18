Sara Paixão, Analista de Macroeconomia da InvestSmart XP, faz análise sobre nova taxa de juros

O comunicado manteve o tom duro, com poucas modificações em relação ao anterior.

Em relação ao cenário doméstico, mesmo com a melhora nas expectativas de inflação vistas durante os últimos Boletim Focus e os últimos dados apontando para uma incipiente desaceleração na atividade econômica, o comitê manteve o trecho que ressalta as expectativas de inflação desancoradas, projeções de inflação elevadas e resiliência na atividade econômica. As revisões na projeção de inflação também foram modestas, com alteração na expectativa de 2025 de 4,9% para 4,8%. Isso indica uma postura cautelosa, voltada a evitar a antecipação do ciclo de corte taxa de juros.



Já em relação ao cenário internacional, o comitê ressaltou a incerteza inerente à conjuntura e política econômica dos Estados Unidos e apontou que continuará acompanhando os efeitos da imposição e tarifas a exportações brasileiras e seus impactos para política monetária e os ativos financeiros.

De modo geral, o comunicado seguiu em tom cauteloso, como já esperado pelo mercado, indicando que o comitê deve manter os juros em patamar elevado por um período prolongado.