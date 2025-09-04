Quinta, 04 de Setembro de 2025 10:51
Geral Convite

Sindicato Rural sedia seminário de saúde

O objetivo é promover a construção coletiva de soluções para a gestão da saúde pública

04/09/2025 10h20
Por: Redação Fonte: Secom Câmara
Foto: Reprodução/Sindicato Rural de Jataí
Foto: Reprodução/Sindicato Rural de Jataí

Prefeitos, secretários de saúde e técnicos da Regional de Saúde Sudoeste II vão participar do Seminário Regional "Saúde: O Farol da Administração Pública". O evento, realizado pela Câmara Municipal em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) e a prefeitura de Jataí, visa debater a criação de um Consórcio Intermunicipal para a região.

O objetivo é promover a construção coletiva de soluções para a gestão da saúde pública, fortalecendo o diálogo e a colaboração entre os entes federados. O seminário busca compartilhar experiências e construir caminhos mais eficientes para atender à população.

DATA: 4/9/2025
HORÁRIO: 8 às 12 horas e 13h30min às 15 horas
LOCAL: Sindicato Rural, Av. Goiás, 196, Centro, Jataí-GO

AgroNegócio
Sobre AgroNegócio
Aqui você vai encontrar notícias e artigos dos mais renomados comentaristas e gente do agro falando sobre o tema.
Jataí - Goiás - GO

Jataí - Goiás - Goiás

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
