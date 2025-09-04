Festival do Boneco 2025 leva encanto do lambe-lambe a três cidades goianas

Por Ana Paula da Mota Leite

Espetáculo "Marieta, Benedito e o Boizinho" - Kely Rigodanzo: Goiânia/GO / Fotos e release: https://bit.ly/ 462IHWd

O universo mágico do teatro de formas animadas volta a pulsar em Goiás. De 18 a 21 de setembro (5ª feira a domingo), o Festival do Boneco 2025 promoverá oficinas, espetáculos e rodas de teatro lambe-lambe em três cidades goianas: a capital Goiânia (dias 18 e 19/9) e as históricas Pirenópolis (20/9) e Cidade de Goiás (21/9).

O evento é produzido pela Bambolina Produções, com apoio da Cia de Teatro Nu Escuro e Oficina Cultural Geppetto conta com apoio institucional e realização do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2024 – Eventos Artísticos Calendarizados - do Ministério da Cultura, Governo Federal, iniciativa que tem garantido a manutenção de projetos relevantes em todo o país.

Neste ano, o Festival celebra a tradição e a inovação do teatro de bonecos em parceria com os artistas de uma forma teatral legitimamente brasileira, que é o Teatro de Lambe-Lambe, ampliando horizontes dessa linguagem intimista e poética, já reconhecida internacionalmente.

Programação em Goiânia: oficinas e estreia nacional

A abertura acontece em 18 de setembro (5ª feira), no Circo Lahetô, com a oficina Bonecos de Papel, ministrada por Izabela Nascente, às 14h.

Na noite seguinte, 19 de setembro (6ª feira), o público poderá mergulhar no universo lambe-lambe a partir das 19h, também no Circo Lahetô, com a apresentação de seis caixas cênicas intimistas: O ladrão de caixões (Radarani), O Mestre tocador (Gustavo Vale), O destino de Croquete (Bulacha), além de Carolina, Pastrana e Rosa, todas assinadas pela Cia Nu Escuro.

Logo em seguida, às 20h, o palco se abre para a atração nacional: o espetáculo “Circus – A Nova Tournée”, da Cia Circo de Bonecos, de Salto (SP), um clássico do teatro popular que promete arrancar gargalhadas e aplausos.

Pirenópolis: tradição e contemporaneidade

Já no dia 20 de setembro (sábado), as atividades se deslocam para o COEPI - Comunidade Educacional de Pirenópolis. Às 18h, mais uma roda de lambe-lambe reúne artistas de diferentes estados: Come-Come (Juliana Graziela, Cuiabá/MT), Pastrana e Julieta (Nu Escuro, Goiânia/GO), A Partida, Amor Título Provisório e Inalterável e Quinina (As Caixeiras Cia. de Bonecas, Brasília/DF).

Às 19h, a atriz e diretora Lia Motta, de Alto Paraíso de Goiás, apresenta “Eu Rio”, obra que transita entre o lirismo e a força cênica da oralidade popular.

Cidade de Goiás: encerramento na Praça do Coreto

O encerramento será em clima de festa na Cidade de Goiás, em 21 de setembro, na Praça do Coreto. Às 16h, uma roda de lambe-lambe toma conta do espaço público com trabalhos de grupos de Goiânia, Anápolis e Cuiabá, entre eles Babi e o Umbigo, Babi e a Carroça e Babi e a Vilma, da Companhia de Teatro Pneuma (Anápolis/GO).

Às 17h, o público confere o espetáculo “Marieta, Benedito e o Boizinho”, da atriz e bonequeira Kely Rigodanzo, de Goiânia, que encerra o festival com a alegria e a musicalidade das tradições populares.

Mais que um festival, um encontro poético

De caixas cênicas que cabem nas mãos a grandes palcos tomados por bonecos, o Festival reafirma a potência da arte de animar. O teatro lambe-lambe, com sua intimidade e encantamento, se soma a espetáculos de maior formato, costurando memórias, rituais e humor.

“É um festival que valoriza a delicadeza do encontro entre artista e público, numa experiência que vai do micro ao grandioso. Mais que assistir, é viver a arte como quem abre uma janela para outro mundo”, destaca a direção do evento.