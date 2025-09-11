Ranking dos presidentes mais inteligentes dos EUA

Seu suposto QI de 155 ressalta sua proeza intelectual em sua carreira multifacetada, conforme relatado pelo Ranker.

Barack Obama o presidente mais inteligentes dos EUA

Da StarInsider/MSN

Depois de se formar na Universidade de Columbia e na Faculdade de Direito de Harvard, Barack Obama se tornou o primeiro presidente negro da revista Harvard Law Review. Ele trabalhou como organizador comunitário em Chicago e, mais tarde, serviu três mandatos representando o 13º Distrito no Senado de Illinois de 1997 a 2004.

Presidente de 20 de janeiro de 2009 a 20 de janeiro de 2017, Obama promulgou legislação significativa nos cuidados da saúde dos norte-americanos, regulação do mercado financeiro e reforma para proteger homossexuais e bissexuais nas Forças Armadas. Seu suposto QI de 155 ressalta sua proeza intelectual em sua carreira multifacetada, conforme relatado pelo Ranker.

