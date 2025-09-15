China amplia a compra de soja brasileira e sustenta a balança comercial do País

Agricultores norte-americanos estão “perdendo bilhões de dólares em vendas de soja para a China"

Da Redação Brasil 247/MSN

A relação estratégica entre os presidentes Lula e Xi Jinping tem se traduzido em resultados concretos para o Brasil, especialmente no campo do agronegócio. Segundo revelou o jornal O Estado de S.Paulo, a China ampliou em 31% suas compras de soja brasileira em agosto, em comparação com o mesmo período do ano passado, ajudando a sustentar a balança comercial em meio à retração das exportações para os Estados Unidos.

Esse avanço das exportações para o mercado chinês foi fundamental para compensar a queda de 18,5% nas vendas para os EUA, resultado direto do tarifaço de 50% imposto por Washington. A cooperação entre Brasil e China tem se mostrado uma alternativa sólida em um cenário global de disputas comerciais, reafirmando a importância do alinhamento político e diplomático entre os presidentes Lula e Xi.

Brasil garante superávit com apoio da China

A parceria sino-brasileira fortalece a posição do país como fornecedor estratégico de alimentos, especialmente em um momento em que Pequim busca diversificar suas fontes de suprimento. Além da soja, o Brasil também foi beneficiado pelo aumento de 40,4% nas exportações para a Argentina, puxadas pela venda de automóveis. O desempenho conjunto assegurou um superávit 3,9% maior na balança comercial de agosto em relação a 2024, mostrando que a diplomacia ativa e pragmática fortalece os resultados econômicos.

O reposicionamento da China no mercado global de soja decorre da guerra comercial com os Estados Unidos. O jornal chinês Global Times ressaltou que agricultores norte-americanos estão “perdendo bilhões de dólares em vendas de soja para a China, justamente no auge da temporada de comercialização”, reflexo direto das tarifas impostas por Washington e da decisão chinesa de buscar fornecedores alternativos, sobretudo Brasil e Argentina.

Prioridade ao Brasil

A publicação lembra que, durante décadas, cerca de metade da soja produzida nos EUA tinha como destino a China, e agora produtores enfrentam dificuldades inéditas para escoar sua produção. Para Pequim, usar o Brasil como parceiro comercial confiável é também uma forma de assegurar sua segurança alimentar diante de instabilidades políticas e econômicas norte-americanas.

Com a solidez da parceria entre Lula e Xi Jinping, o Brasil se consolida como elo fundamental no abastecimento da segunda maior economia do mundo. Ao mesmo tempo, o deslocamento da demanda chinesa revela os prejuízos da política de confrontos adotada pelos EUA, que deixou seus produtores agrícolas em desvantagem.