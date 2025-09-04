Quinta, 04 de Setembro de 2025 10:51
Geral Ameaças

Fungos que sobrevivem por várias safras ameaçam o solo;

E exigem estratégias de controle mais sustentáveis

04/09/2025 10h24
Por: Redação Fonte: alfapress.com.br
Fungos que sobrevivem por várias safras ameaçam o solo;

Fungos que sobrevivem por várias safras ameaçam o solo e exigem estratégias de controle mais sustentáveis
Patógenos fúngicos do solo que interferem diretamente no estabelecimento dos cultivos, como Rhizoctonia solani, Fusarium solani e Sclerotinia sclerotiorum, estão entre os principais desafios nas áreas de produção agrícola. Esses organismos podem sobreviver no solo por várias safras, formando estruturas de resistência que dificultam o controle e comprometem diferentes fases do desenvolvimento das plantas.

As consequências vão desde tombamento e podridões radiculares até a ocorrência de lesões e murcha localizada em ramos, hastes ou folhas próximas ao solo evoluindo para lesões aquosas (encharcadas), que reduzem a fotossíntese, causando perdas expressivas de produtividade. De acordo com a Embrapa, doenças do solo podem reduzir de 15% a 30% a produtividade de culturas como soja e milho em áreas com histórico de infestação, além de comprometer a qualidade da colheita.

O uso de biofungicidas tem se mostrado uma alternativa eficaz para reduzir a pressão de inóculo dos agentes causadores e, ao mesmo tempo, proporciona um melhor o equilíbrio do solo.

A Allterra, empresa que desenvolve soluções inovadoras para tornar o solo mais eficiente, saudável e produtivo, lançou recentemente uma alternativa para o combate desses patógenos. O Biofungicida Texx agrega múltiplos mecanismos de ação – competição, antibiose, parasitismo e predação. Formulado com duas cepas de Bacillus velezensis e o fungo Trichoderma harzianum, o Biofungicida pode ser usado tanto no tratamento de sementes quanto em pulverizações foliares ou em jato dirigido, promovendo efeito prolongado no solo.

“A grande vantagem do manejo biológico é que ele não atua apenas de forma curativa, mas também preventiva. Microrganismos como os presentes no Biofungicida Texx competem com os patógenos no ambiente radicular, reduzindo sua capacidade de se estabelecer e reincidir em safras futuras”, explica Walmor Roim, gerente de marketing da Allterra.

Além de controlar os principais fungos de solo, a tecnologia melhora a saúde geral do sistema radicular, contribuindo para uma germinação uniforme e adequado estande de plantas.

Sobre a Allterra

A Allterra é uma empresa de portfólio do fundo gerido pelo Patria, que desenvolve soluções para tornar o solo mais eficiente, saudável e produtivo. Com presença nacional e um portfólio que inclui marcas como Microgeo e TMF Fertilizantes, a Allterra integra ciência, biotecnologia e impacto ambiental positivo para apoiar uma agricultura mais regenerativa.

Suas soluções contribuem diretamente para o aumento da biodiversidade do solo, construção do perfil de solo, incremento da matéria orgânica e melhoria dos aspectos nutricionais e de sanidade do ambiente produtivo. Atuando lado a lado com agricultores, distribuidores e especialistas técnicos, a empresa entrega ferramentas que promovem ganhos sustentáveis em produtividade, sempre com foco no uso mais eficiente do solo e no equilíbrio dos ecossistemas agrícolas.

