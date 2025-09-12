Solenidade do Conselho Municipal de Turismo empossa novos membros e discute temas sobre o turismo goiano

O Shopping Estação Goiânia, com o apoio da Universidade Estácio e o Hotel Ibis Styles Goiânia do Shopping Estação, foi anfitrião do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR)

O Shopping Estação Goiânia, com o apoio da Universidade Estácio e o Hotel Ibis Styles Goiânia do Shopping Estação, foi anfitrião do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) – biênio 2025/2027. A solenidade marcou a posse dos novos conselheiros e discutiu importantes estratégias para o desenvolvimento do turismo na capital, com a presença do prefeito Sandro Mabel e autoridades do trade turístico goiano.

Além da Goiás Turismo, entidades como a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, a Associação Brasileira de Agências de Viagens, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de cada estado do Brasil e a Federação das Indústrias do Estado de Goiás estavam presentes.

Entre os temas abordados estiveram os grandes eventos previstos para Goiânia, a qualificação da mão de obra do setor e os projetos da nova gestão da GoiâniaTur. “Este é um momento especial, onde nós, membros do Conselho Municipal de Turismo, vamos tomar posse para o segundo biênio, onde também teremos tratativas sobre assuntos importantes que envolvem a nossa capital. O trade turístico junto, cooperando e preparando eventos complementares e a nossa infraestrutura para receber bem, com certeza vai deixar uma imagem muito positiva da nossa capital”, declarou Nárcia Kelly, Presidente da Goiânia Tur, durante a solenidade.

Durante a reunião, Nárcia Kelly destacou a relevância da participação da hotelaria no fortalecimento do turismo em Goiânia e citou como exemplo positivo a atuação da gerente do Hotel Ibis Styles Goiânia, Marília Oliveira.

“Uma de nossas recepcionistas é cubana e, além de espanhol e português, fala russo. Ela não tinha nenhuma capacitação prévia na área, e resolvemos oferecer treinamento na recepção para, além de valorizar a mão de obra estrangeira, suprir uma demanda de nossos hóspedes”, explicou Marília. O exemplo foi mencionado por Nárcia Kelly como um modelo de valorização profissional e de preparo para receber turistas de diferentes países.

Com uma equipe formada por colaboradores que dominam múltiplos idiomas — como alemão, francês, italiano, espanhol e russo —, o Ibis Styles Goiânia, localizado dentro do Shopping Estação, reforça seu compromisso em contribuir para que a cidade esteja pronta para receber visitantes internacionais.

“É fundamental que Goiânia não apenas elabore estratégias para atrair turistas, mas também garanta que eles sejam bem acolhidos e queiram retornar. O trabalho de profissionais bilíngues e capacitados é parte essencial desse processo”, reforçou o prefeito Sandro Mabel.

O Shopping Estação Goiânia e o Hotel Ibis Styles seguem como parceiros do turismo local, participando ativamente das discussões e da implementação de iniciativas que posicionam a capital como uma cidade de eventos e experiências acolhedoras. Em antecipação ao evento, todo o time do conselho pôde aproveitar de um café da manhã oferecido pelo Restaurante Fio da Meada, oficial do Hotel Ibis Styles.