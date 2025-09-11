Quinta, 11 de Setembro de 2025 10:23
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
28°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,33

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralQuando Mel Gibson levou “Apocalypto” ao cinema, sua ambição era clara:GeralMauro Cid - “O boi de piranha?”EducaçãoCenário da cibersegurança no setor educacional brasileiro exige reação estratégica imediataGeralFieg abre oportunidade a indústrias goianas que desejam exportar para a América LatinaGeralComeça a recuperação da passarela sobre a BR-060 em Santo Antônio da Barra
Natura - Compre Online e receba em casa
Vigore Fit
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Médicos Sem Fronteiras
Anuncie conosco
Por um Goias melhor
MT Informática e papelaria
Não jogue lixo na rua
Camara Municipal 2025
Educação Educação

Cenário da cibersegurança no setor educacional brasileiro exige reação estratégica imediata

Dados revelam que 80% das instituições de ensino já foram vítimas de ransomware.

11/09/2025 09h48
Por: Redação Fonte: inkcomunicacao.com.br
Eduardo Lopes_CEO da Redbelt Security
Eduardo Lopes_CEO da Redbelt Security

A Redbelt Security alerta para vulnerabilidades que podem afetar cerca de 57 milhões de alunos e destaca medidas críticas para preparar as instituições contra o avanço das ameaças digitais.

São Paulo, agosto de 2025 – O sistema educacional brasileiro, que atende mais de 57 milhões de alunos em 179,3 mil escolas e universidades segundo o Censo Escolar e o Censo de Educação Superior 2024 do MEC, enfrenta um cenário crítico de cibersegurança. A aceleração da transformação digital, impulsionada por ensino híbrido, inteligência artificial e pela expansão da educação a distância, expôs um setor historicamente fragilizado em infraestrutura, investimento e maturidade digital.

Esse problema já aparece nos levantamentos mais recentes. A Pesquisa Setorial em Cibersegurança 2024 (Abrasca e SDL) mostra que 62,5% das instituições destinam menos de 4% do orçamento para segurança da informação, enquanto um quarto sequer possui verba dedicada à proteção digital. O Índice de Maturidade em Cibersegurança (IMC) 2025 reforça o alerta: o setor foi classificado em nível “básico”, com nota média de apenas 1,37 em uma escala de 0 a 3, e mais da metade das instituições não conta com uma estratégia formal para lidar com ameaças.

Além da limitação de orçamento, falta também mão de obra qualificada. Hoje, 78% das instituições utilizam equipes de TI generalistas para funções críticas de segurança. Em paralelo, a infraestrutura tecnológica continua desigual: segundo a Anatel, 3.400 escolas ainda não têm energia elétrica, 9.500 estão sem internet e 46.100 não contam com laboratórios de informática. Essa base frágil ajuda a explicar o aumento expressivo dos incidentes. A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) apontou um crescimento de 56% nos ataques ao ensino superior entre 2023 e 2024.

Entre as ameaças mais graves está o ransomware, ataque que sequestra dados e sistemas e só libera o acesso mediante pagamento de resgate. De acordo com a Sophos, 80% das instituições de educação básica e 79% das universidades brasileiras já foram vítimas. Outro vetor em ascensão é o uso malicioso de e-mails em HTML, muitas vezes disfarçados de anexos legítimos ou mensagens inofensivas. Esse tipo de ataque, que pode instalar vírus com apenas um clique, responde por 82% dos anexos maliciosos direcionados a professores e gestores, segundo o relatório 2024 Education Threat Landscape. Já o Microsoft Defender para Office 365 identificou cerca de 15 mil mensagens diárias contendo QR codes maliciosos enviadas a este setor.

O impacto é profundo: paralisação de sistemas, perda de dados e danos à reputação institucional. Segundo a Sophos, 33% das organizações levam até uma semana para recuperar dados após um ataque, enquanto 36% ficam mais de um mês com suas operações prejudicadas. No recorte global, o IBM Cost of Data Breach Report mostra que o tempo médio para identificar uma violação chega a 258 dias, com outros 84 dias para contê-la, uma janela perigosa para a exploração prolongada dos sistemas.

Para a Redbelt Security, proteger o setor educacional exige mais do que ferramentas tecnológicas. É necessária uma governança madura, que inclua simulações de incidentes (tabletop exercises), testes de intrusão controlados (pentests), planos robustos de resposta e monitoramento contínuo. “Ainda vemos instituições reagindo somente depois que já foram atacadas. A preparação deve ser preventiva, integrando ao dia a dia soluções como inteligência de ameaças, monitoramento, detecção e resposta, e gestão ativa de vulnerabilidades”, alerta Eduardo Lopes, CEO da Redbelt Security.

A cultura organizacional também precisa evoluir. Programas contínuos de treinamento e campanhas de conscientização são fundamentais para reduzir a taxa de sucesso de ataques de phishing e comprometimento de credenciais, hoje, ainda a principal porta de entrada para invasões.

“Mais do que proteger sistemas, estamos falando de proteger o futuro de milhões de alunos e professores. Sem investir em resiliência digital, corremos o risco de comprometer não apenas a continuidade do ensino, mas a confiança da sociedade no ambiente acadêmico”, conclui Eduardo.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Teatro em Goiânia Nômades apresenta “Trama” em Goiânia A exibição do espetáculo acontece nos dias 16 e 17 de setembro, às 20h, no Centro Cultural da UFG (CCUFG).
Inclusão Despreparo: educação inclusiva ainda enfrenta desafios no Tocantins
Há vagas ONS abre inscrições para novo Programa de Trainee
Dança à Mostra Dança à Mostra transforma o IFG Aparecida em palco de criação, partilha e diversidade
Festival em GYN Festival do Boneco 2025 leva encanto do lambe-lambe a três cidades goianas Goiânia, Pirenópolis e Cidade de Goiás recebem espetáculos e oficinas gratuitas entre 18 e 21 de setembro
Leitura Lançamento do livro “O Mundo de Aethel”
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 09h04
28°
Tempo nublado

Mín. 20° Máx. 35°

27° Sensação
3.2 km/h Vento
15% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (12/09)

Mín. 20° Máx. 36°

Tempo limpo
Amanhã (13/09)

Mín. 20° Máx. 37°

Tempo limpo
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Edital - Há 6 dias SEMMA - Licença ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Licença  Ambiental Corretiva, da atividade de Avicultura, na Fazenda Babilônia
2
Geral - Há 6 dias Ex atriz da Globo é encontrada em situação precária no Rio Grande do Sul
3
Comportamento - Há 23 horas Casal que adotou cinco crianças negras para escravizar é condenado a 375 anos de prisão
4
Geral - Há 3 dias Conheça a cidade em Goiás que fica no Parque das Emas e encanta pelas cachoeiras
5
Geral - Há 3 dias Nem matrícula em cartório garante fazenda parada: 
Blogs e colunas
Cultura Cultura Quando Mel Gibson levou “Apocalypto” ao cinema, sua ambição era clara:
Economia Economia Fieg abre oportunidade a indústrias goianas que desejam exportar para a América Latina
AgroNegócio AgroNegócio Sorriso recebe congresso de Prefeitos do Agro para fortalecer gestão pública no campo
Tecnologia Tecnologia Vereadora quer que superintendências sejam transformadas em secretarias
Anúncio
Municípios
Goiânia - GO Fieg abre oportunidade a indústrias goianas que desejam exportar para a América Latina
Rio Verde - GO Começa a recuperação da passarela sobre a BR-060 em Santo Antônio da Barra
Jataí - Goiás - GO Câmara lança a quinta edição do Jovem Vereador
Mineiros - GO Conheça a cidade em Goiás que fica no Parque das Emas e encanta pelas cachoeiras
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias