Fidelizar para vender mais: 

Pesquisa revela como descontos e benefícios exclusivos impulsionam compras; tema será destaque no Supermercado Tech 2025 em Palmas

Em um mercado cada vez mais competitivo, fidelizar o cliente deixou de ser diferencial e passou a ser estratégia essencial para garantir mais vendas. Supermercados que entendem o comportamento do consumidor e investem em relacionamento, programas de fidelidade e ofertas personalizadas saem na frente quando o assunto é conquistar e manter clientes.

A pesquisa “Dados sobre Consumo e Fidelização no Brasil”, realizada pela Neogrid em parceria com o Opinion Box, mostra que cerca de sete em cada dez consumidores brasileiros participam de programas de fidelidade oferecidos por supermercados. Entre eles, 60% estão cadastrados em dois ou até quatro programas ao mesmo tempo, o que evidencia que o consumidor busca constantemente benefícios que façam diferença no bolso e na experiência de compra.

Entre as vantagens mais valorizadas, as milhas aéreas aparecem em primeiro lugar (60%), seguidas por descontos (54%) e acesso a promoções exclusivas (42%). Além disso, 68% dos entrevistados afirmaram que organizam suas compras com base em promoções e descontos oferecidos por esses programas, um indicativo claro de que planejamento e fidelidade estão diretamente ligados à decisão de compra.

Para o especialista Lucas Vasconcelos, palestrante confirmado na segunda edição do evento Supermercado Tech, que acontece nos dias 26 e 27 de setembro em Palmas, entender esses dados é fundamental para o sucesso. “Hoje, fidelizar não é apenas dar um cartão de pontos. É compreender o que o consumidor valoriza e oferecer benefícios reais no momento certo. Supermercados que conseguem alinhar dados, tecnologia e experiência conquistam mais do que clientes: conquistam defensores da marca”, afirma Vasconcelos.

O evento Supermercado Tech, que promete movimentar o setor varejista regional, tem um formato prático e voltado para quem vive o dia a dia no chão de loja. Com a presença de especialistas nacionais e foco em soluções aplicáveis, o encontro busca criar conexões estratégicas entre empresários, fornecedores e profissionais do setor. “Estamos consolidando Palmas e o Tocantins como polo de inovação e gestão no varejo, mostrando que é possível fazer mais com estratégias inteligentes, mesmo fora dos grandes centros”, completa Lucas.