Geral Encontro

Sorriso recebe congresso de Prefeitos do Agro para fortalecer gestão pública no campo

Encontro reunirá autoridades e lideranças do setor para discutir políticas públicas, inovação e sustentabilidade no agronegócio

10/09/2025 10h51
Por: Redação Fonte: Data Agro
Sorriso, em Mato Grosso, recebe em 12 de setembro de 2025 o 1º Congresso Prefeitos do Agro. A iniciativa é fruto da parceria entre a Prefeitura de Sorriso e a DATAGRO.
Sorriso, em Mato Grosso, recebe em 12 de setembro de 2025 o 1º Congresso Prefeitos do Agro. A iniciativa é fruto da parceria entre a Prefeitura de Sorriso e a DATAGRO.

São Paulo, setembro de 2025 – O agronegócio respondeu por 23,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no ano passado. Para fortalecer as políticas públicas voltadas ao setor, Sorriso, em Mato Grosso, recebe em 12 de setembro de 2025 o 1º Congresso Prefeitos do Agro. A iniciativa é fruto da parceria entre a Prefeitura de Sorriso e a DATAGRO, consultoria agrícola presente em mais de 50 países, responsável pelo conteúdo técnico e pela capacitação dos participantes, e a Prefeitura anfitriã do encontro.

Com acesso a convidados, o evento reunirá, além de lideranças municipais, ministros de Estado, secretários, parlamentares, dirigentes de entidades, empresários e especialistas para discutir estratégias que ampliem a competitividade e a sustentabilidade da produção agropecuária brasileira.  

O projeto visa fortalecer quatro pilares, que incluem capacitação, com disseminação de conhecimento, benchmarking e formação de redes colaborativas; conexão, promovendo a aproximação entre gestores públicos, setor produtivo e demais esferas governamentais; visibilidade, para destacar experiências municipais de impacto direto no campo; e protagonismo, consolidando o papel do prefeito como agente central no desenvolvimento rural. 

Segundo a organização, o congresso foi concebido para fortalecer a governança dos municípios e ampliar a qualificação técnica de gestores públicos diretamente ligados ao agronegócio. Ao longo da tarde, serão promovidos painéis técnicos sobre gestão pública aplicada ao agro, infraestrutura, inovação tecnológica, sustentabilidade e políticas públicas. À noite, está prevista uma programação institucional com jantar e cerimônia de reconhecimento de boas práticas. 

A iniciativa se insere em um formato considerado único no setor, combinando representatividade política, conteúdo técnico especializado e enfoque no território. O modelo pretende promover maior integração entre diferentes atores da cadeia produtiva, estimulando o alinhamento de agendas estratégicas para o desenvolvimento rural. 

Além dos painéis técnicos e das atividades de capacitação, a programação inclui um momento de relacionamento institucional entre os participantes, com a entrega de reconhecimentos a iniciativas municipais consideradas referência no segmento. O encontro pretende se tornar um ponto de convergência entre poder público, iniciativa privada e entidades representativas, criando oportunidades de cooperação e articulação em diferentes frentes do agronegócio brasileiro. 

A expectativa é que o congresso se consolide no calendário setorial, gerando desdobramentos em novas ações e parcerias voltadas à gestão pública municipal no agro.  

