Quarta, 10 de Setembro de 2025 18:57
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
31°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
ComportamentoCasal que adotou cinco crianças negras para escravizar é condenado a 375 anos de prisãoGeralSorriso recebe congresso de Prefeitos do Agro para fortalecer gestão pública no campoGeralDireito de arrependimento pode auxiliar em compras virtuais por impulsoEducaçãoNômades apresenta “Trama” em GoiâniaGeralCircuito Nelore de Qualidade: divulgados os resultados da etapa de Colíder (MT)
Camara Municipal 2025
Anuncie conosco
Não jogue lixo na rua
Natura - Compre Online e receba em casa
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
MT Informática e papelaria
Vigore Fit
Por um Goias melhor
Médicos Sem Fronteiras
Geral Exposição

Três dias para conhecer a indústria do futuro que já chegou a Goiás

Centro de Convenções recebe a segunda edição da Expoind, Feira de Fornecedores de Tecnologia e Soluções para Indústria de Goiás, de 29/10 a 1º/11.

10/09/2025 10h21
Por: Redação Fonte: Comunicação Sem Fronteira
Meta para esta próxima edição da Expoind é superar número de público e de negociações, que na 1ª edição movimentou chegou a 70 milhões em volume de negócios Comunicação Fieg
Meta para esta próxima edição da Expoind é superar número de público e de negociações, que na 1ª edição movimentou chegou a 70 milhões em volume de negócios Comunicação Fieg

Evento reúne entrega de prêmios de inovação e sustentabilidade, rodadas de negócios internacionais, entre outros destaques. Acompanhe

Inovação e Sustentabilidade na Indústria: Transformando Goiás no Polo do Futuro, com esse tema, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) e parceiros realizam a Expoind 2025 - Feira de Fornecedores de Tecnologia e Soluções para Indústria de Goiás, que este ano vai reunir a cadeia produtiva goiana e fornecedores de todo o País entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, no Centro de Convenções de Goiânia. O evento terá entrada gratuita e será aberto ao público em geral.

Em sua primeira edição realizada no ano passado, a feira mobilizou mais de 70 expositores, movimentou em três dias R$ 70 milhões de negócios, outros R$ 200 milhões em negócios futuros e recebeu um público de 6.500 pessoas. Para esta segunda edição, a meta é superar todos esses números, conforme explica o presidente da Fieg, André Rocha. “Ainda restando quase dois  meses para a realização da feira, felizmente já estamos com 80% dos estandes comercializados, e quase metade desses expositores estava presente no ano passado, o que demonstra que a Expoind se consolidou como um importante evento do calendário industrial já em sua primeira edição”, salienta.

Ele sublinha que a ideia principal do evento é mais uma vez conectar empresários, gestores e profissionais da indústria goiana com grandes fornecedores vindos de todo o Brasil, trazendo as  mais inovadoras soluções para as principais dores dos industriais goianos, seja nas áreas de automação, logística, insumos, segurança, serviços digitais, capacitação de mão de obra e outros. “Queremos trazer para esse evento, além é claro, das indústrias e fornecedores, acadêmicos, investidores, estudantes de várias áreas afins, trabalhadores da indústria, para que o máximo de pessoas conheçam o que de mais novo e tecnológico está sendo feito para tornar a nossa indústria mais competitiva”, afirma o presidente da Fieg.

O dirigente avalia que a mudança da realização da Expoind para o Centro de Convenções será um grande diferencial para a feira. “Com a excelente infraestrutura do nosso Centro de Convenções e sua localização central, tenho certeza de que conseguiremos atrair um público ainda maior e fornecer uma vitrine de qualidade para os nossos expositores.”

Comércio exterior e rodadas de negócios
Além dos estandes com as mais variadas e inovadoras soluções para a indústria, a Expoind 2025 irá trazer uma ampla programação com objetivo de fomentar conhecimento e negócios. Uma das atrações esperadas pelos industriais é mais uma edição do Encontro Internacional de Comércio Exterior (Eice), agendado para os dias 30 e 31 de outubro. 

Organizado pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Fieg, o evento colocará frente a frente indústrias goianas e compradores internacionais para rodadas de negócios. “Temos a previsão de reunir 15 compradores internacionais da América Latina e este ano temos uma novidade, com a ampliação da participação dos segmentos", informa Juliana Tormin, gerente do CIN-Fieg.

As rodadas serão voltadas para os segmentos de alimentos e bebidas; de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC); e indústrias químicas, de fármacos, de tecnologia, de maquinário e de softwares, que poderão oferecer seus produtos e serviços para o mercado internacional. 

A participação é gratuita para as indústrias goianas e, para estimular o fechamento de negócios, a Fieg dá assessoria para aquelas que ainda não têm experiência com exportação. As vagas são limitadas, com atendimento a 60 empresas. Para participar da Rodada Internacional de Negócios, é preciso fazer uma inscrição prévia até 30 de setembro, por meio do endereço eletrônico https://forms.gle/ouaaBN3nKcqfg9K3A. Já a sessão nacional de negócios será exclusiva para expositores da Expoind.

Além da programação com foco no intercâmbio comercial, a 12ª edição do Eice mantém a tradição de fomentar o relacionamento com embaixadas e consulados sediados no Brasil. Nesse sentido, foram convidadas representações diplomáticas de países da América Latina, Europa, Ásia e África, além dos Estados Unidos e do Canadá. O objetivo é reforçar o diálogo, sobretudo no atual momento, marcado por tarifaço e busca por novos mercados para a produção goiana e nacional.

Prêmios e reconhecimento
Alinhado às grandes temáticas do evento – inovação e sustentabilidade –, outro ponto alto da Expoind será a entrega de duas importantes premiações. Em uma cerimônia conjunta, serão realizados o 2º Prêmio Fieg de Sustentabilidade da Indústria Goiana e o 2º Prêmio de Inovação Fieg, que inclusive segue com inscrições abertas para indústrias goianas até dia 9 de setembro, pelo link https://www.fieg.com.br/noticias/fieg-lanca-premio-de-inovacao-com-foco-em-solucoes-tecnologicas-para-a-industria-goiana

O objetivo dos dois concursos é reconhecer as iniciativas desenvolvidas pela indústria goiana e a entrega dos prêmios ocorrerá na noite de 30 de outubro. “A promoção desses prêmios é um grande orgulho para nós da Fieg, pois conseguimos engajar indústrias goianas, de variados segmentos, das pequenas às grandes empresas, a mostrarem as soluções que elas criam para seus diversos desafios, mas que também são certamente as dores de muitas outras indústrias Brasil à fora. Ou seja, é uma vitrine para a criatividade, a sustentabilidade e a inovação goiana”, salienta o presidente André Rocha.

Jornada da Inovação da Indústria - etapa regional


A Expoind também receberá, durante sua programação, a etapa Centro-Oeste da Jornada da Inovação da Indústria, um movimento itinerante pelo Brasil, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Sebrae, com objetivo de identificar, conectar e amplificar inovações tecnológicas e sustentáveis. 

A etapa regional irá apresentar um mapeamento de todas as demandas e problemas da indústria do Centro-Oeste, especialmente no que diz respeito à transição ecológica e digital. Temas como a Indústria 4.0, automação, IoT (internet das coisas), inteligência artificial, sustentabilidade na indústria, eficiência energética, agroindústria tecnológica, cibersegurança e infraestrutura digital, logística inteligente e capacitação profissional e futuro do trabalho serão tratados.

O evento será realizado nos dias 29 e 30 de outubro, com visitas técnicas e painéis em auditório dentro da Expoind, para 300 integrantes da indústria de todo o Centro-Oeste. A etapa regional da jornada é preparatória para o Congresso Nacional de Inovação, que está previsto para ser realizado em março de 2026, quando será apresentado um diagnóstico do cenário da inovação no Brasil e sugestões de ações para estimular a articulação entre centros de pesquisa, instituições e o mercado.

Parceria que engrandece
Em 2025, a Expoind será realizada dentro da FIC Goiás – Feira da Indústria, Comércio, Habitação e Empreendedorismo, evento que reúne a Fieg, a Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio), a Federação das Associações Comerciais, Industriais, Empresariais e Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg), Sebrae Goiás e o Fórum Goiano da Habitação. Além da Expoind, a FIC irá abarcar num só lugar a Feira do Empreendedor, a 1ª Expocom, a 3ª Expo Fecomércio e a 18ª Feira do Imóvel.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Dança à Mostra Dança à Mostra transforma o IFG Aparecida em palco de criação, partilha e diversidade
Oportunidade Atacadão abre 215 vagas de emprego em Goiás Oportunidades serão para unidades da rede em todo estado
Polo industrial Cidade em Goiás se torna a queridinha do momento e tem atraído cada vez mais pessoas em busca de oportunidade
Teatro Espetáculo infantil de circo-teatro “A Orelha de Vicente” aproxima Van Gogh do público mirim As apresentações, que fazem parte do aniversário de 13 anos da Farândola Circo-Teatro chega a Goiânia e Aparecida de Goiânia com entrada franca
Oportunidade GSA Alimentos oferece moradia de custo baixo a colaboradores e abre vagas
Concurso É anunciado concurso para Câmara de Goiânia com 54 vagas para nível médio e superior
Goiânia - GO

Goiânia - Goiás

Sobre o município
Com cerca de um milhão e trezentos mil habitante Goiânia é a capital do estado de Goiás.
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 18h04
31°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 35°

29° Sensação
1.74 km/h Vento
21% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (11/09)

Mín. 20° Máx. 37°

Tempo limpo
Amanhã (12/09)

Mín. 21° Máx. 38°

Parcialmente nublado
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Edital - Há 5 dias SEMMA - Licença ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Licença  Ambiental Corretiva, da atividade de Avicultura, na Fazenda Babilônia
2
Geral - Há 6 dias Região de Rio Verde registrou 8.973 admissões em julho, segundo dados do Caged
3
Geral - Há 5 dias Ex atriz da Globo é encontrada em situação precária no Rio Grande do Sul
4
Geral - Há 2 dias Conheça a cidade em Goiás que fica no Parque das Emas e encanta pelas cachoeiras
5
Geral - Há 2 dias Nem matrícula em cartório garante fazenda parada: 
Blogs e colunas
AgroNegócio AgroNegócio Sorriso recebe congresso de Prefeitos do Agro para fortalecer gestão pública no campo
Economia Economia Direito de arrependimento pode auxiliar em compras virtuais por impulso
Cultura Cultura Nômades apresenta “Trama” em Goiânia
Tecnologia Tecnologia Vereadora quer que superintendências sejam transformadas em secretarias
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Câmara lança a quinta edição do Jovem Vereador
Goiânia - GO Três dias para conhecer a indústria do futuro que já chegou a Goiás
Mineiros - GO Conheça a cidade em Goiás que fica no Parque das Emas e encanta pelas cachoeiras
Rio Verde - GO Região de Rio Verde registrou 8.973 admissões em julho, segundo dados do Caged
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias