Quinta, 11 de Setembro de 2025 10:23
Últimas notícias
Geral Original

Quando Mel Gibson levou “Apocalypto” ao cinema, sua ambição era clara:

Queria que a obra soasse autêntica até na língua falada.

11/09/2025 10h15 Atualizada há 3 minutos
Por: Redação Fonte: Facebook
“Apocalypto” se consolidou como uma das produções mais singulares do cinema moderno, ao unir ação, cultura e o poder de uma língua ancestral em plena tela grande.
“Apocalypto” se consolidou como uma das produções mais singulares do cinema moderno, ao unir ação, cultura e o poder de uma língua ancestral em plena tela grande.

Em vez do inglês, fez uma escolha ousada que surpreendeu Hollywood — filmar inteiramente em maia mandiocateco.

Os atores, em sua maioria não falantes nativos, precisaram aprender as falas de forma fonética. O resultado? Cada diálogo reforçava a sensação de que estávamos diante de um recorte vivo daquela civilização.

As filmagens, porém, foram tudo menos simples. Grande parte ocorreu nas densas selvas de Veracruz, no México, onde o calor sufocante, a umidade e os mosquitos colocaram à prova toda a equipe. Aldeias inteiras foram erguidas com técnicas artesanais e os figurinos, inspirados em achados arqueológicos, ajudaram a criar uma imersão raramente vista em Hollywood.

Curiosamente, o protagonista Rudy Youngblood não era ator profissional. Artista com raízes indígenas, conquistou Mel Gibson no teste de elenco e, diante das câmeras, entregou uma atuação visceral: correndo, lutando e imprimindo uma intensidade física que deu alma ao personagem "Garra de Jaguar".

Lançado em 2006, o filme recebeu críticas por suas licenças históricas, mas nunca teve a pretensão de ser um documentário. No fim, "Apocalypto" se consolidou como uma das produções mais singulares do cinema moderno, ao unir ação, cultura e o poder de uma língua ancestral em plena tela grande.

Opinião JN

Excelente filme, vale a pena, e muito, assistir.

