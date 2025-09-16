Emendas individuais na mira de vereadores em Jataí

Os vereadores justificaram o pedido afirmando que o executivo não tem cumprido a determinação legal, deixando o legislativo sem informações claras sobre as emendas, o que compromete a transparência administrativa.

Os vereadores Carlinhos Canzi e Durval Júnior solicitaram à administração municipal o encaminhamento de relatórios detalhados sobre a execução das emendas impositivas individuais referentes ao exercício de 2024.

A solicitação se fundamenta no Artigo 113, §14 da Lei Orgânica do Município de Jataí, além das Emendas Constitucionais 86, de 17 de março de 2015, e 126, de 21 de setembro de 2022. O dispositivo legal estabelece que o poder executivo deve encaminhar à Câmara, a cada dois meses, relatório sobre o cumprimento e execução das emendas individuais aprovadas, incluindo a data de início da efetivação de cada uma e, no caso de obras, o cronograma de execução.

Os vereadores justificaram o pedido afirmando que o executivo não tem cumprido a determinação legal, deixando o legislativo sem informações claras sobre as emendas, o que compromete a transparência administrativa.

Por isso, solicitaram esclarecimentos sobre quais emendas foram cumpridas, tiveram impedimentos técnicos ou foram rejeitadas; se existem emendas empenhadas em restos a pagar ou ainda com objetos a serem licitados e quais emendas não foram executadas. Segundo os parlamentares, a apresentação dos relatórios é essencial para melhorar o acompanhamento das emendas e garantir a correta execução, assegurando transparência nos atos da administração municipal.