Geral Penúria

Ex atriz da Globo é encontrada em situação precária no Rio Grande do Sul

“Tem a questão de ela não estar tomando banho e não estar conseguindo manter a casa limpa”

05/09/2025 10h04 Atualizada há 59 minutos
Por: Redação Fonte: Area Vip
Rejane Schumann fez sucesso em novela da Globo – Reprodução Instagram
Rejane Schumann fez sucesso em novela da Globo – Reprodução Instagram

Por Núcia Ferreira/Area Vip/MSN

Aos 74 anos, Rejane Schumann foi encontrada em situação precária no bairro Moinhos do Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.  A atriz ficou conhecida ao participar de novelas de sucesso como ‘O Astro’ (1977) e ‘O feijão e o sonho’ (1976), ‘Direito de Amar’ (1987), entre outras.

Segundo informações do Jornal Extra, na última quarta-feira (03) a Polícia Civil esteve no local junto à ativista Deise Falci, à frente da organização Vem Adotar, responsável pelo resgate de animais abandonados e em más condições.  Segundo a profissional, Rejane, que é formada em jornalismo e Direito,  relatou que estava buscando maneiras de doar os quatro cães e os três gatos, já que não se via em condições adequadas para cuidar dos pets.

“Ela estava com muita fome, mas os animais tinham ração. Ela não tinha nada. Geladeira completamente vazia. Não tinha nem água”, contou Deise, que, além de prestar auxílio aos cães e gatos, se viu obrigada a ajudar a artista. “Quando a gente chegou lá, quem estava mais em maus-tratos era a própria senhora. Foi a primeira vez que senti uma vontade muito maior de resgatar uma pessoa do que os animais”, disse a ativista.

Após receber a ajuda dos voluntários e ver a residência totalmente limpa, Rejane Schumann caiu no choro. “Em primeiro lugar, tenho que agradecer. Vocês nem me conhecem”, exclamou ela. Na página de Deise no Instagram, o caso foi relatado por meio de vídeos. A ativista, porém, preferiu não mostrar a imagem da artista, para não expô-la.

“Ela é uma senhora superinteligente e que conversa super bem. Algumas coisas ela se confunde, mas tem muitos momentos lúcidos. Tem a questão de ela não estar tomando banho e não estar conseguindo manter a casa limpa. Ela não consegue atinar de se alimentar e tomar água. Mas ela interagiu bem com a gente”, acrescentou Deise.

