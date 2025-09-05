Licença ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

FABRICIO LAKUS DE BRITO
CPF/CNPJ: 040.376.709-17
FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.
Torna público que RECEBEU junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Licença Ambiental
de Operação Renovação válida até 04/09/2033. Para atividade de: A3.3 - Aves e mamíferos de
pequeno porte. E2.11 - Geração de energia solar fotovoltaica ou termossolar não residencial. No
endereço: Fazenda Esperança, Rodovia BR 364, km 114, a direita 33 km, Zona Rural, Jatai GO.
