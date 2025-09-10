Circuito Nelore de Qualidade: divulgados os resultados da etapa de Colíder (MT)

A cidade de Colíder (MT) encerrou sua etapa no Circuito Nelore de Qualidade 2025 – promovido pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) – com 769 animais avaliados, todos eles terminados em confinamento. A iniciativa, que aconteceu em 28 e 29 de agosto na sede do frigorífico parceiro Friboi, teve participação de 10 pecuaristas.



A etapa foi resultado do trabalho conjunto entre a ACNB e a Associação dos Criadores de Nelore do Mato Grosso (ACNMT), com apoio da Matsuda Sementes e Nutrição Animal.



Do total de animais, 241 eram machos não castrados, sendo que 94% deles possuía até quatro dentes incisivos permanentes (menos de 3 anos de idade) e 76% tinha cobertura de gordura mediana. O peso médio foi de 21,2 arrobas.



As fêmeas foram maioria na etapa: 528 cabeças. Cerca de 86% desse rebanho possuía até dois dentes incisivos permanentes (menos de 2 anos de idade) e 94% apresentou cobertura de gordura mediana e uniforme. O peso médio chegou a 16 arrobas.



Mato Grosso possui o maior rebanho do nosso país, com aproximadamente 33 milhões de cabeças de gado. Nesse contexto, a cidade de Colíder possui aproximadamente 400 mil bovinos, o que a coloca em patamar de extrema importância para a pecuária do estado.



“Mais uma vez, Colíder apresentou animais de excelente qualidade, frutos do ótimo trabalho dos pecuaristas participantes. Estamos satisfeitos com os resultados dessa etapa e confiantes que as próximas etapas serão do mesmo nível”, comenta Gabriel Galvão, assistente técnico da ACNB.



Melhor lote de carcaças de machos:



Edras Soares, da Fazenda Telles Pires I (Nova Canaã do Norte/MT) recebeu a medalha de ouro pelo segundo ano consecutivo neste campeonato.



Vanessa Cristina Strapazzon, da Fazenda Rio Pequeno II (Marcelândia/MT) conquistou a medalha de prata e Lorival Antônio Sguissardi, da Fazenda Eldorado (Nova Canaã do Norte/MT) ficou com o bronze.



Melhor lote de carcaças de fêmeas:



Algacir Fistarol, da Fazenda João de Barro (Marcelândia/MT) recebeu a medalha de ouro de melhor lote de carcaças de fêmeas e Adilson Francisco, da Fazenda Pena Dourada (Marcelândia/MT) obteve a prata.



A medalha de bronze foi entregue a Vanessa Cristina Strapazzon. Vencedora de duas medalhas nesta edição (com machos e fêmeas), em 2024 a pecuarista já havia conquistado o ouro entre os lotes de fêmeas.



Circuito Nelore de Qualidade



Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética Nelore, contribuindo para a evolução da raça e seu posicionamento como produtora de carne de qualidade. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.



Promovido desde 1999 no Brasil, o Circuito conta com apoio de Friboi, Frisa, Cooperfrigu, Fribal, Masterboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. Na Bolívia, a iniciativa tem apoio do frigorífico local Fridosa e é organizada em conjunto com a Asocebu. No Paraguai, a organização é da Associação Paraguaia dos Criadores de Nelore, com apoio da Minerva Foods. O Circuito Nelore de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.



SOBRE A ACNB



A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) é a entidade de âmbito nacional que representa criadores da raça de todo o país. Fundada há 71 anos, a ACNB se dedica ao fomento, defesa e valorização do Nelore, contribuindo para a seleção zootécnica e a produção de carne bovina de qualidade. Para isso, valoriza a genética superior, o manejo sustentável e o bem-estar animal. Entre outras iniciativas, a ACNB promove o Circuito Nelore de Qualidade, os Rankings Nacionais (Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens) e a oficialização de leilões da raça. O Nelore é a raça mais importante da pecuária brasileira, representando cerca de 80% do rebanho de corte nacional. Para mais informações, acesse www.nelore.org.br e acompanhe a associação no Instagram e no Facebook.