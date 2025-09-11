Começa a recuperação da passarela sobre a BR-060 em Santo Antônio da Barra

Rota Verde Goiás mantém várias frentes de melhorias nas rodovias sob sua gestão

Começou nesta quarta-feira, 10, a obra de recuperação da passarela do km 340+850 da BR-060, no município de Santo Antônio da Barra. A estrutura elevada, que é a forma segura para os pedestres atravessarem a rodovia, está interditada desde o final de abril, quando a Rota Verde Goiás assumiu a concessão da BR-060 e BR-452. A obra, que era uma reivindicação dos moradores da cidade, está dividida em várias etapas: Na primeira, realizada entre julho e agosto, a Concessionária fez o levantamento topográfico e elaboração do projeto executivo.

Agora, em setembro, começa a execução das atividades, que incluem a desmontagem da passarela, montagem após a restauração, concretagem da capa, instalação de guarda-corpo e pintura. Para isso, é necessário a implantação de desvio do tráfego no local, em ambos os sentidos da BR-060. Ao se aproximar da interdição, o motorista vai visualizar a sinalização indicando o desvio de poucos metros de extensão.

A intervenção no tráfego para as melhorias ocorre das 7h às 17h nesta quarta-feira (10/09), para a retirada da escada e da viga, operação que será apoiada pela Polícia Rodoviária Federal. A previsão da Rota Verde é entregar a obra e liberar a passarela para o uso dos pedestre ainda em outubro.

Outras melhorias

Nesta semana, além da recuperação da passarela de pedestres, a Rota Verde Goiás executará a limpeza de drenagem em dois trechos da BR-060 – entre os kms 170 e 176 e entre os kms 382 e 396+600 – e na BR-452 entre os kms 182 e 190. Também realizará o recolhimento de entulhos em toda a extensão da BR-452 sob sua gestão, do Km 0, em Rio Verde, ao km 196+100, em Itumbiara. Na BR-060 ainda fará a recuperação de tela antiofuscante, barreira metálica do canteiro central da rodovia que evita o ofuscamento da visão dos motoristas pelos faróis dos veículos da pista contrária, entre os km 164 e 170.

Plano de 100 Dias superou a meta

Quando assumiu a concessão da BR-060 e da BR-452 a Rota Verde Goiás colocou em prática o Plano de 100 Dias, uma força-tarefa para melhorias que contemplou diversas frentes de trabalho em todo o trecho sob gestão, entre Goiânia e Itumbiara, passando por Rio Verde. Essa força-tarefa terminou com resultados muito acima das metas contratuais. Ao todo, foram reconstruídos 203.573 m² de pavimento – um volume 710% superior ao previsto – e implantadas ou substituídas 196 placas de sinalização, número 325% maior que o estabelecido.

Mais de 205 trabalhadores atuaram ainda em serviços de revitalização de iluminação, melhorias em pontes e viadutos, além de roçada e limpeza. Com o encerramento do Plano de 100 Dias, tem início uma nova fase de modernização e conservação dessas rodovias. As obras e investimentos seguem de forma contínua, com novas etapas planejadas para garantir uma rodovia mais segura e confortável para todos e uma das intervenções é a recuperação da passarela de Santo Antônio da Barra.