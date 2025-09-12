Sexta, 12 de Setembro de 2025 12:54
Geral BRs 060 e 452

Concessionária anuncia sistema Free Flow em pedágios das BRs 060 e 452 de Goiás

Passa a valer em abril de 2026 com tarifa média de R$ 7.

12/09/2025 10h24
Redação Fonte: Mais Goiás
Inglid Martins Inglid Martins - Goiânia, GO - Mais Goiás

Sem cancela, a cobrança será feita por câmeras que registram as placas

Novos pedágios free flow em SP: entenda as mudanças Imagem ilustrativa/Google

Começa a valer, a partir de abril de 2026, a cobrança de pedágio em pelo menos sete pontos das BRs 060 e 452, que ligam Goiânia, Rio Verde e Itumbiara. Administrados pela concessionária Rota Verde Goiás, os trechos somam 452,7 quilômetros e terão tarifa média de R$ 7 para carros de passeio. O sistema adotado será o Free Flow, sem cancelas, com leitura automática de placas.

O contrato firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) prevê 30 anos de concessão e cerca de R$ 7 bilhões em investimentos, incluindo duplicação de 31,1 km, construção de 14 passarelas, 36 pontos de ônibus e 11 passagens de fauna.

Pedágio Free Flow

Pedágio Free Flow: como funciona o novo pedágio eletrônico - RotaExata - Gestão de Frotas e Rastreamento Veicular : RotaExata – Gestão de Frotas e Rastreamento Veicular
No modelo Free Flow, os veículos não precisarão parar para passar pelos pedágios. A cobrança será feita automaticamente por pórticos equipados com câmeras que registram as placas. O pagamento poderá ser realizado pelo sistema eletrônico da concessionária ou em pontos de apoio nas rodovias. Motoristas que não quitarem a taxa em até 30 dias estarão sujeitos a multa por evasão de pedágio e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Usuários frequentes terão direito a descontos progressivos.

As obras de recuperação do asfalto, duplicação de trechos e construção de áreas de apoio já estão em andamento. O trecho concedido inclui a BR-060, que conecta Goiânia ao entroncamento com o Anel Viário, e a BR-452, entre Rio Verde e Itumbiara, formando o corredor logístico conhecido como Rota Verde.

Contrato assinado em março
O contrato de concessão foi oficializado em 28 de março de 2025 em Rio Verde e estabelece que o consórcio Rota Verde Goiás será responsável pela administração, manutenção, modernização e ampliação da malha rodoviária pelas próximas três décadas. A proposta vencedora do leilão ofereceu um desconto de 18,07% sobre a tarifa básica de R$ 0,12413 por quilômetro, medida considerada estratégica que visa a redução de custos aos usuários.

O leilão foi realizado na B3, em 12 de dezembro de 2024, em São Paulo, e teve participação de outras três concorrentes, Consórcio Infraestrutura GO, BTG Pactual Infraestrutura III e Consórcio Rota Cerrado. Com um plano executivo de investimentos que inclui, além das obras de ampliação e segurança, a implementação de 122,7 km de faixas adicionais e 28,9 km de vias marginais.

Segundo a concessionária, o objetivo do projeto é oferecer maior segurança e conforto para motoristas e transportadoras que utilizam os trechos, além de aumentar a fluidez do tráfego em uma das principais rotas logísticas de Goiás.

Fonte: Mais Goiás

