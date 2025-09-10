Quarta, 10 de Setembro de 2025 18:46
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
31°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
ComportamentoCasal que adotou cinco crianças negras para escravizar é condenado a 375 anos de prisãoGeralSorriso recebe congresso de Prefeitos do Agro para fortalecer gestão pública no campoGeralDireito de arrependimento pode auxiliar em compras virtuais por impulsoEducaçãoNômades apresenta “Trama” em GoiâniaGeralCircuito Nelore de Qualidade: divulgados os resultados da etapa de Colíder (MT)
Não jogue lixo na rua
Camara Municipal 2025
Por um Goias melhor
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Médicos Sem Fronteiras
Vigore Fit
Anuncie conosco
MT Informática e papelaria
Natura - Compre Online e receba em casa
Geral Circuito Nelore

Circuito Nelore de Qualidade: divulgados os resultados da etapa de Colíder (MT)

A etapa foi resultado do trabalho conjunto entre a ACNB e a Associação dos Criadores de Nelore do Mato Grosso (ACNMT), com apoio da Matsuda Sementes e Nutrição Animal.

10/09/2025 10h33
Por: Redação Fonte: Texto Comunicação Corporativa
Mato Grosso possui o maior rebanho do nosso país, com aproximadamente 33 milhões de cabeças de gado. Nesse contexto, a cidade de Colíder possui aproximadamente 400 mil bovinos, o que a coloca em patamar de extrema importância para a pecuária do estado.  
Mato Grosso possui o maior rebanho do nosso país, com aproximadamente 33 milhões de cabeças de gado. Nesse contexto, a cidade de Colíder possui aproximadamente 400 mil bovinos, o que a coloca em patamar de extrema importância para a pecuária do estado.  

A cidade de Colíder (MT) encerrou sua etapa no Circuito Nelore de Qualidade 2025 – promovido pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) – com 769 animais avaliados, todos eles terminados em confinamento. A iniciativa, que aconteceu em 28 e 29 de agosto na sede do frigorífico parceiro Friboi, teve participação de 10 pecuaristas.
 
A etapa foi resultado do trabalho conjunto entre a ACNB e a Associação dos Criadores de Nelore do Mato Grosso (ACNMT), com apoio da Matsuda Sementes e Nutrição Animal.
 
Do total de animais, 241 eram machos não castrados, sendo que 94% deles possuía até quatro dentes incisivos permanentes (menos de 3 anos de idade) e 76% tinha cobertura de gordura mediana. O peso médio foi de 21,2 arrobas.
 
As fêmeas foram maioria na etapa: 528 cabeças. Cerca de 86% desse rebanho possuía até dois dentes incisivos permanentes (menos de 2 anos de idade) e 94% apresentou cobertura de gordura mediana e uniforme. O peso médio chegou a 16 arrobas.
 
Cidade em desenvolvimento: Colíder ganhou 292 novas empresas no primeiro semestre - Prefeitura de ColíderMato Grosso possui o maior rebanho do nosso país, com aproximadamente 33 milhões de cabeças de gado. Nesse contexto, a cidade de Colíder possui aproximadamente 400 mil bovinos, o que a coloca em patamar de extrema importância para a pecuária do estado.  
 
“Mais uma vez, Colíder apresentou animais de excelente qualidade, frutos do ótimo trabalho dos pecuaristas participantes. Estamos satisfeitos com os resultados dessa etapa e confiantes que as próximas etapas serão do mesmo nível”, comenta Gabriel Galvão, assistente técnico da ACNB.  
 
Melhor lote de carcaças de machos:   
 
Edras Soares, da Fazenda Telles Pires I (Nova Canaã do Norte/MT) recebeu a medalha de ouro pelo segundo ano consecutivo neste campeonato.
 
Vanessa Cristina Strapazzon, da Fazenda Rio Pequeno II (Marcelândia/MT) conquistou a medalha de prata e Lorival Antônio Sguissardi, da Fazenda Eldorado (Nova Canaã do Norte/MT) ficou com o bronze.
 
