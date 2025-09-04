Dança à Mostra transforma o IFG Aparecida em palco de criação, partilha e diversidade

Alunos do curso de Licenciatura em Dança se preparam para o Dança à Mostra - Foto: Allan Silva

A entrada é gratuita e aberta a toda comunidade.

Entre os dias 8 e 11 de setembro de 2025, o Instituto Federal de Goiás – Câmpus Aparecida de Goiânia se torna epicentro da experimentação e da criação artística com a realização do Dança à Mostra. O evento promete um mergulho no universo da dança, reunindo estudantes, professores e artistas convidados em um espaço de partilha, aprendizado e visibilidade para novas linguagens.

Com uma programação que atravessa estilos, corpos e perspectivas, a Mostra se consolida como um espaço de celebração da arte em movimento. Oficinas, seminários, vivências e intervenções urbanas compõem a agenda, que culmina em uma grande mostra artística no Pontão de Cultura Cidade Livre, na noite de encerramento.

Abertura marcada por intervenção urbana

A programação abre no dia 8 de setembro, às 19h, com a intervenção urbana “Desumano Digital”, dirigida por Jayme Marques. Inspirada em Pina Bausch e nas ilustrações de Paweł Kuczyński, a obra provoca reflexões sobre a virtualização da vida e a ditadura dos “likes”. O trabalho conta com elenco formado por estudantes e artistas locais, que questionam a estética filtrada e a superficialidade das redes sociais.

Na mesma noite, o público poderá acompanhar o Seminário de Trabalhos de Conclusão de Curso I e participar da Oficina de Vogue com a performer Gleyde Lopes, que introduz o universo da ballroom culture e seus cinco elementos.

Diversidade de corpos e linguagens

Nos dias seguintes, a Mostra se abre para a pluralidade. Entre os destaques estão a oficina “Dança Proibida”, com a professora Nancy Bianchi, que propõe uma experiência libertadora ao decolonizar o movimento dos quadris; a Oficina de K-Pop com João Paulo Amorim; a vivência em dança afro conduzida por Cristiane Santos; e a oficina de danças tradicionais nordestinas (Cavalo Marinho), com Andréia Evangelista.

Além das oficinas, o evento traz partilhas cênicas como “Elas em Processo”, dirigido por Maria De Maria, inspirado nos Viewpoints e nas reflexões de bell hooks; e o melodrama em cena curta “A Casa de Bernarda Alba”, em que estudantes exploram a intensidade e a fisicalidade dessa linguagem.

Encerramento com Mostra Artística e Bazar

A noite de 11 de setembro reserva o encontro final no Pontão de Cultura Cidade Livre, com uma mostra artística aberta que reúne estudantes, professores, egressos e artistas convidados. Além das apresentações, o público poderá visitar o Bazar Dança à Mostra, espaço de convivência e celebração coletiva.

Arte que pulsa e se reinventa

Mais do que um festival, o Dança à Mostra se apresenta como um território de encontros, onde a criação se multiplica e ganha força. “É um espaço de partilha, onde o aprendizado acontece tanto na sala de aula quanto no palco, e onde a dança pulsa como ferramenta de transformação”, destaca a organização do evento, conduzida pelo Centro Acadêmico do Curso de Licenciatura em Dança (CALIDA).

Fotos em alta e release em: https://bit.ly/45LaI5G