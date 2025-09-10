Quarta, 10 de Setembro de 2025 18:58
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
31°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
ComportamentoCasal que adotou cinco crianças negras para escravizar é condenado a 375 anos de prisãoGeralSorriso recebe congresso de Prefeitos do Agro para fortalecer gestão pública no campoGeralDireito de arrependimento pode auxiliar em compras virtuais por impulsoEducaçãoNômades apresenta “Trama” em GoiâniaGeralCircuito Nelore de Qualidade: divulgados os resultados da etapa de Colíder (MT)
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Não jogue lixo na rua
Médicos Sem Fronteiras
Camara Municipal 2025
Natura - Compre Online e receba em casa
Vigore Fit
MT Informática e papelaria
Por um Goias melhor
Anuncie conosco
Geral Bons resultados

Boas práticas agrícolas impactam positivamente na produtividade da pecuária

Entre as recomendações, está o cuidado na qualidade da água consumida pelos animais;

10/09/2025 10h03
Por: Redação Fonte: inpresspni.com.br
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

Corteva Agriscience desenvolve, junto a parceiros, programas de Boas Práticas também em pastagem

São Paulo, 10 de setembro de 2025 - Assim como em grãos, cana-de-açúcar, hortifruti, citros e outras culturas, as Boas Práticas Agrícolas na pastagem são fundamentais para garantir produtividade, sustentabilidade e longevidade do pasto. Para isso, a Corteva, junto a parceiros, como a Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (FEPAF) da Universidade Estadual Paulista (UNESP), realiza treinamentos e capacitações também na pecuária. Em 2025, em módulos como o Programa de Aplicação Responsável (PAR) e a Expedição “Da Agricultura para a Vida”, mais de 500 pecuaristas já foram capacitados.

“Disseminar conceitos de boas práticas agrícolas, que ofereçam uma base teórica e prática focada no uso de recursos disponíveis de forma racional, é essencial para o pecuarista obter o máximo potencial produtivo da lavoura e promover a segurança de todos os envolvidos”, comenta Jair Francisco Maggioni, coordenador de Boas Práticas Agrícolas da Corteva Agriscience.

As capacitações estão focadas no uso correto de defensivos agrícolas e dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), além de conceitos de Boas Práticas Agrícolas na aplicação de defensivos, com objetivo de otimizar recursos, promover responsabilidade e eficácia nas aplicações e garantir a sustentabilidade do agronegócio. Elas envolvem desde o ajuste adequado do solo, das plantas e dos animais, voltadas ao equilíbrio econômico, ambiental e social, mas também passam por um manejo importante na pecuária: a qualidade da água.

Qualidade da água é essencial para o bem-estar dos animais

A hidratação impacta no desempenho do rebanho, seja na pecuária de leite ou de corte. A queda na ingestão de água influencia diretamente no consumo de alimento dos bovinos, causando alterações digestivas, distúrbios metabólicos e perda de peso, além de poder levar à morte.

“Um item que pode ser visto apenas como um detalhe, mas na verdade é um manejo essencial para aumentar o ganho médio diário e o bem-estar do animal, é a qualidade e a forma de acesso à água pelos bovinos. E a área de Boas Práticas Agrícolas da Corteva ministra, junto a parceiros, treinamentos e capacitações também a pecuaristas, em que traz diversas recomendações em pastagem, como a aplicação correta dos herbicidas, mas também o cuidado na qualidade da água consumida pelos animais”, comenta Maggioni.

Entre as principais orientações estão o uso de bebedouros. Estudos relacionados ao comportamento dos bovinos demonstram a preferência pelo consumo de água alojada nesses equipamentos, em detrimento a açudes, cacimbas, córregos, riachos e rios, locais comumente utilizados para o armazenamento da água. Para isso, os cursos de água naturais devem ser isolados para que os animais não acessem a área, além do bombeamento para o bebedouro.

A localização da fonte de água é outro fator importante por ser o maior condicionador do comportamento do animal ao longo de 24 horas. Além disso, todos os recursos disponíveis - como sombreamento, áreas para descanso e ruminação, cochos com suplementos, entre outros – devem estar distribuídos a, no máximo, 200 metros de distância da água.

O bem-estar do rebanho passa também pela manutenção da água, uma outra boa prática. São recomendadas a limpeza do bebedouro com cloro e cal hidratada para manter a qualidade e diminuir a frequência de esgotamento e lavagem do bebedouro. “Com água de qualidade e o manejo correto do pasto, com a escolha correta da forrageira, definição do sistema de pastejo, adubação adequada e controle das plantas daninhas, a produtividade do rebanho alcançará seu potencial”, finaliza Maggioni.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Encontro Sorriso recebe congresso de Prefeitos do Agro para fortalecer gestão pública no campo
Circuito Nelore Circuito Nelore de Qualidade: divulgados os resultados da etapa de Colíder (MT)
Usucapião Nem matrícula em cartório garante fazenda parada: 
Ameaças Fungos que sobrevivem por várias safras ameaçam o solo;
Convite Sindicato Rural sedia seminário de saúde
Utilidade pública Vereador faz requerimento de utilidade pública para instituição da agricultura familiar
AgroNegócio
Sobre AgroNegócio
Aqui você vai encontrar notícias e artigos dos mais renomados comentaristas e gente do agro falando sobre o tema.
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 18h04
31°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 35°

29° Sensação
1.74 km/h Vento
21% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (11/09)

Mín. 20° Máx. 37°

Tempo limpo
Amanhã (12/09)

Mín. 21° Máx. 38°

Parcialmente nublado
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Edital - Há 5 dias SEMMA - Licença ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Licença  Ambiental Corretiva, da atividade de Avicultura, na Fazenda Babilônia
2
Geral - Há 6 dias Região de Rio Verde registrou 8.973 admissões em julho, segundo dados do Caged
3
Geral - Há 5 dias Ex atriz da Globo é encontrada em situação precária no Rio Grande do Sul
4
Geral - Há 2 dias Conheça a cidade em Goiás que fica no Parque das Emas e encanta pelas cachoeiras
5
Geral - Há 2 dias Nem matrícula em cartório garante fazenda parada: 
Blogs e colunas
AgroNegócio AgroNegócio Sorriso recebe congresso de Prefeitos do Agro para fortalecer gestão pública no campo
Economia Economia Direito de arrependimento pode auxiliar em compras virtuais por impulso
Cultura Cultura Nômades apresenta “Trama” em Goiânia
Tecnologia Tecnologia Vereadora quer que superintendências sejam transformadas em secretarias
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Câmara lança a quinta edição do Jovem Vereador
Goiânia - GO Três dias para conhecer a indústria do futuro que já chegou a Goiás
Mineiros - GO Conheça a cidade em Goiás que fica no Parque das Emas e encanta pelas cachoeiras
Rio Verde - GO Região de Rio Verde registrou 8.973 admissões em julho, segundo dados do Caged
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias