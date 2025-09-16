Terça, 16 de Setembro de 2025 12:51
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
35°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,31

Euro

R$ 6,28

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralEmendas individuais na mira de vereadores em JataíGeralDois trechos da BR-452 operam em sistema “Pare e Siga” para reconstrução do pavimentoGeralCom desempenho acima da média regional, Rio Verde atrai novos investimentosGeralBDS, Galileo, Glonass: conheça as alternativas ao GPS em caso de colapso do sistemaGeralDe devedor a credor, de dependente a influente: 
Natura - Compre Online e receba em casa
Por um Goias melhor
MT Informática e papelaria
Camara Municipal 2025
Anuncie conosco
Médicos Sem Fronteiras
Vigore Fit
Não jogue lixo na rua
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Geral Tempestades

Chuvas intensas podem ocorrer em diferentes cidades de Goiás, diz Cimehgo; veja quais

Segundo o Cimehgo, há risco de ocorrência de tempestades em mais de 60 municípios do estado.

16/09/2025 09h46
Por: Redação Fonte: G1 Goiás
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

Mesmo com a possibilidade de chuva, o calor deve permanecer.

Por Yanca Cristina, g1 Goiás

Tempestades podem ocorrer em diversas regiões de Goiás nesta semana, de acordo com André Amorim, gerente do Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo). Devido a umidade vinda da região norte do país e o avanço da frente fria, municípios goianos devem ser refrescados com chuvas isoladas.

"Esse conjunto de fatores, a umidade da região norte e a frente fria, vai dispersar a nebulosidade sobre o estado, em choque com essa grande pulsão de ar quente aqui, a possibilidade de tempestades e chuvas isoladas é real para essa semana", informou o gerente do Cimehgo.

Segundo o Cimehgo, há risco de ocorrência de tempestades em mais de 60 municípios do estado, nesta terça-feira em todo centro-sul do estado (16) (veja lista completa abaixo).

Mesmo com a possibilidade de chuva, André destacou que o calor deve permanecer. "Vai refrescar um pouco, mas não resolve. Vai minimizar um pouco o calor, mas já é um grande alívio", disse.

Confira abaixo os municípios com risco de tempestade:
Acreúna
Adelândia
Americano do Brasil
Amorinópolis
Anápolis
Aparecida do Rio Doce
Aporé
Araçu
Avelinópolis
Britânia
Buriti de Goiás
Cachoeira Alta
Cachoeira de Goiás
Caçu
Caiapônia
Campestre de Goiás
Campo Limpo de Goiás
Castelândia
Chapadão do Céu
Cocalzinho de Goiás
Damolândia
Doverlândia
Fazenda Nova
Firminópolis
Indiara
Israelândia
Itaberaí
Itajá
Itarumã
Jandaia
Jaupaci
Jussara
Lagoa Santa
Maurilândia
Mineiros
Moiporá
Montividiu
Mossâmedes
Nazário
Nerópolis
Ouro Verde de Goiás
Palestina de Goiás
Palminópolis
Paranaiguara
Perolândia
Petrolina de Goiás
Piranhas
Portelândia
Quirinópolis
Rio Verde
Santa Bárbara de Goiás
Santa Fé de Goiás
Santa Helena de Goiás
Santa Rita do Araguaia
Santa Rita do Novo Destino
Santo Antônio da Barra
São Francisco de Goiás
São Luís de Montes Belos
São Simão
Terezópolis de Goiás
Turvelândia
Goiânia
Aparecida de Goiânia

De acordo com o boletim do Cimehgo, nesta terça-feira, Goiânia deve ter um dia de sol, com possibilidade de chuva, temperatura máxima de 36º e umidade relativa variando entre 20% e 60%.

Nesta semana, Goiás deve ter pancadas de chuva em áreas isoladas e de curta duração, que poderão vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.

"O risco para tempestades existe. Então, é importante que a população fique atenta para essa situação, especialmente no final da tarde, com aquela chuva com mais vento e árvores caindo”, pontuou Amorim.

 

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Emendas individuais Emendas individuais na mira de vereadores em Jataí
Atenção! Dois trechos da BR-452 operam em sistema “Pare e Siga” para reconstrução do pavimento
Rio Verde Com desempenho acima da média regional, Rio Verde atrai novos investimentos
GPS? Alternativas. BDS, Galileo, Glonass: conheça as alternativas ao GPS em caso de colapso do sistema Rússia, a China e a União Europeia desenvolveram seus próprios “GPSs” por estratégia: não entregar de “mão beijada” dados ao inimigo
Fundo Monetário De devedor a credor, de dependente a influente: 
Contra o Tarifaço Tarifaço dos EUA de um lado, Lei da Reciprocidade do outro: 
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 11h04
35°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 36°

33° Sensação
1.49 km/h Vento
16% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (17/09)

Mín. 22° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (18/09)

Mín. 24° Máx. 37°

Tempo limpo
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 6 dias Eduardo Bolsonaro comemora ameaça de ataque militar dos EUA contra o Brasil: “O mundo Subalterno aos EUA e preocupado apenas em livrar seu pai da cadeia, Eduardo Bolsonaro celebrou a possibilidade de seu país sofrer um ataque militar. 
2
Geral - Há 5 dias Capô de Fusca de Michelle Bolsonaro é revistado
3
Geral - Há 5 dias Ranking dos presidentes mais inteligentes dos EUA
4
Comportamento - Há 6 dias Casal que adotou cinco crianças negras para escravizar é condenado a 375 anos de prisão
5
Geral - Há 5 dias Quando Mel Gibson levou “Apocalypto” ao cinema, sua ambição era clara:
Blogs e colunas
Economia Economia Com desempenho acima da média regional, Rio Verde atrai novos investimentos
Tecnologia Tecnologia BDS, Galileo, Glonass: conheça as alternativas ao GPS em caso de colapso do sistema
Saúde Saúde Pessoas internadas também possuem direitos perante o INSS
AgroNegócio AgroNegócio China amplia a compra de soja brasileira e sustenta a balança comercial do País
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Emendas individuais na mira de vereadores em Jataí
Rio Verde - GO Dois trechos da BR-452 operam em sistema “Pare e Siga” para reconstrução do pavimento
Goiânia - GO Solenidade do Conselho Municipal de Turismo empossa novos membros e discute temas sobre o turismo goiano
Mineiros - GO Conheça a cidade em Goiás que fica no Parque das Emas e encanta pelas cachoeiras
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias