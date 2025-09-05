Vereadora quer que superintendências sejam transformadas em secretarias

Kátia propõe transformação de superintendências em secretarias

Por Francisco Cabral

A vereadora Kátia Carvalho propôs ao executivo que as superintendências municipais de Trânsito e de Ciência, Tecnologia e Inovação sejam transformadas em secretarias. “A alteração na estrutura administrativa dará às duas áreas maior autonomia, visibilidade e capacidade de articulação política e orçamentária”, afirmou ela.

No caso da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), Kátia argumenta que a mobilidade urbana é um tema central para a população, exigindo planejamento, execução e fiscalização de políticas públicas mais efetivas.

A elevação do órgão a secretaria, conforme justificado pela vereadora, permitirá maior acesso a recursos para investimentos em infraestrutura e segurança viária. Quanto à Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação, a proposta visa reconhecer a relevância da pauta para o desenvolvimento econômico e social do município.

A transformação em secretaria, de acordo com o requerimento, possibilitará ações mais incisivas em áreas como incentivo a startups, atração de investimentos e promoção da pesquisa e do conhecimento. De acordo com a parlamentar, a mudança fortalecerá a capacidade de gestão, dará mais visibilidade às políticas públicas e trará benefícios para toda a população de Jataí.