Chuvas intensas podem ocorrer em diferentes cidades de Goiás, diz Cimehgo; veja quais

Mesmo com a possibilidade de chuva, o calor deve permanecer.
Tempestades podem ocorrer em diversas regiões de Goiás nesta semana, de acordo com André Amorim, gerente do Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo). Devido a umidade vinda da região norte do país e o avanço da frente fria, municípios goianos devem ser refrescados com chuvas isoladas.
"Esse conjunto de fatores, a umidade da região norte e a frente fria, vai dispersar a nebulosidade sobre o estado, em choque com essa grande pulsão de ar quente aqui, a possibilidade de tempestades e chuvas isoladas é real para essa semana", informou o gerente do Cimehgo.
Segundo o Cimehgo, há risco de ocorrência de tempestades em mais de 60 municípios do estado, nesta terça-feira em todo centro-sul do estado (16) (veja lista completa abaixo).
Mesmo com a possibilidade de chuva, André destacou que o calor deve permanecer. "Vai refrescar um pouco, mas não resolve. Vai minimizar um pouco o calor, mas já é um grande alívio", disse.
Confira abaixo os municípios com risco de tempestade:
Acreúna
Adelândia
Americano do Brasil
Amorinópolis
Anápolis
Aparecida do Rio Doce
Aporé
Araçu
Avelinópolis
Britânia
Buriti de Goiás
Cachoeira Alta
Cachoeira de Goiás
Caçu
Caiapônia
Campestre de Goiás
Campo Limpo de Goiás
Castelândia
Chapadão do Céu
Cocalzinho de Goiás
Damolândia
Doverlândia
Fazenda Nova
Firminópolis
Indiara
Israelândia
Itaberaí
Itajá
Itarumã
Jandaia
Jaupaci
Jussara
Lagoa Santa
Maurilândia
Mineiros
Moiporá
Montividiu
Mossâmedes
Nazário
Nerópolis
Ouro Verde de Goiás
Palestina de Goiás
Palminópolis
Paranaiguara
Perolândia
Petrolina de Goiás
Piranhas
Portelândia
Quirinópolis
Rio Verde
Santa Bárbara de Goiás
Santa Fé de Goiás
Santa Helena de Goiás
Santa Rita do Araguaia
Santa Rita do Novo Destino
Santo Antônio da Barra
São Francisco de Goiás
São Luís de Montes Belos
São Simão
Terezópolis de Goiás
Turvelândia
Goiânia
Aparecida de Goiânia
De acordo com o boletim do Cimehgo, nesta terça-feira, Goiânia deve ter um dia de sol, com possibilidade de chuva, temperatura máxima de 36º e umidade relativa variando entre 20% e 60%.
Nesta semana, Goiás deve ter pancadas de chuva em áreas isoladas e de curta duração, que poderão vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.
"O risco para tempestades existe. Então, é importante que a população fique atenta para essa situação, especialmente no final da tarde, com aquela chuva com mais vento e árvores caindo”, pontuou Amorim.
Mín. 21° Máx. 36°
Mín. 22° Máx. 38°Tempo limpo
Mín. 24° Máx. 37°Tempo limpo