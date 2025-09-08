Conheça a cidade em Goiás que fica no Parque das Emas e encanta pelas cachoeiras

Terça, 09 de Setembro de 2025 01:47
Dólar com.

R$ 5,42

Euro

R$ 6,38

Peso Arg.

R$ 0,

Geral Parque das Emas

Seja para se refrescar nas cachoeiras, caminhar em trilhas ou simplesmente deixar o olhar se perder no brilho dos vagalumes

08/09/2025 09h49
Por: Redação Fonte: portal6.com.br
Cidade se destaca por grandes fluviais. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Mineiros)
Cidade se destaca por grandes fluviais. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Mineiros)

Por Anna Júlia Steckelberg

No recorte goiano onde o Cerrado respira com intensidade, surge Mineiros com sua história viva e natureza pulsante, acolhendo quem deseja descobrir o que é estar cercado pelo Parque Nacional das Emas, unidade de preservação declarada Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO, com cerca de 1.320 km² espalhados entre Mineiros, Chapadão do Céu e Costa Rica, Mato Grosso do Sul, segundo o site do ICMBio e confirmação pela UNESCO.

Com uma área de território imponente, estimadas entre 8.896 km² e 9.042 km² conforme fontes do IBGE e da Federação Goiana de Municípios, Mineiros abriga cerca de 70 081 habitantes (2022), com estimativa de 73 781 em 2024. A densidade demográfica gira em torno de 7,75 habitantes por km².

Cachoeira na cidade de MIneiros. (Foto: Reprodução)

Não se trata de uma cidade comum, mas de um refúgio do Cerrado que pulsa em cada nascente, serra e queda d’água. Situada na Serra dos Caiapós, Mineiros é berço de importantes rios, como o Araguaia, o Formoso e o Rio Verde, repletos de nascentes cristalinas.

Na rotina do visitante curioso, a aventura começa com trilhas que revelam nascentes, grutas e mais de 150 cachoeiras catalogadas, entre elas, a famosa Dois Saltos, a Pinguela, a do Rio Verde e a da Fumaça, além de piscinas naturais perfeitas para um banho revigorante. A região mística chamada Pinga Fogo, com cenários ideais para trekking e rapel, intensifica ainda mais o roteiro.

E quando o sol se põe, Mineiros proporciona um espetáculo raro: a bioluminescência, fenômeno em que vagalumes iluminam cupinzeiros, inundando o Parque Nacional das Emas com um brilho mágico, especialmente entre outubro e novembro, segundo o Portal Goiás Turismo.

Para os amantes de ecoturismo e turismo de aventura, o parque oferece trilhas interpretativas e motorizadas, safáris em 4×4, boia-cross, passeio de bote, tudo organizado nos centros de atendimento ao turista de Mineiros ou Chapadão do Céu.

O acesso ao parque se dá por estradas de chão, cerca de 30 km a partir de Mineiros até o portão Bandeira, ou 80 km até o portão Jacuba com asfalto e estrada de terra.

Como morada de cultura e tradição, Mineiros também abriga a Comunidade Quilombola do Cedro, um ponto de visitação onde turistas podem conhecer aspectos históricos e culturais locais.

Mais do que estatísticas e geografia, Mineiros se revela como um itinerário sensorial: a brisa fresca nas serras, o eco das quedas d’água e a luz tênue da bioluminescência convidam o viajante a uma imersão em cada detalhe. Seja para se refrescar nas cachoeiras, perseguir trilhas inesperadas ou simplesmente deixar o olhar se perder no brilho dos vagalumes, Mineiros oferece uma experiência única e inesquecível no coração do Parque das Emas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!

Anna Júlia Steckelberg Anna Júlia Steckelberg

Jornalista formada pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com Portal 6 desde 2021.

Mineiros é um município brasileiro do interior do estado de Goiás, Região Centro-Oeste do país. Localizado no sudoeste goiano a 420 km de Goiânia, 500 km de Cuiabá e 550 km de Campo Grande e 650 km de Brasília. Em seu município se encontra a maior área do Parque Nacional das Emas. Mineiros tem uma população de 70.081 (2022), e foi fundado em 31 de outubro de 1938 (86 anos).
