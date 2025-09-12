Cia Sala3 faz apresentações gratuitas dos espetáculos “Cora Coralinha” e “Maurice”

Neste mês de setembro, a companhia de teatro dirigida por Altair de Sousa vai oferecer apresentações e atividades formativas gratuitas ao público de Goiânia. A Cia de Teatro Sala3 vai apresentar o trabalho voltado ao público infantil “Cora Coralinha” nos dias 20 (sábado) e 21 de setembro (domingo), às 18 horas, no Teatro Zabriskie. Nestes mesmos dias e local, a companhia apresenta “Maurice”: às 21 horas, no sábado e às 20 horas, no domingo. A Sala3 ainda oferece em setembro atividades formativas: oficina de dramaturgia e “Viewpoints- Ator criador”. Ambas vão ser oferecidas no Instituto Rizzo. Estas atividades são gratuitas e fazem parte do projeto de manutenção da companhia, contemplado pelo Edital de Manutenção de Grupos e Companhias Artísticas (Lei Aldir Blanc 2024).

A oficina de dramaturgia vai acontecer entre os dias 22 e 23 de setembro, das 18h às 22h. A oficina propõe um mergulho na escrita teatral voltada ao público infantojuvenil, conduzido pela premiada autora e diretora Renata Mizrahi. Já a oficina “O Ator Criador”, será conduzida por Claudio Dias entre os dias 23 e 25 de setembro, das 18h às 21h. Há 30 vagas disponíveis e as pessoas interessadas devem preencher formulário disponível no link da bio do Instagram da Companhia: @ciadeteatrosala3. Não há pré-requisito.

Oficinas

A oficina de dramaturgia busca ampliar o repertório criativo dos participantes, oferecendo fundamentos teóricos e práticos da dramaturgia, com foco na construção de narrativas que dialoguem com crianças e adolescentes de forma sensível, lúdica e potente. Ao final do processo, cada participante desenvolverá uma cena curta original e participará de uma leitura dramatizada de seu texto, vivenciando a etapa de compartilhamento artístico. Renata Mizrahi é vencedora do Prêmio Shell 2014 por “Galápagos”, direção de Isabel Cavalcanti. Pelo mesmo espetáculo foi indicada ao Prêmio Cesgranrio 2014 e ao Prêmio APTR 2014.

Já a oficina “ Viewpoints - O Ator Criador” propõe a introdução de atores e atrizes a um processo colaborativo de criação, no qual a atuação, a dramaturgia e a direção se entrelaçam em uma atitude autoral e participativa. Além de exercitar a construção física e vocal da cena, os participantes serão provocados a refletir sobre as formas de abordagem dos temas e conteúdos, e sobre como esses diálogos influenciam a estrutura e a estética do espetáculo, fortalecendo o trabalho do ator como criador. Cláudio Dias Cláudio Dias é ator e diretor, membro-fundador da Cia. de Teatro Luna Lunera.

Espetáculos

O espetáculo “Cora Coralinha”, dirigido por Altair de Sousa com texto de Aline Isabel, apresenta a simplicidade poética das obras de Cora Coralina, que também era Aninha. Nesta produção, a poetisa menina que encanta com suas palavras uma trupe de atores desencantados com a realidade dura e fria das caminhadas da vida. A encenação do espetáculo da Cia. de Teatro Sala 3 parte da concepção de uma representação lúdica sobre a importância dessa escritora na literatura brasileira. “É como se no mundo fantástico e real de Aninha é que encontrássemos arte e o fôlego para caminhar, com a magia e a beleza necessária”, comenta o diretor Altair de Sousa.

O espetáculo procura através da música, da poesia e do teatro de bonecos, resgatar o teatro infantil e o teatro de rua em uma representação simples, artesanal e colorida para apresentar a inocência daqueles que não foram marcados pela rotina dura das grandes cidades. No elenco estão Amanda Constantino, Igor Leoni, Sajâmes Paiva, Nix, Júlia Filetti e Carlos Paiva.

Já Maurice, que também tem direção de Altair de Sousa, conta com uma linguagem cênica que convida à reflexão sobre questões sociais e culturais que permanecem pertinentes ao longo dos séculos. O espetáculo aborda o clímax de debates e embates sobre sexualidade, repressão e preconceito, buscando provocar o público a reavaliar posicionamentos e crenças que ainda geram exclusão. “Com Maurice, queríamos ir além de contar uma história; queríamos provocar, sensibilizar e abrir espaços para diálogos necessários. No fundo, o espetáculo trata da humanidade — do que nos une, paradoxalmente, do que ainda nos separa”, comenta o diretor Altair de Sousa.

O espetáculo é um projeto independente da companhia e nasceu de um aprofundamento na obra de Edward Morgan Forster, renomado romancista britânico, conhecido por seu olhar crítico sobre as classes sociais e a hipocrisia na sociedade do início do século XX. Maurice, romance publicado postumamente em 1971, narra uma história de amor homossexual que retoma temas familiares dos primeiros romances de Forster, servindo de base para a adaptação teatral. No elenco estão Andreane Lima, Esley Zambel, Iuri Vaz e Nix.

Mais de duas décadas de estrada

O projeto de manutenção celebra os 22 anos da Cia de Teatro Sala 3, realizando mais de 60 ações gratuitas em Goiânia ao longo deste ano. Além deste espetáculo, serão apresentados mais sete trabalhos do repertório da companhia, como “Maurice”, “Cora Coralinha”, “A Casa de Bernarda Alba”, “No Dorso Instável de um Tigre”, “Yerma” e "Bodas de Sangue” e os três atos de “Agrocity, Agroreich, Agropop ou Terror e Miséria desde os tempos do Anhanguera”. O projeto ainda promete duas novas estreias, reunindo produções voltadas para os públicos infantil, infanto juvenil e adulto.

Também estão programadas oficinas diversas, incluindo workshop para juventude, oficina de teatro cego, dramaturgia, viewpoints, teatro para as infâncias e gestão Cultural — com a participação de grandes nomes, como Renata Mizrahi, Claudio Dias, Ricardo Augusto e Marcelo Carneiro. O projeto ainda contempla quatro ocupações urbanas em feiras livres, praças e pontos de cultura de Goiânia, com o Grupo Por Quá, Ballroom, Rafael Alves e Letícia Romano. Todas as ações serão divulgadas nas redes sociais da companhia: @ciadeteatrosala3.