Quinta, 11 de Setembro de 2025 10:24
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
28°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,33

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralQuando Mel Gibson levou “Apocalypto” ao cinema, sua ambição era clara:GeralMauro Cid - “O boi de piranha?”EducaçãoCenário da cibersegurança no setor educacional brasileiro exige reação estratégica imediataGeralFieg abre oportunidade a indústrias goianas que desejam exportar para a América LatinaGeralComeça a recuperação da passarela sobre a BR-060 em Santo Antônio da Barra
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Não jogue lixo na rua
Camara Municipal 2025
Anuncie conosco
Natura - Compre Online e receba em casa
Vigore Fit
MT Informática e papelaria
Médicos Sem Fronteiras
Por um Goias melhor
Geral Vender mais

Fidelizar para vender mais: 

Sete em cada dez consumidores participam de programas de fidelidade oferecidos por supermercados 

11/09/2025 09h22
Por: Redação Fonte: Assessoria - Precisa Assessoria e Comunicação
Sete em cada dez consumidores brasileiros participam de programas de fidelidade oferecidos por supermercados.
Sete em cada dez consumidores brasileiros participam de programas de fidelidade oferecidos por supermercados.

Pesquisa revela como descontos e benefícios exclusivos impulsionam compras; tema será destaque no Supermercado Tech 2025 em Palmas

Em um mercado cada vez mais competitivo, fidelizar o cliente deixou de ser diferencial e passou a ser estratégia essencial para garantir mais vendas. Supermercados que entendem o comportamento do consumidor e investem em relacionamento, programas de fidelidade e ofertas personalizadas saem na frente quando o assunto é conquistar e manter clientes.

A pesquisa “Dados sobre Consumo e Fidelização no Brasil”, realizada pela Neogrid em parceria com o Opinion Box, mostra que cerca de sete em cada dez consumidores brasileiros participam de programas de fidelidade oferecidos por supermercados. Entre eles, 60% estão cadastrados em dois ou até quatro programas ao mesmo tempo, o que evidencia que o consumidor busca constantemente benefícios que façam diferença no bolso e na experiência de compra.

Entre as vantagens mais valorizadas, as milhas aéreas aparecem em primeiro lugar (60%), seguidas por descontos (54%) e acesso a promoções exclusivas (42%). Além disso, 68% dos entrevistados afirmaram que organizam suas compras com base em promoções e descontos oferecidos por esses programas, um indicativo claro de que planejamento e fidelidade estão diretamente ligados à decisão de compra.

Para o especialista Lucas Vasconcelos, palestrante confirmado na segunda edição do evento Supermercado Tech, que acontece nos dias 26 e 27 de setembro em Palmas, entender esses dados é fundamental para o sucesso. “Hoje, fidelizar não é apenas dar um cartão de pontos. É compreender o que o consumidor valoriza e oferecer benefícios reais no momento certo. Supermercados que conseguem alinhar dados, tecnologia e experiência conquistam mais do que clientes: conquistam defensores da marca”, afirma Vasconcelos.

O evento Supermercado Tech, que promete movimentar o setor varejista regional, tem um formato prático e voltado para quem vive o dia a dia no chão de loja. Com a presença de especialistas nacionais e foco em soluções aplicáveis, o encontro busca criar conexões estratégicas entre empresários, fornecedores e profissionais do setor. “Estamos consolidando Palmas e o Tocantins como polo de inovação e gestão no varejo, mostrando que é possível fazer mais com estratégias inteligentes, mesmo fora dos grandes centros”, completa Lucas.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Exportação Fieg abre oportunidade a indústrias goianas que desejam exportar para a América Latina
“Não quero mais” Direito de arrependimento pode auxiliar em compras virtuais por impulso
CAGED Região de Rio Verde registrou 8.973 admissões em julho, segundo dados do Caged
Crescimento Desaceleração do PIB: Brasília ainda pesa mais do que Washington Os números parecem indicar que o fôlego de 2025 ficará concentrado apenas no primeiro semestre.
Oportunidade Atacadão abre 215 vagas de emprego em Goiás Oportunidades serão para unidades da rede em todo estado
Último dia Hoje é o último dia para as inscrições do Exame de Qualificação Técnica do CFC O registro é um requisito obrigatório para atuação como auditor e/ou perito contábil. A prova é composta com questões objetivas e dissertativas
Economia
Sobre Economia
Dicas e exemplos de como criar e ter seu próprio negócio. Histórias motivadoras para que você possa crescer profissionalmente e fazer muito mais por sua comunidade.
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 09h04
28°
Tempo nublado

Mín. 20° Máx. 35°

27° Sensação
3.2 km/h Vento
15% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (12/09)

Mín. 20° Máx. 36°

Tempo limpo
Amanhã (13/09)

Mín. 20° Máx. 37°

Tempo limpo
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Edital - Há 6 dias SEMMA - Licença ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Licença  Ambiental Corretiva, da atividade de Avicultura, na Fazenda Babilônia
2
Geral - Há 6 dias Ex atriz da Globo é encontrada em situação precária no Rio Grande do Sul
3
Comportamento - Há 23 horas Casal que adotou cinco crianças negras para escravizar é condenado a 375 anos de prisão
4
Geral - Há 3 dias Conheça a cidade em Goiás que fica no Parque das Emas e encanta pelas cachoeiras
5
Geral - Há 3 dias Nem matrícula em cartório garante fazenda parada: 
Blogs e colunas
Cultura Cultura Quando Mel Gibson levou “Apocalypto” ao cinema, sua ambição era clara:
Economia Economia Fieg abre oportunidade a indústrias goianas que desejam exportar para a América Latina
AgroNegócio AgroNegócio Sorriso recebe congresso de Prefeitos do Agro para fortalecer gestão pública no campo
Tecnologia Tecnologia Vereadora quer que superintendências sejam transformadas em secretarias
Anúncio
Municípios
Goiânia - GO Fieg abre oportunidade a indústrias goianas que desejam exportar para a América Latina
Rio Verde - GO Começa a recuperação da passarela sobre a BR-060 em Santo Antônio da Barra
Jataí - Goiás - GO Câmara lança a quinta edição do Jovem Vereador
Mineiros - GO Conheça a cidade em Goiás que fica no Parque das Emas e encanta pelas cachoeiras
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias