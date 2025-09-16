Com desempenho acima da média regional, Rio Verde atrai novos investimentos

Rio Verde é um polo de desenvolvimento regional do Estado de Goiás, influenciando toda uma rede de negócios na região, tendo como âncora o agronegócio, mas também se sobressaindo em setores como serviços, indústria e tecnologia. Com 241,5 mil habitantes o município é o mais populoso da região sudoeste do Estado e tem um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 65,9 mil, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), valor superior à média do estado (R$ 37,4 mil).

De acordo com dados da plataforma de acompanhamento e análise de dados dos municípios brasileiros Caravelas, a cidade se destaca como a quarta de maior PIB do estado, com um total de R$ 16,3 bilhões de reais, sendo que entre 2006 a 2021, o crescimento do PIB municipal apresentou o melhor desempenho da região intermediária. Nos últimos dez anos, o crescimento nominal do nível de atividade da cidade foi de 266,4% e a taxa apresentada dos últimos 5 anos foi de 89,2%. Além disso, o município, com maior valor adicionado bruto do agropecuário - um volume de R$3.694,8 milhões de produção-, é o terceiro no ranking estadual em número de aberturas de empresas no ano, tendo gerado um volume de 1.193 novas empresas.

Com todo esse volume de recursos gerados, estimulando investimento em diversos outros setores, como o imobiliário e a indústria, Rio Verde oferece um ecossistema ideal para investimentos sólidos e rentáveis. Essa é a avaliação dos sócios da Vertente Invest, Cleiton Mendes e Carlos Solé, que firmaram parceria inédita com a Habitat Incorporadora e formaram a Vertente Sudoeste, que celebra no dia 17 de setembro, próxima quarta-feira, o início de sua operação por meio da unidade em Rio Verde, Goiás.

Para celebrar este momento a Vertente Sudoeste realiza a partir das 18h30, uma noite de conhecimento estratégico e networking com o tema "Conectando Oportunidades: Mercado Imobiliário e Investimentos no Agro”. O evento será realizado no estande do Aloft Habitat, Av. Paulo Roberto Cunha, no Parque Espelho D' Água. O objetivo, segundo os empreendedores, é explorar o potencial do setor imobiliário e do agronegócio como motores de investimento e desenvolvimento.

A operação conta com a expertise da Vertente Invest, uma plataforma de serviços financeiros que conecta capital e oportunidades de forma estratégica e que já estruturou mais de R$ 5 bilhões em transações financeiras pelo Brasil, atuando nos setores de agronegócio, energia, imobiliário, indústria e tecnologia, sendo líder regional em emissões no mercado de capitais, além de ter posição relevante em custódia e gestão de recursos financeiros, seguros e câmbio; e com a credibilidade e força da Habitat Incorporadora na região. A empresa tem mais de 15 anos de atuação específica em cidades do Sudoeste Goiano como Rio Verde, Jataí e Mineiros e já lançou 26 projetos imobiliários, tendo entregue 19 empreendimentos para mais de 1.200 clientes, que contaram com até 100% de valorização nos últimos quatro anos.

“Rio Verde combina a força do agronegócio com setores industriais e tecnológicos em plena expansão. Esse ecossistema se retroalimenta, gerando demandas e oportunidades de negócios para diversos segmentos que irão precisar de investimentos e estruturação para desenvolver seus projetos”, avaliou o sócio da Vertente Invest, Marcelo Estrela.

"Rio Verde e sua região contam com capital disponível e muitas oportunidades. Nosso objetivo é ampliar essas conexões, facilitando o acesso a serviços financeiros para o público da cidade e de todo o Sudoeste Goiano", destaca Marcelo Estrela. Ele explica que o workshop, que marca o início da operação da empresa na cidade e é voltado para empresários e investidores, foi pensado justamente para mostrar como os diversos segmentos econômicos estão interligados e podem se fortalecer mutuamente. O evento contará com três painéis: um sobre o agronegócio, outro sobre commodities e um terceiro focado no setor imobiliário, com grandes nomes de cada área compartilhando suas experiências.

Participarão dos painéis: Murilo Brito, sócio fundador da Habitat Incorporadora, falando sobre como estruturou o crescimento de sua empresa e a consolidou ao longo dos anos neste mercado que recebe tanto investimento de recursos advindos do agronegócio; Danilo Pimenta, produtor rural, trazendo sua visão de produtor e contando a história da TecAgro, empresa familiar relevante do segmento de revendas e que foi vendida para a Nutrien, maior fornecedora mundial de insumos e serviços agrícolas; Luiz Fernando Horta, da Gen Fertilizantes, empresa que fabrica insumos; Andrea Gomes da Caramuru Alimentos, uma das principais empresas brasileiras de processamento de soja milho e girassol e Maria Tereza Vendramini, da AZ Quest, uma das maiores e mais tradicionais gestoras independentes de fundos do Brasil que conta com uma plataforma diversificada e que contempla, dentre outras estratégias, o agronegócio. “Cada uma destas partes está envolvida e em um uma cadeia muito interconectada e nós queremos aproximar e gerar oportunidades de aplicação de recursos para seu crescimento”, explica Estrela.

O evento também vai contar com a presença do Paulo do Vale, ex-prefeito de Rio Verde, que abordará os desafios da cidade que está crescendo continuamente e como o poder público se organiza para o tamanho do crescimento; além da presença de Jean Miranda, analista do BTG Pactual, que fará uma análise sobre o mercado econômico e o agronegócio, destacando os impactos para produtores e indústrias. Veja a programação completa:

Painel Agro

Andrea Gomes | Caramuru Alimentos

Luiz Fernando Horta | GEN Fertilizantes

Danilo Pimenta | APM Agro

Maria Tereza Vendramini | AZ Quest

Cleiton Mendes | Vertente Invest

Panorama de Commodities

Jean Miranda | BTG Pactual

Painel Imobiliário

Murilo Brito | Habitat Incorporadora

Tarcísio Rivas | Realize Imobiliária

Felipe Buffon | Caraíba Sementes

Paulo do Vale | Ex-prefeito de Rio Verde

Marcelo Estrela | Vertente Invest