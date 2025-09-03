O Mundo de Aethel é uma jornada literária que convida o leitor a refletir sobre temas como preconceito, identidade, superação, amor, medo e lealdade.

A Livraria Palavrear será palco, no próximo dia 12 de setembro, do lançamento do livro O Mundo de Aethel, obra do escritor Marcilon Fonseca, que mergulha o leitor em um universo fantástico onde magia, mistério e reflexão caminham lado a lado. O evento acontece das 17h às 20h, com sessão de autógrafos e bate-papo com o autor. O livro, que integra uma trilogia, que pode ser lido de forma independente, é publicado pelo selo da Editora Interativa e conta com 116 páginas.

Com prefácio assinado pelo jornalista, professor e escritor Francisco Barros, a obra se destaca por romper com os limites da literatura escapista e propor uma narrativa que combina diversão e profundidade. O Mundo de Aethel é uma jornada literária que convida o leitor a refletir sobre temas como preconceito, identidade, superação, amor, medo e lealdade, tudo isso ambientado em um mundo mágico que espelha, de forma crítica e sensível, os dilemas da vida real.

O protagonista, Alexandre, renasce em um universo encantado como Ean, mas carrega consigo as cicatrizes do passado — dilemas que o impulsionam a buscar novos significados para sua existência. A obra propõe uma leitura envolvente e provocadora, que desafia o conformismo e aposta no poder transformador da fantasia como ferramenta de autorreflexão.

Segundo Francisco Barros, “O Mundo de Aethel” não é apenas mais um exercício motivacional. É um convite — na verdade, mais que isso — um desafio, para explorar um mundo repleto de possibilidades, adversidades e questionamentos. Por tudo isso, inspirador e revelador.

O lançamento é aberto ao público e promete reunir leitores, escritores e amantes da literatura que buscam obras originais e instigantes.