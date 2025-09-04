Sindicato Rural sedia seminário de saúde

Prefeitos, secretários de saúde e técnicos da Regional de Saúde Sudoeste II vão participar do Seminário Regional "Saúde: O Farol da Administração Pública". O evento, realizado pela Câmara Municipal em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) e a prefeitura de Jataí, visa debater a criação de um Consórcio Intermunicipal para a região.

O objetivo é promover a construção coletiva de soluções para a gestão da saúde pública, fortalecendo o diálogo e a colaboração entre os entes federados. O seminário busca compartilhar experiências e construir caminhos mais eficientes para atender à população.

DATA: 4/9/2025

HORÁRIO: 8 às 12 horas e 13h30min às 15 horas

LOCAL: Sindicato Rural, Av. Goiás, 196, Centro, Jataí-GO