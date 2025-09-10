Quarta, 10 de Setembro de 2025 18:58
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
31°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
ComportamentoCasal que adotou cinco crianças negras para escravizar é condenado a 375 anos de prisãoGeralSorriso recebe congresso de Prefeitos do Agro para fortalecer gestão pública no campoGeralDireito de arrependimento pode auxiliar em compras virtuais por impulsoEducaçãoNômades apresenta “Trama” em GoiâniaGeralCircuito Nelore de Qualidade: divulgados os resultados da etapa de Colíder (MT)
MT Informática e papelaria
Natura - Compre Online e receba em casa
Não jogue lixo na rua
Por um Goias melhor
Vigore Fit
Médicos Sem Fronteiras
Camara Municipal 2025
Anuncie conosco
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Geral “Não quero mais”

Direito de arrependimento pode auxiliar em compras virtuais por impulso

No aniversário de 35 anos do Código de Defesa do Consumidor advogada explica sobre isso e dá dicas de segurança para comprar online

10/09/2025 10h46
Por: Redação Fonte: Comunicação Sem Fronteira
A advogada Ana Luiza Fernandes de Moura explica sobre o direito de arrependimento do consumidor para compras virtuais Cristiano Borges
A advogada Ana Luiza Fernandes de Moura explica sobre o direito de arrependimento do consumidor para compras virtuais Cristiano Borges

De acordo com a pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira (RSB) – Hábitos de Consumo pela Internet, divulgada em dezembro pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o percentual de pessoas que compram produtos online sem pensar e se lamentam posteriormente chega a 45% entre os mais jovens e a 43% entre aqueles com maior escolaridade e maior renda. O levantamento aponta que quase metade dos brasileiros que compraram pela internet já receberam produto com defeito ou diferente do anunciado. Entre esses, 44% decidiram devolver ou trocar o item; 34% entraram em contato imediato com o serviço de atendimento ao cliente; e 18% se decepcionaram com a qualidade do produto.

Compradores que se arrependem de alguma compra online, seja ela impulsiva ou não, têm uma norma a seu favor, prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC), que faz aniversário neste 11 de setembro: o direito de arrependimento. Ele garante a pessoa a possibilidade de desistência de uma compra realizada em um determinado prazo. Quando esse direito é exercido, não é necessário que o cliente explique quais são os motivos da devolução.

“O consumidor pode desistir no prazo de sete dias da compra ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial (o que inclui compras por aplicativo de mensagem). Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato”, explica a especialista em relações de consumo Ana Luiza Fernandes de Moura, que integra o escritório Celso Cândido de Sousa Advogados.

Como proceder
Quem se arrepender da compra deverá entrar em contato com a empresa através do serviço de atendimento ao cliente (SAC) dentro do prazo de sete dias, mas se houver dificuldade para essa devolução ou simplesmente for ignorado, o consumidor pode acionar outro meio. “O direito de arrependimento de compra na internet é garantido por lei e, caso o estabelecimento se negue, você pode procurar o Procon para cobrar seus direitos”, ressalta a advogada.

No entanto, Ana Luiza de Moura faz um alerta em relação aos sites e aplicativos internacionais de compras, que caíram no gosto do brasileiro nos últimos anos. “Se o consumidor pretende comprar algo em um site estrangeiro, sem representação no Brasil, ele não estará protegido pelo CDC. Isso porque a lei brasileira somente se aplica aqui e não há como processar uma loja que não tenha escritório no país”, salienta.

Golpes
A advogada reforça também que as pessoas precisam ficar sempre atentas no momento de comprar pela internet, seja em sites ou através de redes sociais, para não cair em golpes e acabarem sem ao menos receber o produto. “Neste caso, não dá nem para exercer o direito de arrependimento, porque a loja não é verídica e a recuperação dos valores é mais complicada, normalmente é preciso fazer um boletim de ocorrência e entrar com ação”, diz. 

