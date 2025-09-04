Quinta, 04 de Setembro de 2025 10:12
Geral CAGED

Região de Rio Verde registrou 8.973 admissões em julho, segundo dados do Caged

No período, Brasil registrou 2,2 milhões de admissões, sendo 82,6 mil contratações temporárias

04/09/2025 10h04
Por: Redação Fonte: Ascom - Employer Recursos Humanos
Foto: Divulgação digital Google
Foto: Divulgação digital Google
 
A região de Rio Verde registrou 8.973 admissões no mês de julho, de acordo com os dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O número de demissões foi de 7.670 no período.
Do total de contratados, 64,55% eram homens e 35,45% eram mulheres. Sobre a escolaridade, os dados mostram que 62,25% dos admitidos tinham ensino médio completo, 12,01% fundamental incompleto e 9,86% médio incompleto.
Em relação à faixa etária, o Caged aponta que 31,52% do total de pessoas tinham idades entre 18 e 24 anos, 25,69% entre 30 e 39 anos e 17,71% entre 25 e 29 anos. No período, o setor que mais contratou na região foi Serviços (39,67%), seguido por Comércio (19,83%) e Indústria (17,41%).
Em todo o Brasil, foram 2.251.440 admissões, 2.121.665 desligamentos e saldo positivo de 129.775 empregos formais. O setor que mais contratou foi o de serviços, responsável por 1.040.864 admissões, seguido por Comércio (526.973) e Indústria (353.542).
A maior parte dos contratados eram homens (1.300.049), tinham ensino médio completo (1.474.363) e idades de 18 a 24 anos (635.399)
 
Trabalho temporário
Em julho, o Brasil registrou 82.694 contratações na modalidade de trabalho temporário. Deste total, 43.258 eram homens e 39.436 eram mulheres.
A maior parte dos contratados (63.032) tinham ensino médio completo e idades entre 18 e 24 anos (27.276). O setor de Serviços foi o que mais contratou, com 82.694 admissões.
No estado de Goiás, foram registradas 276 contratações temporárias, sendo todas no setor de serviços. Dos contratados, 134 eram homens, 142 mulheres, sendo que 197 do total tinham ensino médio completo e 97 tinham entre 18 e 24 anos.
Enisson Sabino, gerente da Employer Recursos Humanos em Rio Verde, explica que o trabalho temporário é um instrumento de contratação rápida e flexível em momentos de alta demanda, como as safras agrícolas ou as produções sazonais da indústria de confecção. “Além disso, representa uma solução estratégica em períodos de incerteza econômica e pode ser utilizado para substituir colaboradores em férias, licença-maternidade ou outras ausências temporárias”, afirma.
 
Municípios da região
A região é composta pelos seguintes municípios: Aparecida do Rio Doce, Aporé, Caiapônia, Castelândia, Chapadão do Céu, Doverlândia, Jataí, Maurilândia, Mineiros, Montividiu, Palestina de Goiás, Perolândia, Portelândia, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santo Antônio da Barra e Serranópolis.
 
Sobre a Employer Recursos Humanos   
Uma das maiores empresas de RH do país, a Employer é uma agência de trabalho temporário e especialista em tecnologias para Recursos Humanos, com soluções web como folha de pagamento online, ponto eletrônico e sistema de holerite online. Com mais de 40 filiais distribuídas estrategicamente pelo Brasil, a Employer tem em seu portfólio grandes e importantes companhias nacionais e internacionais, que buscam soluções eficientes, capazes de simplificar as rotinas do RH.
Ascom  - Employer Recursos Humanos
