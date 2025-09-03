Atenção - Obra de melhoria da Rota Verde exige “Pare e Siga” na BR-452

Nesta semana, até o dia 7 (domingo), os motoristas que trafegam pela BR-060 e BR-452 devem redobrar a atenção por conta de várias intervenções importantes programadas pela Rota Verde Goiás, responsável pela gestão das rodovias de Goiânia a Itumbiara, via Rio Verde. A de maior impacto para o tráfego é entre os quilômetros 115 e 128 da BR-452, no município de Bom Jesus de Goiás. Neste trecho está em execução o serviço de fresagem para revestimento asfáltico, em ambas as pistas, o que requer a operação no sistema “Pare e Siga”. A medida é necessária para garantir a segurança dos trabalhadores e dos usuários da rodovia.

O sistema “Pare e Siga” está em operação das 7h às 17h, todos os dias da semana, até o dia 7 (domingo) para a fresagem asfáltica, que é um processo de remoção controlada da camada de asfalto deteriorada de uma rodovia. Funciona assim: uma máquina chamada fresadora passa sobre a pista, “raspando” a camada superior do pavimento que está com problemas - como trincas, ondulações, buracos ou desgaste natural pelo tráfego. Esse material retirado pode ser reciclado e reutilizado em novas obras, o que torna a técnica mais sustentável.

A importância da fresagem está em preparar a base para receber uma nova camada de asfalto com qualidade e durabilidade. Se a recuperação fosse feita apenas colocando asfalto novo por cima, as irregularidades e falhas antigas continuariam existindo embaixo, comprometendo a vida útil da pista. Além disso, a fresagem ajuda a nivelar o pavimento, melhorar a aderência dos pneus e garantir mais segurança aos motoristas. É uma espécie de “tratamento profundo”, que corrige a estrutura antes de dar o acabamento, garantindo que a rodovia tenha melhor desempenho e dure mais tempo sem necessidade de grandes reparos.

Além dessa obra de maior impacto, a programação semanal de obras e melhorias da Rota Verde contempla uma série de serviços de conservação que seguem ao longo das rodovias concedidas. Estão em andamento roçadas manuais e mecanizadas em trechos da BR-060 e BR-452, além da execução de microrrevestimento asfáltico entre os quilômetros 195 e 200 da BR-060, ação que melhora a aderência da pista e prolonga a vida útil do pavimento.

A Rota Verde Goiás também avança na construção de bases de apoio para os usuários. Estão em implantação as bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs) 1, 2, 3 e 4 na BR-060 e as SAUs 6, 7, 8 e 9 na BR-452. Essas estruturas irão abrigar equipes de atendimento médico, socorro mecânico e operações de tráfego, fortalecendo a segurança e o conforto de quem utiliza as rodovias.

Outras frentes atuam ainda em melhorias na sinalização horizontal, em retornos da BR-060, e na sinalização vertical de pontes da BR-452, medidas que aumentam a visibilidade e a orientação dos motoristas. Todas as intervenções contam com sinalização de obra e equipes de apoio no local, reforçando o compromisso da concessionária com rodovias mais seguras e bem conservadas.

Plano de 100 Dias superou a meta

A Rota Verde Goiás concluiu em agosto o Plano de 100 Dias, força-tarefa emergencial realizada nos primeiros meses de concessão das BR-060 e BR-452, com resultados muito acima das metas contratuais. Ao todo, foram reconstruídos 203.573 m² de pavimento – um volume 710% superior ao previsto – e implantadas ou substituídas 196 placas de sinalização, número 325% maior que o estabelecido. Mais de 205 trabalhadores atuaram ainda em serviços de revitalização de iluminação, melhorias em pontes e viadutos, além de roçada e limpeza. Com o encerramento do plano, tem início uma nova fase de modernização e conservação dessas rodovias.