Segunda, 15 de Setembro de 2025 12:55
Geral “Anistia é o c...*“

Grito de Junior Lima contra anistia no The Town provoca reação política

Ele segue com 2,5 milhões de seguidores em sua conta oficial no Instagram.

15/09/2025 08h38
Por: Redação Fonte: Pipoca Moderna
Grito de Junior Lima contra anistia no The Town provoca reação política © Instagram/The Town
Grito de Junior Lima contra anistia no The Town provoca reação política © Instagram/The Town

Por Pipoca Moderna/MSN

Show no festival e declaração no palco
Júnior Lima se apresentou no The Town no sábado (13/9) e foi o único artista pop a levantar uma bandeira política no evento. Ao final de uma das músicas, o cantor declarou em voz alta: “Anistia é o c*ralho, p*rra”, sendo aplaudido pelo público presente. O gesto aconteceu após uma sexta considerada apática e apolítica, em contraste com o domingo anterior, marcado por gritos de “sem anistia” entoados por bandas de rock e pela plateia.

Repercussão imediata nas redes sociais
Aplaudida no evento, a fala do irmão de Sandy gerou intensa movimentação nas redes. No X, antigo Twitter, fãs elogiaram a postura. “Tenho tanto orgulho de ser seu fã. Além de artista com A maiúsculo, se posiciona sem medo, de forma irretocável”, escreveu um usuário. Também houve comentários como “Grandão sem medo” e “Orgulho demais!”, além de “Artista consciente é outro nível”.

Como a direita reagiu?
Integrantes da direita não festejaram como os fãs, reclamando da postura. O deputado federal Nikolas Ferreira compartilhou o vídeo do momento e escreveu: “Gritar sem anistia é fácil. Difícil é saber quem você é sem a Sandy”. O parlamentar passou o fim de semana incentivando perseguições políticas, pedidndo demissões e sugerindo até cancelamento de vistos para os EUA por manifestações nas redes sociais.

No embalo da postagem, um movimento online chegou a ensaiar um boicote ao cantor, mas o efeito foi limitado. Júnior perdeu cerca de 5 mil seguidores, que foram rapidamente repostos com novas adesões. “Vocês acham que o Junior Lima realmente vai se importar com o ‘cancelamento’ de uma galera que sequer sabe o que é cultura? Pelamor. No mais, ANISTIA É O C*RALHO, P*RRA”, postou um internauta.

Ele segue com 2,5 milhões de seguidores em sua conta oficial no Instagram.

Fonte: Pipoca Moderna

