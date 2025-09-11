Quinta, 11 de Setembro de 2025 10:24
Geral Capô de fusca

Capô de Fusca de Michelle Bolsonaro é revistado

E ex-primeira-dama se irrita: 'Cabe um homem de 1,85m?'

11/09/2025 08h59
Por: Redação Fonte: Purepeople

Capô de Fusca de Michelle Bolsonaro é revistado e ex-primeira-dama se irrita: 'Cabe um homem de 1,85m?' Capô de Fusca de Michelle Bolsonaro é revistado e ex-primeira-dama se irrita: 'Cabe um homem de 1,85m?'© Reprodução, Instagram

Por Matheus Queiroz/Purepeople/MSN
Em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro por conta da trama golpista, Michelle Bolsonaro se mostrou revoltada com uma das determinações de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A ex-primeira-dama afirma que um de seus veículos, um Fusca, precisou passar por revista antes de ir para a oficina.

“Vocês acham que, na frente de um Fusca – onde fica o estepe – cabe um homem de 1,85m? Pois bem. Hoje meu Fusquinha foi para a oficina e tivemos que abrir a frente só para conferir se o Jair não estava escondido lá! Do jeito que as coisas andam, daqui a pouco pedem até para abrir o porta-luvas”, escreveu Michelle, que finalizou o texto com um emoji de vômito.

A revista apontada por Michelle é um pedido de Moraes por um reforço no monitoramento da prisão domiciliar de Bolsonaro. Após a determinação do SFT, a Polícia Penal do Distrito Federal deve realizar “vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu, para fins de incremento nas atividades de monitoramento”.

COMO JAIR BOLSONARO E MICHELLE BOLSONARO PASSARAM ESTA TERÇA-FEIRA (09)?
Michelle passou esta terça-feira (09) ao lado do marido, dia em que Moraes votou a favor da condenação de Bolsonaro e de outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Ela ficou em casa com o ex-presidente e ignorou ligações de trabalho. O senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho, aponta que o pai assistiu à sessão de casa por problemas de saúde.

Segundo informações do portal Metrópoles, Jair chegou a se emocionar ao receber visitas nos últimos dias e, diante da expectativa de prisão, disse que sua vida já havia acabado. O motivo de tanto desespero? Ele tem medo de passar mal na cadeia e não ter atendimento médico apropriado - o político até aponta a possibilidade de morrer na cela - ou de ser maltratado por outros presos, de acordo com a colunista Monica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo. 

