Quarta, 10 de Setembro de 2025 18:57
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
31°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
ComportamentoCasal que adotou cinco crianças negras para escravizar é condenado a 375 anos de prisãoGeralSorriso recebe congresso de Prefeitos do Agro para fortalecer gestão pública no campoGeralDireito de arrependimento pode auxiliar em compras virtuais por impulsoEducaçãoNômades apresenta “Trama” em GoiâniaGeralCircuito Nelore de Qualidade: divulgados os resultados da etapa de Colíder (MT)
Camara Municipal 2025
Por um Goias melhor
Não jogue lixo na rua
Médicos Sem Fronteiras
Anuncie conosco
Natura - Compre Online e receba em casa
Vigore Fit
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
MT Informática e papelaria
Geral “Comemoração”

Eduardo Bolsonaro comemora ameaça de ataque militar dos EUA contra o Brasil: “O mundo

Subalterno aos EUA e preocupado apenas em livrar seu pai da cadeia, Eduardo Bolsonaro celebrou a possibilidade de seu país sofrer um ataque militar. 

10/09/2025 09h56
Por: Redação Fonte: Revista Forum
Eduardo Bolsonaro comemora ameaça de ataque militar dos EUA contra o Brasil: “O mundo
Eduardo Bolsonaro comemora ameaça de ataque militar dos EUA contra o Brasil: “O mundo

Por Ivan Longo/Revista Fórum/MSN

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos pivôs das recentes retaliações comerciais dos Estados Unidos ao Brasil, comemorou a ameaça de ataque militar feita pelo governo de Donald Trump contra o seu próprio país. 

Nesta terça-feira (9), mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) retomou a fase final do julgamento da ação penal sobre a trama golpista, que deve levar o ex-presidente Jair Bolsonaro à prisão, a Casa Branca elevou o tom e ameaçou usar força militar contra o Brasil e outros países para defender a “liberdade de expressão”.

A declaração partiu da porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, que destacou que o presidente dos EUA, Donald Trump, não está satisfeito com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e que, por isso, o Brasil foi alvo de sanções.

“O presidente dos EUA, Donald Trump, não tem medo de usar meios econômicos nem militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo”, afirmou Leavitt.

Em seguida, a porta-voz ameaçou diretamente o Brasil: “A liberdade de expressão é a questão mais importante dos nossos tempos. O presidente Trump leva isso muito a sério, e por isso tomamos ações contra o Brasil.”

Subalterno aos EUA e preocupado apenas em livrar seu pai da cadeia, Eduardo Bolsonaro celebrou a possibilidade de seu país sofrer um ataque militar. 

"O mundo agradece", escreveu Eduardo ao compartilhar o vídeo no qual a porta-voz da Casa Branca faz a ameaça ao Brasil. Confira no link: Porta voz dos EUA

Governo Lula reage à ameaça dos EUA 
O governo Lula, por meio do Itamaraty, respondeu na noite desta terça-feira (9) à ameaça do governo dos EUA, comandado por Donald Trump, de realizar uma ação militar contra o Brasil para “defender a liberdade de expressão”.

“O governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou de ameaças de força contra a nossa democracia. O primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas. É esse o dever dos três Poderes da República, que não se intimidarão diante de qualquer atentado à nossa soberania. O governo brasileiro repudia a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais”, declarou o Itamaraty.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Encontro Sorriso recebe congresso de Prefeitos do Agro para fortalecer gestão pública no campo
“Não quero mais” Direito de arrependimento pode auxiliar em compras virtuais por impulso
Circuito Nelore Circuito Nelore de Qualidade: divulgados os resultados da etapa de Colíder (MT)
Câmara em ação Câmara lança a quinta edição do Jovem Vereador
Exposição Três dias para conhecer a indústria do futuro que já chegou a Goiás
Bons resultados Boas práticas agrícolas impactam positivamente na produtividade da pecuária
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 18h04
31°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 35°

29° Sensação
1.74 km/h Vento
21% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (11/09)

Mín. 20° Máx. 37°

Tempo limpo
Amanhã (12/09)

Mín. 21° Máx. 38°

Parcialmente nublado
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Edital - Há 5 dias SEMMA - Licença ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Licença  Ambiental Corretiva, da atividade de Avicultura, na Fazenda Babilônia
2
Geral - Há 6 dias Região de Rio Verde registrou 8.973 admissões em julho, segundo dados do Caged
3
Geral - Há 5 dias Ex atriz da Globo é encontrada em situação precária no Rio Grande do Sul
4
Geral - Há 2 dias Conheça a cidade em Goiás que fica no Parque das Emas e encanta pelas cachoeiras
5
Geral - Há 2 dias Nem matrícula em cartório garante fazenda parada: 
Blogs e colunas
AgroNegócio AgroNegócio Sorriso recebe congresso de Prefeitos do Agro para fortalecer gestão pública no campo
Economia Economia Direito de arrependimento pode auxiliar em compras virtuais por impulso
Cultura Cultura Nômades apresenta “Trama” em Goiânia
Tecnologia Tecnologia Vereadora quer que superintendências sejam transformadas em secretarias
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Câmara lança a quinta edição do Jovem Vereador
Goiânia - GO Três dias para conhecer a indústria do futuro que já chegou a Goiás
Mineiros - GO Conheça a cidade em Goiás que fica no Parque das Emas e encanta pelas cachoeiras
Rio Verde - GO Região de Rio Verde registrou 8.973 admissões em julho, segundo dados do Caged
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias