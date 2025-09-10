Eduardo Bolsonaro comemora ameaça de ataque militar dos EUA contra o Brasil: “O mundo

Por Ivan Longo/Revista Fórum/MSN

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos pivôs das recentes retaliações comerciais dos Estados Unidos ao Brasil, comemorou a ameaça de ataque militar feita pelo governo de Donald Trump contra o seu próprio país.

Nesta terça-feira (9), mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) retomou a fase final do julgamento da ação penal sobre a trama golpista, que deve levar o ex-presidente Jair Bolsonaro à prisão, a Casa Branca elevou o tom e ameaçou usar força militar contra o Brasil e outros países para defender a “liberdade de expressão”.

A declaração partiu da porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, que destacou que o presidente dos EUA, Donald Trump, não está satisfeito com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e que, por isso, o Brasil foi alvo de sanções.

“O presidente dos EUA, Donald Trump, não tem medo de usar meios econômicos nem militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo”, afirmou Leavitt.

Em seguida, a porta-voz ameaçou diretamente o Brasil: “A liberdade de expressão é a questão mais importante dos nossos tempos. O presidente Trump leva isso muito a sério, e por isso tomamos ações contra o Brasil.”

Subalterno aos EUA e preocupado apenas em livrar seu pai da cadeia, Eduardo Bolsonaro celebrou a possibilidade de seu país sofrer um ataque militar.

"O mundo agradece", escreveu Eduardo ao compartilhar o vídeo no qual a porta-voz da Casa Branca faz a ameaça ao Brasil. Confira no link: Porta voz dos EUA

Governo Lula reage à ameaça dos EUA

O governo Lula, por meio do Itamaraty, respondeu na noite desta terça-feira (9) à ameaça do governo dos EUA, comandado por Donald Trump, de realizar uma ação militar contra o Brasil para “defender a liberdade de expressão”.

“O governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou de ameaças de força contra a nossa democracia. O primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas. É esse o dever dos três Poderes da República, que não se intimidarão diante de qualquer atentado à nossa soberania. O governo brasileiro repudia a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais”, declarou o Itamaraty.