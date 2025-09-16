Dois trechos da BR-452 operam em sistema “Pare e Siga” para reconstrução do pavimento

A Rota Verde Goiás segue com o cronograma de melhorias na BR-060 e BR-452, de Goiânia a Itumbiara, via Rio Verde. Nesta semana, os trabalhos estão concentrados na BR-452 nos trechos entre os quilômetros 90 e 95 e entre os quilômetros 114 e 120, respectivamente municípios de Goiatuba e Bom Jesus de Goiás. As equipes estão realizando o serviço de fresagem descontínua e contínua, que consiste na retirada do asfalto antigo para a aplicação de um novo revestimento, garantindo mais segurança e conforto aos motoristas que utilizam a rodovia.

Nesses dois trechos, durante a execução da obra, o tráfego opera em sistema de “Pare e Siga”, das 7h às 17h. Esse procedimento é necessário para permitir o avanço das frentes de trabalho com segurança e, ao mesmo tempo, manter a circulação de veículos nos dois sentidos da via. Os trabalhos tiveram início hoje, 15 de setembro, e se estendem até domingo, dia 21.

A orientação para os motoristas é redobrar a atenção na sinalização e respeitar a indicação para reduzir a velocidade e parar nos locais em obras. A intervenção faz parte do compromisso da Rota Verde Goiás em manter as rodovias em boas condições de trafegabilidade, com melhorias que trazem mais qualidade e segurança a todos os usuários.

Quando assumiu a gestão da BR-060 e da BR-452, a Rota Verde Goiás colocou em prática o Plano de 100 Dias, uma força-tarefa para melhorias que contemplou diversas frentes de trabalho em todo o trecho sob gestão, entre Goiânia e Itumbiara, passando por Rio Verde. Esse conjunto de ações, finalizado em agosto, superou em muito a meta e trouxe avanços importantes em pavimento, sinalização e segurança. Também restabeleceu o tráfego de veículos na da pista sul da ponte sobre o Rio Capivari, na BR-060.

Ao todo no Plano de 100 Dias, foram reconstruídos 203.573 m² de pavimento – um volume 710% superior ao previsto – e implantadas ou substituídas 196 placas de sinalização, número 325% maior que o estabelecido. Mais de 205 trabalhadores atuaram ainda em serviços de revitalização de iluminação, melhorias em pontes e viadutos, além de roçada e limpeza. As obras e investimentos seguem de forma contínua, com novas etapas planejadas para garantir uma rodovia mais segura e confortável para todos.

Sobre a Rota Verde Goiás

A Rota Verde Goiás assume 426,2 quilômetros de malha rodoviária em um trajeto essencial ao escoamento do agronegócio, principalmente soja e milho, e da indústria. O trecho rodoviário também é o caminho do transporte de produtos de multinacionais e de grandes eventos.

Firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária, o contrato prevê investimentos de aproximadamente R$ 7 bilhões e tem um modelo de gestão inovador que visa oferecer mais segurança, conforto e eficiência para os usuários. Os benefícios econômicos incluem ainda a geração estimada de 58.389 empregos diretos e indiretos.