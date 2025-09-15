Segunda, 15 de Setembro de 2025 12:59
15/09/2025 08h28
Por: Redação Fonte: Revista Forum
Nikolas Ferreira inicia campanha para “enterrar” Bolsonaro

Por Marcelo Hailer/Revista Fórum/MSN

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) iniciou, na última sexta-feira (12), uma campanha para denunciar pessoas que fizeram vídeos sobre o assassinato do militante estadunidense de extrema-direita Charlie Kirk. Para Ferreira, tais perfis "relativizaram" ou "debocharam" da morte da figura em questão.

No entanto, engana-se quem acredita que Nikolas Ferreira está de fato preocupado com a memória de Charlie Kirk. O objetivo do deputado é outro: "enterrar" o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos de prisão na última quinta-feira (11) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por liderar uma organização criminosa que tentou emplacar um golpe de Estado no Brasil.

Além de "enterrar" o ex-presidente Jair Bolsonaro, o recado de Nikolas Ferreira é claro: sem a imagem de Bolsonaro, ele consegue mobilizar uma campanha em pouco tempo, fazer com que empresas (como Vogue e PUC-RS, por exemplo) se manifestem e influenciar as redes sociais e parte da imprensa. Tudo isso sem a imagem de Bolsonaro.
   
A campanha mobilizada por Nikolas Ferreira é difusa: ataca profissionais da saúde, universidades públicas, artistas etc., com o objetivo de criar a sensação de que "tudo está tomado por uma ideologia de esquerda" nefasta, que deveria ser eliminada da sociedade.

"O movimento começou: demita os verdadeiros extremistas de sua empresa. Denuncie", escreveu o deputado no dia 12 de setembro em seu perfil no X.

Em outra publicação, Nikolas Ferreira escreveu sobre as universidades brasileiras: "As universidades brasileiras têm formado pessoas que desejam, concordam ou incentivam matar pessoas inocentes por desavença política. Tudo isso embrulhado num pacote colorido chamado 'tolerância', 'amor' e 'democracia'."

"Isso não é só hipocrisia — é o triunfo da mentira descarada. É a engenharia social que transforma assassinos potenciais em 'defensores da paz' e canalhas em 'intelectuais críticos'. A universidade brasileira, em vez de ser um templo do saber, virou um laboratório de degeneração moral. E o mais grave: quem denuncia isso é tratado como louco, extremista ou herege."

Se você buscar por "demita um esquerdista" no X ou em outra rede, encontrará uma série de publicações de pessoas dizendo que vão parar de atender "pessoas de esquerda" ou até mesmo publicações criminosas que acusam profissionais do SUS de "deixar pessoas de direita para morrer".

Também cabe destacar que Nikolas Ferreira não está sozinho nesta empreitada de "enterrar" Bolsonaro e iniciar uma nova etapa da extrema direita no Brasil. Ferreira tem a companhia do MBL e de seu líder, Renan Santos, que defendeu a criminalização das ideias de esquerda.

O objetivo de Nikolas Ferreira, do MBL e de outras figuras jovens da extrema direita é, além de "enterrar" o ex-presidente Jair Bolsonaro, corroer o contrato social e levar o Brasil ao caos. A estratégia utilizada por este grupo não é nova e surgiu na Itália com um líder da extrema direita bem conhecido, e consiste em promover o caos, o medo e o ódio. É isso que está em curso com essa campanha de Nikolas e cia. 

 

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
