Geral Documentário

Documentário goiano sobre crescente movimento monarquista, “Órfãos do Imperador”, será exibido na 4ª Mostra PERIFÉRICA

Filme de Thiago Alonso explora a persistência da monarquia no Brasil e integra a mostra especial que valoriza produções de países do hemisfério sul

17/09/2025 10h20
Por: Redação Fonte: interativacomunica.com.br
Foto: Reprodução
Foto: Reprodução

O documentário "Órfãos do Imperador", dirigido pelo jornalista Thiago Alonso, será exibido na 4ª PERIFÉRICA – Mostra de Cinema em Camaragibe, em Pernambuco, gratuitamente. O filme, que investiga o movimento monarquista no Brasil contemporâneo, integra a programação da Mostra No Sul do Mundo, dedicada a produções cinematográficas das periferias globais. A exibição gratuita ocorrerá às 16h deste sábado (20), no Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro, um dos principais espaços culturais da cidade.

Assim como o título sugere, o curta explora a persistência do monarquismo no Brasil atual, mesmo mais de 135 anos após a Proclamação da República e a destituição do imperador Dom Pedro II. A obra mergulha nas perspectivas dos adeptos do movimento, analisando o engajamento e a forma como a ideologia política ainda se mantém viva através das redes sociais e da ascensão da extrema-direita.

O curta aprofunda essa discussão, abordando a própria democracia brasileira em meio à exaltação do Brasil Imperial. Para isso, a obra vai além do relato dos seguidores do movimento, entrevistando especialistas como historiadores e analistas políticos, que trazem um olhar crítico e aprofundado sobre o fenômeno, convidando o público a refletir sobre as narrativas que moldam a identidade política do país.

Para o diretor Thiago Alonso (foto), a exibição do documentário em uma mostra como a PERIFÉRICA é especialmente impactante. "É uma oportunidade de trazer um tema que está à margem do debate político central para um festival que valoriza as narrativas fora do circuito tradicional", comenta o diretor, que produziu o curta a partir de pesquisas acadêmicas.

Pela primeira vez exibido em Pernambuco, "Órfãos do Imperador" acumula conquistas no circuito de cinema independente. O documentário foi selecionado para a Goiânia Mostra Curtas, em Goiás, além de integrar duas mostras internacionais: a Mostra Internacional de Curtas de Portugal – Gallery SPT, realizada em Madri, Espanha, e o Lift-Off Sessions – First Time Filmmakers, festival online sediado em Londres, Inglaterra.

A 4ª PERIFÉRICA acontece entre os dias 17 e 21 de setembro, sob o tema “Correr Estrada a Arte de Tecer Caminhos”, e visa dar visibilidade a produções audiovisuais que exploram a diversidade e a potência das comunidades. Com 58 filmes selecionados, a mostra busca ser um espaço de afeto e diálogo, reforçando a importância do cinema como ferramenta de transformação social.

O público está convidado a comparecer ao Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro para a sessão gratuita do filme e participar das discussões.

