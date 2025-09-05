Sexta, 05 de Setembro de 2025 11:23
Vereadora quer que superintendências sejam transformadas em secretarias

Segundo a edil, essa essas mudanças promoverá ações mais incisivas em áreas como incentivo a startups, atração de investimentos e promoção da pesquisa

05/09/2025 09h39
Por: Redação Fonte: Secom Câmara
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

Kátia propõe transformação de superintendências em secretarias

Por Francisco Cabral

A vereadora Kátia Carvalho propôs ao executivo que as superintendências municipais de Trânsito e de Ciência, Tecnologia e Inovação sejam transformadas em secretarias. “A alteração na estrutura administrativa dará às duas áreas maior autonomia, visibilidade e capacidade de articulação política e orçamentária”, afirmou ela.

No caso da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), Kátia argumenta que a mobilidade urbana é um tema central para a população, exigindo planejamento, execução e fiscalização de políticas públicas mais efetivas.

A elevação do órgão a secretaria, conforme justificado pela vereadora, permitirá maior acesso a recursos para investimentos em infraestrutura e segurança viária. Quanto à Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação, a proposta visa reconhecer a relevância da pauta para o desenvolvimento econômico e social do município.

A transformação em secretaria, de acordo com o requerimento, possibilitará ações mais incisivas em áreas como incentivo a startups, atração de investimentos e promoção da pesquisa e do conhecimento. De acordo com a parlamentar, a mudança fortalecerá a capacidade de gestão, dará mais visibilidade às políticas públicas e trará benefícios para toda a população de Jataí.

Jataí - Goiás - GO

Jataí - Goiás - Goiás

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
