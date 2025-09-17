Dr. Ruy Ferraz Fontes, um dos mais dedicados delegados da Polícia Civil de São Paulo e referência nacional no combate ao crime organizado.

NOTA À IMPRENSA

É com profunda consternação que recebemos a notícia do brutal assassinato do Dr. Ruy Ferraz Fontes, um dos mais dedicados delegados da Polícia Civil de São Paulo e referência nacional no combate ao crime organizado.

Tive a honra de conviver e trabalhar diretamente com o Dr. Ruy durante seu período à frente da Delegacia Geral de Polícia. Na época, como presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP), unimos forças em defesa da instituição e da valorização dos profissionais da segurança pública. Foi ao lado dele que conquistamos avanços significativos na reforma do plano de carreira da Polícia Civil e na luta pela preservação dos direitos dos policiais civis durante a reforma da previdência de 2019.



Dr. Ruy era um líder respeitado, corajoso e comprometido com a Justiça. Sua execução — em uma ação que apresenta claros indícios de planejamento prévio, armamento pesado e atuação profissional — representa, a meu ver, um dos ataques mais graves do crime organizado ao Estado brasileiro nas últimas décadas.

Não se trata de um crime comum, mas de uma tentativa clara de intimidação das forças de segurança e do sistema de Justiça. É indispensável que os responsáveis sejam identificados com celeridade e punidos de forma exemplar.



Mais do que isso, é urgente uma resposta institucional firme, coordenada e implacável. O Estado precisa reafirmar sua autoridade e demonstrar que não se curvará diante da ousadia do crime organizado.

A sociedade brasileira precisa compreender a gravidade deste momento. Ou declaramos guerra ao crime organizado, ou nos tornaremos todos reféns dele.



Neste momento de luto e indignação, prestamos nossa solidariedade à família do Dr. Ruy, aos seus colegas de profissão e a todos que, como ele, dedicam suas vidas à proteção da sociedade.

São Paulo, 16 de setembro de 2025.

Delegado Gustavo Mesquita