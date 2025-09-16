Terça, 16 de Setembro de 2025 12:52
Geral Emendas individuais

Emendas individuais na mira de vereadores em Jataí

Carlinhos e Durval pedem relatórios sobre execução de emendas individuais

16/09/2025 11h00
Por: Redação Fonte: Secom Câmara
Os vereadores justificaram o pedido afirmando que o executivo não tem cumprido a determinação legal, deixando o legislativo sem informações claras sobre as emendas, o que compromete a transparência administrativa. 
Os vereadores justificaram o pedido afirmando que o executivo não tem cumprido a determinação legal, deixando o legislativo sem informações claras sobre as emendas, o que compromete a transparência administrativa. 

Os vereadores Carlinhos Canzi e Durval Júnior solicitaram à administração municipal o encaminhamento de relatórios detalhados sobre a execução das emendas impositivas individuais referentes ao exercício de 2024. 

A solicitação se fundamenta no Artigo 113, §14 da Lei Orgânica do Município de Jataí, além das Emendas Constitucionais 86, de 17 de março de 2015, e 126, de 21 de setembro de 2022. O dispositivo legal estabelece que o poder executivo deve encaminhar à Câmara, a cada dois meses, relatório sobre o cumprimento e execução das emendas individuais aprovadas, incluindo a data de início da efetivação de cada uma e, no caso de obras, o cronograma de execução.

Os vereadores justificaram o pedido afirmando que o executivo não tem cumprido a determinação legal, deixando o legislativo sem informações claras sobre as emendas, o que compromete a transparência administrativa. 

Por isso, solicitaram esclarecimentos sobre quais emendas foram cumpridas, tiveram impedimentos técnicos ou foram rejeitadas; se existem emendas empenhadas em restos a pagar ou ainda com objetos a serem licitados e quais emendas não foram executadas. Segundo os parlamentares, a apresentação dos relatórios é essencial para melhorar o acompanhamento das emendas e garantir a correta execução, assegurando transparência nos atos da administração municipal.

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
