Três dias para conhecer a indústria do futuro que já chegou a Goiás

Evento reúne entrega de prêmios de inovação e sustentabilidade, rodadas de negócios internacionais, entre outros destaques. Acompanhe

Inovação e Sustentabilidade na Indústria: Transformando Goiás no Polo do Futuro, com esse tema, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) e parceiros realizam a Expoind 2025 - Feira de Fornecedores de Tecnologia e Soluções para Indústria de Goiás, que este ano vai reunir a cadeia produtiva goiana e fornecedores de todo o País entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, no Centro de Convenções de Goiânia. O evento terá entrada gratuita e será aberto ao público em geral.



Em sua primeira edição realizada no ano passado, a feira mobilizou mais de 70 expositores, movimentou em três dias R$ 70 milhões de negócios, outros R$ 200 milhões em negócios futuros e recebeu um público de 6.500 pessoas. Para esta segunda edição, a meta é superar todos esses números, conforme explica o presidente da Fieg, André Rocha. “Ainda restando quase dois meses para a realização da feira, felizmente já estamos com 80% dos estandes comercializados, e quase metade desses expositores estava presente no ano passado, o que demonstra que a Expoind se consolidou como um importante evento do calendário industrial já em sua primeira edição”, salienta.



Ele sublinha que a ideia principal do evento é mais uma vez conectar empresários, gestores e profissionais da indústria goiana com grandes fornecedores vindos de todo o Brasil, trazendo as mais inovadoras soluções para as principais dores dos industriais goianos, seja nas áreas de automação, logística, insumos, segurança, serviços digitais, capacitação de mão de obra e outros. “Queremos trazer para esse evento, além é claro, das indústrias e fornecedores, acadêmicos, investidores, estudantes de várias áreas afins, trabalhadores da indústria, para que o máximo de pessoas conheçam o que de mais novo e tecnológico está sendo feito para tornar a nossa indústria mais competitiva”, afirma o presidente da Fieg.



O dirigente avalia que a mudança da realização da Expoind para o Centro de Convenções será um grande diferencial para a feira. “Com a excelente infraestrutura do nosso Centro de Convenções e sua localização central, tenho certeza de que conseguiremos atrair um público ainda maior e fornecer uma vitrine de qualidade para os nossos expositores.”



Comércio exterior e rodadas de negócios

Além dos estandes com as mais variadas e inovadoras soluções para a indústria, a Expoind 2025 irá trazer uma ampla programação com objetivo de fomentar conhecimento e negócios. Uma das atrações esperadas pelos industriais é mais uma edição do Encontro Internacional de Comércio Exterior (Eice), agendado para os dias 30 e 31 de outubro.



Organizado pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Fieg, o evento colocará frente a frente indústrias goianas e compradores internacionais para rodadas de negócios. “Temos a previsão de reunir 15 compradores internacionais da América Latina e este ano temos uma novidade, com a ampliação da participação dos segmentos", informa Juliana Tormin, gerente do CIN-Fieg.



As rodadas serão voltadas para os segmentos de alimentos e bebidas; de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC); e indústrias químicas, de fármacos, de tecnologia, de maquinário e de softwares, que poderão oferecer seus produtos e serviços para o mercado internacional.



A participação é gratuita para as indústrias goianas e, para estimular o fechamento de negócios, a Fieg dá assessoria para aquelas que ainda não têm experiência com exportação. As vagas são limitadas, com atendimento a 60 empresas. Para participar da Rodada Internacional de Negócios, é preciso fazer uma inscrição prévia até 30 de setembro, por meio do endereço eletrônico https://forms.gle/ ouaaBN3nKcqfg9K3A . Já a sessão nacional de negócios será exclusiva para expositores da Expoind.



Além da programação com foco no intercâmbio comercial, a 12ª edição do Eice mantém a tradição de fomentar o relacionamento com embaixadas e consulados sediados no Brasil. Nesse sentido, foram convidadas representações diplomáticas de países da América Latina, Europa, Ásia e África, além dos Estados Unidos e do Canadá. O objetivo é reforçar o diálogo, sobretudo no atual momento, marcado por tarifaço e busca por novos mercados para a produção goiana e nacional.



Prêmios e reconhecimento

Alinhado às grandes temáticas do evento – inovação e sustentabilidade –, outro ponto alto da Expoind será a entrega de duas importantes premiações. Em uma cerimônia conjunta, serão realizados o 2º Prêmio Fieg de Sustentabilidade da Indústria Goiana e o 2º Prêmio de Inovação Fieg, que inclusive segue com inscrições abertas para indústrias goianas até dia 9 de setembro, pelo link https://www.fieg.com.br/ noticias/fieg-lanca-premio-de- inovacao-com-foco-em-solucoes- tecnologicas-para-a-industria- goiana .



O objetivo dos dois concursos é reconhecer as iniciativas desenvolvidas pela indústria goiana e a entrega dos prêmios ocorrerá na noite de 30 de outubro. “A promoção desses prêmios é um grande orgulho para nós da Fieg, pois conseguimos engajar indústrias goianas, de variados segmentos, das pequenas às grandes empresas, a mostrarem as soluções que elas criam para seus diversos desafios, mas que também são certamente as dores de muitas outras indústrias Brasil à fora. Ou seja, é uma vitrine para a criatividade, a sustentabilidade e a inovação goiana”, salienta o presidente André Rocha.



Jornada da Inovação da Indústria - etapa regional



A Expoind também receberá, durante sua programação, a etapa Centro-Oeste da Jornada da Inovação da Indústria, um movimento itinerante pelo Brasil, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Sebrae, com objetivo de identificar, conectar e amplificar inovações tecnológicas e sustentáveis.



A etapa regional irá apresentar um mapeamento de todas as demandas e problemas da indústria do Centro-Oeste, especialmente no que diz respeito à transição ecológica e digital. Temas como a Indústria 4.0, automação, IoT (internet das coisas), inteligência artificial, sustentabilidade na indústria, eficiência energética, agroindústria tecnológica, cibersegurança e infraestrutura digital, logística inteligente e capacitação profissional e futuro do trabalho serão tratados.



O evento será realizado nos dias 29 e 30 de outubro, com visitas técnicas e painéis em auditório dentro da Expoind, para 300 integrantes da indústria de todo o Centro-Oeste. A etapa regional da jornada é preparatória para o Congresso Nacional de Inovação, que está previsto para ser realizado em março de 2026, quando será apresentado um diagnóstico do cenário da inovação no Brasil e sugestões de ações para estimular a articulação entre centros de pesquisa, instituições e o mercado.



Parceria que engrandece

Em 2025, a Expoind será realizada dentro da FIC Goiás – Feira da Indústria, Comércio, Habitação e Empreendedorismo, evento que reúne a Fieg, a Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio), a Federação das Associações Comerciais, Industriais, Empresariais e Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg), Sebrae Goiás e o Fórum Goiano da Habitação. Além da Expoind, a FIC irá abarcar num só lugar a Feira do Empreendedor, a 1ª Expocom, a 3ª Expo Fecomércio e a 18ª Feira do Imóvel.