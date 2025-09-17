Quarta, 17 de Setembro de 2025 21:33
Geral Blindagem

Aprovada a PEC da “Safadagem” / JN

PEC da Blindagem: veja como votou cada deputado na proposta que os blinda de investigações

17/09/2025 10h07
Por: Redação Fonte: Revista Forum
Foto: Divulgação digital Google
Foto: Divulgação digital Google

Por Ivan Longo/Revista Fórum/MSN

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira (16), em primeiro turno e segundo turno, a "PEC da blindagem", que visa dificultar a investigação de parlamentares por cometimento de crimes.

Entre os vários absurdos do texto, está a permissão de que os parlamentares só possam ser investigados se os colegas da Casa assim decidirem. 

A PEC da blindagem precisava de 308 votos para aprovação e obteve 353 favoráveis e 134 contrários no primeiro turno. No segundo turno, o placar foi de 344 votos favoráveis e133 contrários. A maior parte dos votos a favor da PEC partiu de bolsonaristas e parlamentares do centrão. 

Na madrugada, os deputados ainda aprovaram um destaque que retirou da PEC  a previsão de votação secreta para autorizar a abertura de processos contra parlamentares.

Faltam ainda ser votados dois destaques e, na sequência, a proposta seguirá para o Senado, onde deve enfrentar resistência. 

O partido que mais deu votos para aprovar a PEC da Blindagem foi o PL, legenda de Jair Bolsonaro (83 votos favoráveis). O que mais deu votos contrários à proposta foi o PT (51 votos). 12 parlamentares petistas, contudo, votaram a favor da PEC. 

Ver lista completa de votos

O que diz a PEC da Blindagem
A PEC estabelece que parlamentares só poderão ser alvo de medidas cautelares expedidas pelo STF, não por instâncias inferiores.
Antes de processar um parlamentar, o STF deverá solicitar autorização à Câmara e ao Senado.
Deputados e senadores deverão autorizar o processamento do colega por maioria absoluta, em até 90 dias a partir do recebimento do pedido.
Em caso de prisão em flagrante por crime inafiançável, os autos serão enviados à Câmara ou ao Senado em até 24 horas, para que, pelo voto secreto da maioria, se autorize ou não a prisão e a formação de culpa do parlamentar.
A PEC amplia o foro privilegiado para incluir presidentes de partidos com representação no Congresso Nacional.
Com a mudança, presidentes de partidos, assim como o Presidente da República, Vice-Presidente, membros do Congresso, ministros do STF e o Procurador-Geral da República, serão processados e julgados originariamente no STF em infrações penais comuns.

 

