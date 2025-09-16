Chuvas intensas podem ocorrer em diferentes cidades de Goiás, diz Cimehgo; veja quais

Mesmo com a possibilidade de chuva, o calor deve permanecer.

Por Yanca Cristina, g1 Goiás

Tempestades podem ocorrer em diversas regiões de Goiás nesta semana, de acordo com André Amorim, gerente do Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo). Devido a umidade vinda da região norte do país e o avanço da frente fria, municípios goianos devem ser refrescados com chuvas isoladas.

"Esse conjunto de fatores, a umidade da região norte e a frente fria, vai dispersar a nebulosidade sobre o estado, em choque com essa grande pulsão de ar quente aqui, a possibilidade de tempestades e chuvas isoladas é real para essa semana", informou o gerente do Cimehgo.

Segundo o Cimehgo, há risco de ocorrência de tempestades em mais de 60 municípios do estado, nesta terça-feira em todo centro-sul do estado (16) (veja lista completa abaixo).

Mesmo com a possibilidade de chuva, André destacou que o calor deve permanecer. "Vai refrescar um pouco, mas não resolve. Vai minimizar um pouco o calor, mas já é um grande alívio", disse.

Confira abaixo os municípios com risco de tempestade:

Acreúna

Adelândia

Americano do Brasil

Amorinópolis

Anápolis

Aparecida do Rio Doce

Aporé

Araçu

Avelinópolis

Britânia

Buriti de Goiás

Cachoeira Alta

Cachoeira de Goiás

Caçu

Caiapônia

Campestre de Goiás

Campo Limpo de Goiás

Castelândia

Chapadão do Céu

Cocalzinho de Goiás

Damolândia

Doverlândia

Fazenda Nova

Firminópolis

Indiara

Israelândia

Itaberaí

Itajá

Itarumã

Jandaia

Jaupaci

Jussara

Lagoa Santa

Maurilândia

Mineiros

Moiporá

Montividiu

Mossâmedes

Nazário

Nerópolis

Ouro Verde de Goiás

Palestina de Goiás

Palminópolis

Paranaiguara

Perolândia

Petrolina de Goiás

Piranhas

Portelândia

Quirinópolis

Rio Verde

Santa Bárbara de Goiás

Santa Fé de Goiás

Santa Helena de Goiás

Santa Rita do Araguaia

Santa Rita do Novo Destino

Santo Antônio da Barra

São Francisco de Goiás

São Luís de Montes Belos

São Simão

Terezópolis de Goiás

Turvelândia

Goiânia

Aparecida de Goiânia

De acordo com o boletim do Cimehgo, nesta terça-feira, Goiânia deve ter um dia de sol, com possibilidade de chuva, temperatura máxima de 36º e umidade relativa variando entre 20% e 60%.

Nesta semana, Goiás deve ter pancadas de chuva em áreas isoladas e de curta duração, que poderão vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.

"O risco para tempestades existe. Então, é importante que a população fique atenta para essa situação, especialmente no final da tarde, com aquela chuva com mais vento e árvores caindo”, pontuou Amorim.