Por isso, Ana Luiza Fernandes de Moura listou alguns passos a serem observadas antes do clique final para fechar o seu pedido:

  1. Desconfie de anúncios com preços muito inferiores aos praticados pelo mercado. Não acredite em promoções fenomenais;
  2. Procure pela página ou site oficial da marca/loja. Confira se aquele anúncio é real (grandes marcas possuem um selo de verificação em suas páginas nas redes sociais). 
  3. Compare os preços no site da marca/loja e no link divulgado em questão. Veja se o endereço da página divulgado no anúncio confere com o endereço da página oficial. 
  4. Observe o link que aparece no seu navegador, caso esteja navegando em uma rede social: pare o mouse sobre o link e não clique, apenas observe o que se forma, geralmente os links fraudulentos são extensos e/ou possuem uma terminação sem qualquer relação com a loja virtual pela qual tentam se passar. Portanto, se o link que aparece não está relacionado à mesma loja/marca, pare por aí;
  5. Veja se a página da loja virtual onde você vai comprar é segura, se possui certificado digital com a menção HTTPS;
  6. Observe se há erros de ortografia/gramática. Páginas fraudulentas geralmente deixam passar batido os erros de português.
  7. Verifique se a loja possui denúncias no Reclame Aqui e avalie os comentários publicados do Google caso ela tenha loja física.
Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
CAGED Região de Rio Verde registrou 8.973 admissões em julho, segundo dados do Caged
Crescimento Desaceleração do PIB: Brasília ainda pesa mais do que Washington Os números parecem indicar que o fôlego de 2025 ficará concentrado apenas no primeiro semestre.
Oportunidade Atacadão abre 215 vagas de emprego em Goiás Oportunidades serão para unidades da rede em todo estado
Último dia Hoje é o último dia para as inscrições do Exame de Qualificação Técnica do CFC O registro é um requisito obrigatório para atuação como auditor e/ou perito contábil. A prova é composta com questões objetivas e dissertativas
Polo industrial Cidade em Goiás se torna a queridinha do momento e tem atraído cada vez mais pessoas em busca de oportunidade
Mais petroleo Brasileiro encontrou reserva de petróleo com 14 bilhões de barris para tornar país um dos mais ricos do mundo
Economia
Sobre Economia
Dicas e exemplos de como criar e ter seu próprio negócio. Histórias motivadoras para que você possa crescer profissionalmente e fazer muito mais por sua comunidade.
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 18h04
31°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 35°

29° Sensação
1.74 km/h Vento
21% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (11/09)

Mín. 20° Máx. 37°

Tempo limpo
Amanhã (12/09)

Mín. 21° Máx. 38°

Parcialmente nublado
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Edital - Há 5 dias SEMMA - Licença ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Licença  Ambiental Corretiva, da atividade de Avicultura, na Fazenda Babilônia
2
Geral - Há 6 dias Região de Rio Verde registrou 8.973 admissões em julho, segundo dados do Caged
3
Geral - Há 5 dias Ex atriz da Globo é encontrada em situação precária no Rio Grande do Sul
4
Geral - Há 2 dias Conheça a cidade em Goiás que fica no Parque das Emas e encanta pelas cachoeiras
5
Geral - Há 2 dias Nem matrícula em cartório garante fazenda parada: 
Blogs e colunas
AgroNegócio AgroNegócio Sorriso recebe congresso de Prefeitos do Agro para fortalecer gestão pública no campo
Economia Economia Direito de arrependimento pode auxiliar em compras virtuais por impulso
Cultura Cultura Nômades apresenta “Trama” em Goiânia
Tecnologia Tecnologia Vereadora quer que superintendências sejam transformadas em secretarias
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Câmara lança a quinta edição do Jovem Vereador
Goiânia - GO Três dias para conhecer a indústria do futuro que já chegou a Goiás
Mineiros - GO Conheça a cidade em Goiás que fica no Parque das Emas e encanta pelas cachoeiras
Rio Verde - GO Região de Rio Verde registrou 8.973 admissões em julho, segundo dados do Caged
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias