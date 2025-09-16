Terça, 16 de Setembro de 2025 12:51
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
35°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,31

Euro

R$ 6,28

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralEmendas individuais na mira de vereadores em JataíGeralDois trechos da BR-452 operam em sistema “Pare e Siga” para reconstrução do pavimentoGeralCom desempenho acima da média regional, Rio Verde atrai novos investimentosGeralBDS, Galileo, Glonass: conheça as alternativas ao GPS em caso de colapso do sistemaGeralDe devedor a credor, de dependente a influente: 
Vigore Fit
MT Informática e papelaria
Anuncie conosco
Médicos Sem Fronteiras
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Por um Goias melhor
Natura - Compre Online e receba em casa
Camara Municipal 2025
Não jogue lixo na rua
Geral Papuda

O motivo que faz Bolsonaro pedir aos EUA o fim das sanções ao Brasil

“É o medo do qeu está ruim ficar ainda pior”

16/09/2025 09h26
Por: Redação Fonte: revistaforum.com.br
O ex-presidente golpista condenado vem dizendo ao filho e a interlocutores mais próximos que os ataques ao país e aos magistrados do Supremo devem cessar
O ex-presidente golpista condenado vem dizendo ao filho e a interlocutores mais próximos que os ataques ao país e aos magistrados do Supremo devem cessar

Por Henrique Rodrigues/Revista Forum/MSN

A ordem oficial nas aldeias digitais bolsonaristas é seguir clamando por novas sanções dos EUA contra o Brasil, no campo econômico, com taxações, e político, impondo a famigerada Lei Magnitsky a outros atores do universo do poder de Brasília, para além do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o deputado federal lesa-pátria que abandonou o país no fim de fevereiro deste ano para atormentar Donald Trump cobrando ataques à sua própria nação, segue na mesma toada e já ventilou até “mandar caças F-35 e porta-aviões” para as águas territoriais brasileiras.

Só que, no mundo real, Jair Bolsonaro (PL) já fez saber que não quer mais nenhuma sanção sendo imposta ao Brasil. Nada, nadinha. E ele tem um forte motivo para isso.

Na tarde desta segunda-feira (15), o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, anunciou que o Brasil será alvo de novas retaliações por conta da condenação do ex-presidente de extrema direita amigo de Trump. Ele não disse o que vem por aí, mas já se tem uma noção bastante ampla do próximo passo: ampliação da aplicação da Lei Magnitsky contra os outros três ministros que votaram pela condenação de Bolsonaro (Cármen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin), a esposa e os filhos de Alexandre de Moraes e, possivelmente, os ministros Luís Roberto Barroso, ainda na presidência da Corte, e Gilmar Mendes, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Há ainda uma especulação sobre o aumento de tarifas aos produtos brasileiros exportados para os EUA.

E é justamente aí que mora o problema que faz Jair Bolsonaro tramar nos bastidores o fim de qualquer nova medida contra os juízes que o condenaram. Nos bastidores de Brasília, é amplamente sabido que será negado qualquer pedido de prisão domiciliar apresentado ao STF logo após a prisão de Bolsonaro numa cadeia comum (algo que deve ser interposto na segunda semana após seu encaminhamento para cumprimento de pena, o que ainda não tem data certa). No entanto, há um trabalho árduo longe dos holofotes para que um “acordo” costurado no meio do ano possa ser resgatado e aplicado.

O tal “acordo”, que era bastante comentado nas rodinhas de autoridades durante a realização do Fórum de Lisboa, nos primeiros dias de julho, versava sobre condenar Bolsonaro e, com duas semanas de cumprimento de pena, enviar o ex-presidente para prisão domiciliar. Àquela altura, os ataques de seu filho Eduardo e as sanções ainda não tinham se tornado reais. Poucos dias após o evento político, os ataques norte-americanos se confirmaram e a Fórum apurou que o “acordo” já não existia mais. Bolsonaro iria para a cadeia de qualquer forma.

De uma semana para cá, o que vem sendo trabalhada é a possibilidade de que Moraes e os demais ministros “se compadeçam” de Jair Bolsonaro e pouco tempo após o início do cumprimento de sua pena em regime fechado ele se encaminhado para casa. A chance, que já é próxima de zero, seria completamente nula diante de novas sanções. Mas há coisa pior.

É de conhecimento público na capital federal, e a Revista Fórum confirmou tais conjunturas, que se novas sanções contra o Brasil foram impostas, Moraes e seus colegas de toga não só rejeitaram qualquer pedido de cumprimento de pena em caráter domiciliar de Bolsonaro como o manterão preso no Complexo Penitenciário da Papuda, seu maior medo, sob um regime rígido, embora numa cela individual e “especial”.

Diante de tal cenário, o ex-presidente golpista condenado vem dizendo ao filho e a interlocutores mais próximos que os ataques ao país e aos magistrados do Supremo devem cessar, pois ele tem plena consciência de que pagará um preço elevado se a referida hipótese se concretizar.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Emendas individuais Emendas individuais na mira de vereadores em Jataí
Atenção! Dois trechos da BR-452 operam em sistema “Pare e Siga” para reconstrução do pavimento
Rio Verde Com desempenho acima da média regional, Rio Verde atrai novos investimentos
GPS? Alternativas. BDS, Galileo, Glonass: conheça as alternativas ao GPS em caso de colapso do sistema Rússia, a China e a União Europeia desenvolveram seus próprios “GPSs” por estratégia: não entregar de “mão beijada” dados ao inimigo
Fundo Monetário De devedor a credor, de dependente a influente: 
Contra o Tarifaço Tarifaço dos EUA de um lado, Lei da Reciprocidade do outro: 
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 11h04
35°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 36°

33° Sensação
1.49 km/h Vento
16% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (17/09)

Mín. 22° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (18/09)

Mín. 24° Máx. 37°

Tempo limpo
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 6 dias Eduardo Bolsonaro comemora ameaça de ataque militar dos EUA contra o Brasil: “O mundo Subalterno aos EUA e preocupado apenas em livrar seu pai da cadeia, Eduardo Bolsonaro celebrou a possibilidade de seu país sofrer um ataque militar. 
2
Geral - Há 5 dias Capô de Fusca de Michelle Bolsonaro é revistado
3
Geral - Há 5 dias Ranking dos presidentes mais inteligentes dos EUA
4
Comportamento - Há 6 dias Casal que adotou cinco crianças negras para escravizar é condenado a 375 anos de prisão
5
Geral - Há 5 dias Quando Mel Gibson levou “Apocalypto” ao cinema, sua ambição era clara:
Blogs e colunas
Economia Economia Com desempenho acima da média regional, Rio Verde atrai novos investimentos
Tecnologia Tecnologia BDS, Galileo, Glonass: conheça as alternativas ao GPS em caso de colapso do sistema
Saúde Saúde Pessoas internadas também possuem direitos perante o INSS
AgroNegócio AgroNegócio China amplia a compra de soja brasileira e sustenta a balança comercial do País
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Emendas individuais na mira de vereadores em Jataí
Rio Verde - GO Dois trechos da BR-452 operam em sistema “Pare e Siga” para reconstrução do pavimento
Goiânia - GO Solenidade do Conselho Municipal de Turismo empossa novos membros e discute temas sobre o turismo goiano
Mineiros - GO Conheça a cidade em Goiás que fica no Parque das Emas e encanta pelas cachoeiras
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias