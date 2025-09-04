Quinta, 04 de Setembro de 2025 10:20
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
18°

Parcialmente nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,46

Euro

R$ 6,37

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
EducaçãoDança à Mostra transforma o IFG Aparecida em palco de criação, partilha e diversidadeEducaçãoFestival do Boneco 2025 leva encanto do lambe-lambe a três cidades goianasGeralRegião de Rio Verde registrou 8.973 admissões em julho, segundo dados do CagedGeralMoraes acusado de 'inquisidor' e réus se distanciando de Bolsonaro: GeralAconteceu na Câmara Municipal de Jataí
MT Informática e papelaria
Não jogue lixo na rua
Médicos Sem Fronteiras
Por um Goias melhor
Natura - Compre Online e receba em casa
Vigore Fit
Anuncie conosco
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Camara Municipal 2025
Educação Dança à Mostra

Dança à Mostra transforma o IFG Aparecida em palco de criação, partilha e diversidade

Evento reúne estudantes, professores e artistas convidados em quatro dias de apresentações, oficinas e vivências em Aparecida de Goiânia

04/09/2025 10h17
Por: Redação Fonte: IFG Aparecida
Alunos do curso de Licenciatura em Dança se preparam para o Dança à Mostra - Foto: Allan Silva
Alunos do curso de Licenciatura em Dança se preparam para o Dança à Mostra - Foto: Allan Silva

A entrada é gratuita e aberta a toda comunidade.

Entre os dias 8 e 11 de setembro de 2025, o Instituto Federal de Goiás – Câmpus Aparecida de Goiânia se torna epicentro da experimentação e da criação artística com a realização do Dança à Mostra. O evento promete um mergulho no universo da dança, reunindo estudantes, professores e artistas convidados em um espaço de partilha, aprendizado e visibilidade para novas linguagens.

Com uma programação que atravessa estilos, corpos e perspectivas, a Mostra se consolida como um espaço de celebração da arte em movimento. Oficinas, seminários, vivências e intervenções urbanas compõem a agenda, que culmina em uma grande mostra artística no Pontão de Cultura Cidade Livre, na noite de encerramento.

Abertura marcada por intervenção urbana
A programação abre no dia 8 de setembro, às 19h, com a intervenção urbana “Desumano Digital”, dirigida por Jayme Marques. Inspirada em Pina Bausch e nas ilustrações de Paweł Kuczyński, a obra provoca reflexões sobre a virtualização da vida e a ditadura dos “likes”. O trabalho conta com elenco formado por estudantes e artistas locais, que questionam a estética filtrada e a superficialidade das redes sociais.

Na mesma noite, o público poderá acompanhar o Seminário de Trabalhos de Conclusão de Curso I e participar da Oficina de Vogue com a performer Gleyde Lopes, que introduz o universo da ballroom culture e seus cinco elementos.

Diversidade de corpos e linguagens
Nos dias seguintes, a Mostra se abre para a pluralidade. Entre os destaques estão a oficina “Dança Proibida”, com a professora Nancy Bianchi, que propõe uma experiência libertadora ao decolonizar o movimento dos quadris; a Oficina de K-Pop com João Paulo Amorim; a vivência em dança afro conduzida por Cristiane Santos; e a oficina de danças tradicionais nordestinas (Cavalo Marinho), com Andréia Evangelista.

Além das oficinas, o evento traz partilhas cênicas como “Elas em Processo”, dirigido por Maria De Maria, inspirado nos Viewpoints e nas reflexões de bell hooks; e o melodrama em cena curta “A Casa de Bernarda Alba”, em que estudantes exploram a intensidade e a fisicalidade dessa linguagem.

Encerramento com Mostra Artística e Bazar
A noite de 11 de setembro reserva o encontro final no Pontão de Cultura Cidade Livre, com uma mostra artística aberta que reúne estudantes, professores, egressos e artistas convidados. Além das apresentações, o público poderá visitar o Bazar Dança à Mostra, espaço de convivência e celebração coletiva.

Arte que pulsa e se reinventa
Mais do que um festival, o Dança à Mostra se apresenta como um território de encontros, onde a criação se multiplica e ganha força. “É um espaço de partilha, onde o aprendizado acontece tanto na sala de aula quanto no palco, e onde a dança pulsa como ferramenta de transformação”, destaca a organização do evento, conduzida pelo Centro Acadêmico do Curso de Licenciatura em Dança (CALIDA).

Fotos em alta e release em: https://bit.ly/45LaI5G

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Oportunidade Atacadão abre 215 vagas de emprego em Goiás Oportunidades serão para unidades da rede em todo estado
Polo industrial Cidade em Goiás se torna a queridinha do momento e tem atraído cada vez mais pessoas em busca de oportunidade
Teatro Espetáculo infantil de circo-teatro “A Orelha de Vicente” aproxima Van Gogh do público mirim As apresentações, que fazem parte do aniversário de 13 anos da Farândola Circo-Teatro chega a Goiânia e Aparecida de Goiânia com entrada franca
Oportunidade GSA Alimentos oferece moradia de custo baixo a colaboradores e abre vagas
Concurso É anunciado concurso para Câmara de Goiânia com 54 vagas para nível médio e superior
Truismo Goiânia é destaque em turismo de saúde
Cultura
Sobre Cultura
No Centro Cultural Basileu Toledo França todos os dias você tem um encontro marcado com a cultura Jataiense e Goiana. Visite nosso Centro Cultural, ele fica na Avenida Goiás no antigo Olho D´agua.
Goiânia - GO

Goiânia - Goiás

Sobre o município
Com cerca de um milhão e trezentos mil habitante Goiânia é a capital do estado de Goiás.
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 07h05
18°
Parcialmente nublado

Mín. 18° Máx. 33°

17° Sensação
1.63 km/h Vento
52% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (05/09)

Mín. 19° Máx. 35°

Tempo limpo
Amanhã (06/09)

Mín. 22° Máx. 35°

Tempo limpo
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 7 dias Jataí - Agir Saúde anuncia 152 oportunidades de emprego no Hospital Estadual de Jataí “Ao abrir novas vagas, buscamos profissionais comprometidos em oferecer um atendimento de qualidade”
2
Geral - Há 7 dias Rota Verde já está construindo 8 das 9 bases para atendimento dos usuários
3
Geral - Há 7 dias Trump 'socialista'? A polêmica decisão do governo dos EUA de comprar parte da Intel
4
Geral - Há 7 dias Hoje é o último dia para as inscrições do Exame de Qualificação Técnica do CFC
5
Geral - Há 2 dias Aliados pressionam Jair Bolsonaro a apontar sucessor para 2026
Blogs e colunas
Cultura Cultura Dança à Mostra transforma o IFG Aparecida em palco de criação, partilha e diversidade
Economia Economia Região de Rio Verde registrou 8.973 admissões em julho, segundo dados do Caged
AgroNegócio AgroNegócio Vereador faz requerimento de utilidade pública para instituição da agricultura familiar
Bastidores da Política Bastidores da Política Aliados pressionam Jair Bolsonaro a apontar sucessor para 2026
Anúncio
Municípios
Goiânia - GO Dança à Mostra transforma o IFG Aparecida em palco de criação, partilha e diversidade
Rio Verde - GO Região de Rio Verde registrou 8.973 admissões em julho, segundo dados do Caged
Jataí - Goiás - GO Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí
Mineiros - GO A 10 dias do fim do prazo, nove municípios de Goiás ainda não mandaram documentos para obras do Novo PAC
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias