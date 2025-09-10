Boas práticas agrícolas impactam positivamente na produtividade da pecuária

Corteva Agriscience desenvolve, junto a parceiros, programas de Boas Práticas também em pastagem

São Paulo, 10 de setembro de 2025 - Assim como em grãos, cana-de-açúcar, hortifruti, citros e outras culturas, as Boas Práticas Agrícolas na pastagem são fundamentais para garantir produtividade, sustentabilidade e longevidade do pasto. Para isso, a Corteva, junto a parceiros, como a Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (FEPAF) da Universidade Estadual Paulista (UNESP), realiza treinamentos e capacitações também na pecuária. Em 2025, em módulos como o Programa de Aplicação Responsável (PAR) e a Expedição “Da Agricultura para a Vida”, mais de 500 pecuaristas já foram capacitados.

“Disseminar conceitos de boas práticas agrícolas, que ofereçam uma base teórica e prática focada no uso de recursos disponíveis de forma racional, é essencial para o pecuarista obter o máximo potencial produtivo da lavoura e promover a segurança de todos os envolvidos”, comenta Jair Francisco Maggioni, coordenador de Boas Práticas Agrícolas da Corteva Agriscience.

As capacitações estão focadas no uso correto de defensivos agrícolas e dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), além de conceitos de Boas Práticas Agrícolas na aplicação de defensivos, com objetivo de otimizar recursos, promover responsabilidade e eficácia nas aplicações e garantir a sustentabilidade do agronegócio. Elas envolvem desde o ajuste adequado do solo, das plantas e dos animais, voltadas ao equilíbrio econômico, ambiental e social, mas também passam por um manejo importante na pecuária: a qualidade da água.

Qualidade da água é essencial para o bem-estar dos animais

A hidratação impacta no desempenho do rebanho, seja na pecuária de leite ou de corte. A queda na ingestão de água influencia diretamente no consumo de alimento dos bovinos, causando alterações digestivas, distúrbios metabólicos e perda de peso, além de poder levar à morte.

“Um item que pode ser visto apenas como um detalhe, mas na verdade é um manejo essencial para aumentar o ganho médio diário e o bem-estar do animal, é a qualidade e a forma de acesso à água pelos bovinos. E a área de Boas Práticas Agrícolas da Corteva ministra, junto a parceiros, treinamentos e capacitações também a pecuaristas, em que traz diversas recomendações em pastagem, como a aplicação correta dos herbicidas, mas também o cuidado na qualidade da água consumida pelos animais”, comenta Maggioni.

Entre as principais orientações estão o uso de bebedouros. Estudos relacionados ao comportamento dos bovinos demonstram a preferência pelo consumo de água alojada nesses equipamentos, em detrimento a açudes, cacimbas, córregos, riachos e rios, locais comumente utilizados para o armazenamento da água. Para isso, os cursos de água naturais devem ser isolados para que os animais não acessem a área, além do bombeamento para o bebedouro.

A localização da fonte de água é outro fator importante por ser o maior condicionador do comportamento do animal ao longo de 24 horas. Além disso, todos os recursos disponíveis - como sombreamento, áreas para descanso e ruminação, cochos com suplementos, entre outros – devem estar distribuídos a, no máximo, 200 metros de distância da água.

O bem-estar do rebanho passa também pela manutenção da água, uma outra boa prática. São recomendadas a limpeza do bebedouro com cloro e cal hidratada para manter a qualidade e diminuir a frequência de esgotamento e lavagem do bebedouro. “Com água de qualidade e o manejo correto do pasto, com a escolha correta da forrageira, definição do sistema de pastejo, adubação adequada e controle das plantas daninhas, a produtividade do rebanho alcançará seu potencial”, finaliza Maggioni.