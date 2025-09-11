Quinta, 11 de Setembro de 2025 10:23
Geral

Mauro Cid - “O boi de piranha?”

Fux vota para condenar Mauro Cid pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático

11/09/2025 09h59
Por: Redação Fonte: Reuters/MSN
Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro 09/06/2025 REUTERS/Diego Herculano © Thomson Reuters
Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro 09/06/2025 REUTERS/Diego Herculano © Thomson Reuters

Por Ricardo Brito/Reuters/MSN

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro Luiz Fux votou nesta quarta-feira para condenar Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo crime de tentativa de abolição violenta do estado democrático durante julgamento pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Fux votou para rejeitar a acusação pelo crime de tentativa de golpe de Estado contra Mauro Cid, por argumentar que esse tipo penal, segundo ele, foi absorvido pelo de abolição violenta do Estado Democrático.

O ministro também se manifestou por absolver o ex-ajudante de dano qualificado e de deterioração de patrimônio tombado. Ele já havia dito que iria rejeitar a acusação por organização criminosa contra todos os réus.

