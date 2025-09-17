Aprovada a PEC da “Safadagem” / JN

Por Ivan Longo/Revista Fórum/MSN

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira (16), em primeiro turno e segundo turno, a "PEC da blindagem", que visa dificultar a investigação de parlamentares por cometimento de crimes.

Entre os vários absurdos do texto, está a permissão de que os parlamentares só possam ser investigados se os colegas da Casa assim decidirem.

A PEC da blindagem precisava de 308 votos para aprovação e obteve 353 favoráveis e 134 contrários no primeiro turno. No segundo turno, o placar foi de 344 votos favoráveis e133 contrários. A maior parte dos votos a favor da PEC partiu de bolsonaristas e parlamentares do centrão.

Na madrugada, os deputados ainda aprovaram um destaque que retirou da PEC a previsão de votação secreta para autorizar a abertura de processos contra parlamentares.

Faltam ainda ser votados dois destaques e, na sequência, a proposta seguirá para o Senado, onde deve enfrentar resistência.

O partido que mais deu votos para aprovar a PEC da Blindagem foi o PL, legenda de Jair Bolsonaro (83 votos favoráveis). O que mais deu votos contrários à proposta foi o PT (51 votos). 12 parlamentares petistas, contudo, votaram a favor da PEC.

O que diz a PEC da Blindagem

A PEC estabelece que parlamentares só poderão ser alvo de medidas cautelares expedidas pelo STF, não por instâncias inferiores.

Antes de processar um parlamentar, o STF deverá solicitar autorização à Câmara e ao Senado.

Deputados e senadores deverão autorizar o processamento do colega por maioria absoluta, em até 90 dias a partir do recebimento do pedido.

Em caso de prisão em flagrante por crime inafiançável, os autos serão enviados à Câmara ou ao Senado em até 24 horas, para que, pelo voto secreto da maioria, se autorize ou não a prisão e a formação de culpa do parlamentar.

A PEC amplia o foro privilegiado para incluir presidentes de partidos com representação no Congresso Nacional.

Com a mudança, presidentes de partidos, assim como o Presidente da República, Vice-Presidente, membros do Congresso, ministros do STF e o Procurador-Geral da República, serão processados e julgados originariamente no STF em infrações penais comuns.