Geral Catalão

Obras na BR-050 em Catalão:

Novo trecho é liberado, mas moradores do Pontal Norte reclamam de mudanças no acesso

16/09/2025 09h54
Por: Redação Fonte: www.badiinho.com.br
Trevo de acesso ao Pontal Norte foi interditado neste sábado (13/09). Foto: Divulgação/Ecovias Minas Goiás
Trevo de acesso ao Pontal Norte foi interditado neste sábado (13/09). Foto: Divulgação/Ecovias Minas Goiás

A Ecovias Minas Goiás informou que liberou neste sábado (13/09), um novo trecho de 1,6 km de pistas expressas na BR-050, entre os kms 278 e 279, próximo ao Shopping Catalão. A abertura faz parte das obras de duplicação da rodovia e, além disso, traz alterações no tráfego para reforçar a segurança viária.

Com a liberação do novo segmento, os motoristas que seguem no sentido Cristalina–Uberlândia deixam de utilizar a rotatória para acessar o bairro Pontal Norte. Agora, o acesso acontece por um retorno provisório no km 279, perto do Posto Celina.

Já a saída do Pontal Norte não mudou. Dessa forma, os condutores continuam usando a rotatória normalmente para acessar tanto o sentido norte quanto o sul da BR-050.

A concessionária orienta que os usuários respeitem a sinalização instalada e, além disso, acompanhem os canais oficiais da Ecovias Minas Goiás para conferir as próximas atualizações da obra.

Repercussão entre moradores

Alterações no Pontal Norte preocupam motoristas e moradores. Foto: Divulgação/Ecovias Minas Goiás
Apesar da justificativa da Ecovias, moradores do Pontal Norte relataram insatisfação ao Blog do Badiinho. Eles afirmam que não receberam aviso prévio sobre a alteração e, por isso, enfrentam dificuldades no deslocamento diário.

A moradora Letícia Maria contou:
“Eles fecharam nossa entrada do bairro e não avisaram. Além disso, não fizeram nosso retorno. Está complicado para todos nós que precisamos sair diariamente.”

Por outro lado, a moradora Abillis Souza reforçou a reclamação:
“Fecharam o nosso acesso sem avisar ninguém. Agora precisamos andar dois a três quilômetros a mais para voltar ao centro. O bairro tem muito movimento, muitos carros, e não fizeram uma tesourinha de retorno para facilitar nossa saída.”

Andamento das obras

As obras de duplicação da BR-050 em Catalão já avançaram 92%, com novos trechos liberados e serviços de drenagem, pavimentação e sinalização. Foto: Divulgação/Ecovias Minas Goiás
De acordo com o boletim semanal da Ecovias, as intervenções em Catalão já alcançam 92% de avanço. Entre os serviços em execução estão drenagem urbana, implantação de barreiras rígidas, concretagem da fundação de passarelas e, ainda, obras de pavimentação e sinalização horizontal.

As melhorias na BR-050 fazem parte de um pacote de duplicação que, portanto, busca aumentar a fluidez no tráfego, reduzir riscos de acidentes e valorizar a região, especialmente no trecho urbano de Catalão.

As obras de duplicação da BR-050 em Catalão já avançaram 92%, com novos trechos liberados e serviços de drenagem, pavimentação e sinalização. Foto: Divulgação/Ecovias Minas Goiás

O autor

Badiinho Moisés Badiinho Moisés - Blogueiro há 15 anos, proprietário da empresa Badiinho Publicidades, e também repórter de rádio e televisão na emissora Cultura FM 101,1, em Catalão-GO.

