Estão abertas as inscrições para a prova Largue o Cigarro Correndo

Segundo o Relatório Anual sobre Tendências de Esportes do Strava, divulgado em dezembro, a corrida foi o esporte mais praticado em 2024. De acordo com dados da plataforma, o Brasil é o segundo país com o maior número de atletas, somando mais de 19 milhões. Já levantamento da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor e da agência de Relações Públicas Esporte & Negócio indica que mais de 2,8 mil eventos de corrida de rua foram realizados no Brasil em 2024, um aumento de 29% em comparação com o ano anterior.

Uma dessas é a Corrida Largue o Cigarro Correndo, realizada em Goiânia pela Sociedade Goiana de Pneumologia e Tisiologia (SGPT), e que este ano terá sua 13ª edição. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 16 de setembro pelo site https://www.hanker.com.br/ largueocigarro/ , a prova será no dia 21 seguinte, com início às 6h30. Os percursos disponíveis são de 5km (pessoas com idade a partir de 14 anos) e 10 km (pessoas com idade a partir de 16 anos). A largada e chegada será no Órion Business & Health Complex, no Setor Marista.

A taxa de inscrição possui valores de R$ 140 ou R$ 250, de acordo com o kit atleta escolhido, mas em ambos os casos há a possibilidade de meia entrada solidária (R$ 70 e R$ 125), doando um quilo de alimento não perecível ou pagando um acréscimo de R$ 7 na retirada do kit. Estudantes, professores e pessoas com deficiência também têm direito à pagar a metade. Todos os participantes ganharão medalha de participação após completar o seu percurso.

Presidente da SGPT, a pneumologista Fernanda Miranda, destaca a importância de aliar o esporte no momento de deixar esse vício. “A prática de atividade física é uma grande aliada no processo de abandono do cigarro. O exercício ajuda a reduzir a ansiedade e a irritabilidade, que são sintomas comuns da abstinência da nicotina, além de melhorar o humor e aumentar a sensação de bem-estar. Outro ponto importante é que a atividade física contribui para a recuperação da capacidade pulmonar e cardiovascular, que ficam prejudicadas pelo tabagismo. Ao substituir o hábito de fumar por uma prática saudável, como a corrida ou caminhada, a pessoa cria novas rotinas e fortalece sua motivação para manter-se longe do cigarro”.

Muitas pessoas associam o ato de fumar a uma forma de aliviar tensões, ansiedade e nervosismo, mas a especialista ressalta que isso é um efeito ilusório e passageiro da nicotina, o qual pode ser substituído pelo esporte. “O exercício físico, ao contrário, promove benefícios reais e duradouros. Durante a prática esportiva o corpo libera endorfina e serotonina, substâncias que ajudam a melhorar o humor, reduzir o estresse e trazer sensação de bem-estar. Além disso, a atividade física ajuda a regular o sono e a manter a mente ocupada, o que reduz as fissuras pelo cigarro. Por isso, incluir o esporte na rotina é uma estratégia muito eficaz para lidar com a ansiedade e aumentar as chances de sucesso no abandono do tabagismo”.

A pneumologista Fernanda Miranda (foto) destaca a importância de aliar o esporte no momento de deixar um vício / Arquivo pessoal

Fernanda Miranda, que atende no centro clínico do Órion Complex, elenca ainda os benefícios que os fumantes sentem ao parar de fumar. “Os benefícios começam imediatamente. Nas primeiras 24 horas sem o cigarro já há melhora da oxigenação do sangue e redução da pressão arterial. Em poucas semanas, a circulação melhora e a respiração se torna mais fácil. Com três meses de abstinência a função pulmonar pode aumentar em até 30%. Após um ano o risco de infarto cai pela metade em relação a quem continua fumando. A longo prazo há uma redução significativa do risco de câncer de pulmão e de outras doenças relacionadas ao tabagismo. Ou seja, nunca é tarde para parar, o corpo tem uma enorme capacidade de se recuperar quando o cigarro é deixado de lado”, afirma.