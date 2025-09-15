Segunda, 15 de Setembro de 2025 13:00
(xx) xxxxx-xxxx
Geral Câmara em ação

Vereador envia ao Executivo proposta de ligação de bairros a BR 364

Luciano Lima propõe abertura de via ligando Brisas 2 e 3 à BR-364

15/09/2025 09h12
Por: Redação Fonte: Secom Câmara
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

Por Francisco Cabral

O vereador Luciano Lima (foto) propôs à administração municipal a abertura de uma via que ligue a Avenida Perimetral, no bairro Brisas 2, passando pelo Brisas 3, até a BR-364, como alternativa de deslocamento e melhoria no fluxo viário da região. “O pedido fundamenta-se no artigo 6º do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), que estabelece objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito relativos à segurança, fluidez, conforto, defesa ambiental e educação para o trânsito”, garantiu.”A medida busca melhorar a trafegabilidade, a segurança viária e proporcionar conforto aos motoristas, oferecendo um trajeto mais ágil e sem sobrecarga em rotas já congestionadas.

Há de se destacar ainda a instalação da Faculdade de Gestão e Inovação (FGI) no Brisas 2, que impactará diretamente o trânsito local, reforçando a necessidade de rotas alternativas. A abertura da via, com prolongamento da Avenida Perimetral até a BR-364, na altura do km 199, promoveria acessibilidade entre os setores Brisas 1, 2 e 3, Morada do Sol, Vila Luíza e demais áreas adjacentes, além de beneficiar o tráfego de municípios que utilizam a rodovia.

A expansão urbana próxima ao rio Claro também é fator que exige estratégias para obras ambientalmente adequadas, com potencial de fortalecer o turismo local. Além disso, o artigo 93 do Código de Trânsito Brasileiro obriga a análise prévia de impactos no tráfego em projetos de edificação com potencial de atrair grande fluxo de veículos, considerando áreas de estacionamento e vias de acesso. A proposta busca antecipar problemas decorrentes do crescimento urbano e atender à crescente demanda por infraestrutura de mobilidade em Jataí”.

Jataí - Goiás - GO

Jataí - Goiás - Goiás

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
