Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Por Fraqncisco Cabral

O vereador Marcos Patrick (foto) sugeriu à SMT a implantação de sentido único na Rua Altino Morais de Carvalho, no bairro Dom Abel, ou a proibição de estacionamento em um dos lados da via, no trecho em frente ao supermercado Preço Baixo.

“A via registra intenso fluxo de veículos e pedestres, especialmente na área localizada em frente ao referido supermercado, resultando em frequentes transtornos de mobilidade e riscos de acidentes”, disse ele. “A configuração atual da via, com estacionamento permitido nos dois lados, prejudica a fluidez e compromete a segurança, sobretudo nos horários de maior movimento.

A adoção de sentido único ou, ao menos, a restrição de estacionamento em um lado da via permitirá maior visibilidade, melhor circulação e oferecerá mais proteção aos cidadãos que transitam pela região. A medida visa organizar o trânsito, reduzir riscos de colisões e aprimorar as condições de tráfego e de segurança viária, sendo uma solicitação fundamentada no interesse coletivo, buscando aliar mobilidade urbana eficiente à segurança de motoristas e pedestres”.