Melhor lote de carcaças de fêmeas:     
 
Algacir Fistarol, da Fazenda João de Barro (Marcelândia/MT) recebeu a medalha de ouro de melhor lote de carcaças de fêmeas e Adilson Francisco, da Fazenda Pena Dourada (Marcelândia/MT) obteve a prata.
 
A medalha de bronze foi entregue a Vanessa Cristina Strapazzon. Vencedora de duas medalhas nesta edição (com machos e fêmeas), em 2024 a pecuarista já havia conquistado o ouro entre os lotes de fêmeas.
 
Circuito Nelore de Qualidade       
 
Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética Nelore, contribuindo para a evolução da raça e seu posicionamento como produtora de carne de qualidade. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.      
 
Promovido desde 1999 no Brasil, o Circuito conta com apoio de Friboi, Frisa, Cooperfrigu, Fribal, Masterboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. Na Bolívia, a iniciativa tem apoio do frigorífico local Fridosa e é organizada em conjunto com a Asocebu. No Paraguai, a organização é da Associação Paraguaia dos Criadores de Nelore, com apoio da Minerva Foods. O Circuito Nelore de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.       
 
SOBRE A ACNB       
 
A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) é a entidade de âmbito nacional que representa criadores da raça de todo o país. Fundada há 71 anos, a ACNB se dedica ao fomento, defesa e valorização do Nelore, contribuindo para a seleção zootécnica e a produção de carne bovina de qualidade. Para isso, valoriza a genética superior, o manejo sustentável e o bem-estar animal. Entre outras iniciativas, a ACNB promove o Circuito Nelore de Qualidade, os Rankings Nacionais (Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens) e a oficialização de leilões da raça. O Nelore é a raça mais importante da pecuária brasileira, representando cerca de 80% do rebanho de corte nacional. Para mais informações, acesse www.nelore.org.br e acompanhe a associação no Instagram e no Facebook. 

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Encontro Sorriso recebe congresso de Prefeitos do Agro para fortalecer gestão pública no campo
Bons resultados Boas práticas agrícolas impactam positivamente na produtividade da pecuária
Usucapião Nem matrícula em cartório garante fazenda parada: 
Ameaças Fungos que sobrevivem por várias safras ameaçam o solo;
Convite Sindicato Rural sedia seminário de saúde
Utilidade pública Vereador faz requerimento de utilidade pública para instituição da agricultura familiar
AgroNegócio
Sobre AgroNegócio
Aqui você vai encontrar notícias e artigos dos mais renomados comentaristas e gente do agro falando sobre o tema.
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 18h04
31°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 35°

29° Sensação
1.74 km/h Vento
21% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (11/09)

Mín. 20° Máx. 37°

Tempo limpo
Amanhã (12/09)

Mín. 21° Máx. 38°

Parcialmente nublado
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Edital - Há 5 dias SEMMA - Licença ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Licença  Ambiental Corretiva, da atividade de Avicultura, na Fazenda Babilônia
2
Geral - Há 6 dias Região de Rio Verde registrou 8.973 admissões em julho, segundo dados do Caged
3
Geral - Há 5 dias Ex atriz da Globo é encontrada em situação precária no Rio Grande do Sul
4
Geral - Há 2 dias Conheça a cidade em Goiás que fica no Parque das Emas e encanta pelas cachoeiras
5
Geral - Há 2 dias Nem matrícula em cartório garante fazenda parada: 
Blogs e colunas
AgroNegócio AgroNegócio Sorriso recebe congresso de Prefeitos do Agro para fortalecer gestão pública no campo
Economia Economia Direito de arrependimento pode auxiliar em compras virtuais por impulso
Cultura Cultura Nômades apresenta “Trama” em Goiânia
Tecnologia Tecnologia Vereadora quer que superintendências sejam transformadas em secretarias
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Câmara lança a quinta edição do Jovem Vereador
Goiânia - GO Três dias para conhecer a indústria do futuro que já chegou a Goiás
Mineiros - GO Conheça a cidade em Goiás que fica no Parque das Emas e encanta pelas cachoeiras
Rio Verde - GO Região de Rio Verde registrou 8.973 admissões em julho, segundo dados do Caged
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias