Educação Há vagas

ONS abre inscrições para novo Programa de Trainee

Programa oferece as melhores práticas do mercado com o objetivo de formar profissionais alinhados às transformações do setor elétrico

05/09/2025 09h23 Atualizada há 3 minutos
Por: Redação
Os candidatos devem fazer a opção pela localidade do ONS em que desejam atuar: Rio de Janeiro, Florianópolis, Recife e Brasília. / Foto: Divulgação digital/Google
Os candidatos devem fazer a opção pela localidade do ONS em que desejam atuar: Rio de Janeiro, Florianópolis, Recife e Brasília. / Foto: Divulgação digital/Google

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) está com inscrições abertas para o seu novo Programa de Trainee - “Conecte sua energia ao futuro”. Serão até dois anos de formação, em formato híbrido, com carga horária de 40 horas por semana. No momento da inscrição, os candidatos fazem a opção pela localidade do ONS em que desejam atuar: Rio de Janeiro, Florianópolis, Recife e Brasília.

Para o diretor-geral do ONS, Marcio Rea, investir em novos talentos é essencial para garantir a sustentabilidade e a inovação no setor elétrico brasileiro. “Com o Programa Trainee, o ONS abre suas portas para jovens profissionais comprometidos com a excelência, preparados para contribuir com soluções que acompanhem as demandas da sociedade e os desafios do nosso sistema”, explica.

Além de incluir as melhores práticas de mercado, com trilha de desenvolvimento estruturada (rodízio em até três áreas ao longo de um ano), mentorias, treinamentos e atuação em projetos estratégicos ao lado de um corpo técnico altamente qualificado; a iniciativa traz algumas novidades. Entre elas está a extensão do programa a estudantes com formatura prevista até dezembro de 2026 e formados há, no máximo, dois anos (a partir de dezembro de 2023). Outra informação importante é que não há exigência de registro no CREA para os trainees das áreas de Engenharia.

De acordo com a diretora de Assuntos Corporativos do ONS, Elisa Bastos, o remodelamento traz mais flexibilidade no perfil dos candidatos e reforça o compromisso do ONS com diversidade, inovação e desenvolvimento profissional. A intenção, segundo Elisa, é formar talentos diversos, preparados para enfrentar os desafios do presente e liderar as transformações do futuro. “Queremos oferecer uma experiência que desenvolva habilidades técnicas e humanas de forma a ampliar horizontes e construir caminhos mais inclusivos”, declara Elisa.

Com nova estrutura, o programa de trainee do ONS oferece vagas para as áreas de Engenharias Elétrica, Energia, Produção, Civil, Ambiental, Telecomunicações e Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Psicologia, Administração, Direito, Economia, Comunicação, Ciências Contábeis, Meteorologia e áreas correlatas. As inscrições podem ser realizadas pelo site do programa. A seleção será feita em parceria com a empresa Eureca, especializada na atração de talentos em início de carreira.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
