Quarta, 03 de Setembro de 2025 10:25
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
25°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,45

Euro

R$ 6,35

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
EducaçãoLançamento do livro “O Mundo de Aethel” GeralAtenção - Obra de melhoria da Rota Verde exige “Pare e Siga” na BR-452GeralSTF reafirma inconstitucionalidade do voto impresso e especialistas alertam para riscos institucionaisGeralEx-Senador envolvido em escândalo do jogo do bicho com Carlinhos Cachoeira em 2012 diz que vai visitar Bolsonaro onde ele estiverGeralDesaceleração do PIB: Brasília ainda pesa mais do que Washington
Natura - Compre Online e receba em casa
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Médicos Sem Fronteiras
Anuncie conosco
Não jogue lixo na rua
Por um Goias melhor
Camara Municipal 2025
Vigore Fit
MT Informática e papelaria
Geral “Condenado”

Ex-Senador envolvido em escândalo do jogo do bicho com Carlinhos Cachoeira em 2012 diz que vai visitar Bolsonaro onde ele estiver

'Se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro pra ele em qualquer lugar, conte comigo', diz Demóstenes Torres durante defesa de almirante

03/09/2025 09h57
Por: Redação Fonte: CNN Brasil/MSN
'Se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro pra ele em qualquer lugar, conte comigo', diz Demóstenes Torres durante defesa de almirante © Reprodução/TV Justiça
'Se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro pra ele em qualquer lugar, conte comigo', diz Demóstenes Torres durante defesa de almirante © Reprodução/TV Justiça

Por Mariana Alvim - Da BBC News Brasil em São Paulo

O advogado e ex-senador Demóstenes Torres, que defende o almirante Almir Garnier, protaganizou um discurso no Supremo Tribunal Federal (STF) que chegou a arrancar risadas das pessoas que acompanhavam o primeiro dia de julgamento do núcleo 1 da suposta trama golpista, nesta terça-feira (02/09).

Torres afirmou que gosta tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu na ação penal, que poderia levar para ele "cigarro" em "qualquer lugar".

"Se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro pra ele em qualquer lugar, conte comigo. Ele é uma pessoa que eu gosto", afirmou o advogado.

A frase veio após Demóstenes Torres contar uma história que teria ocorrido após sua passagem pela política — ele teve o mandato de senador cassado por acusações de corrupção em 2012.

Segundo Torres, ele estava no aeroporto de Brasília quando avistou Bolsonaro passando por ele, sem parar.

O advogado disse que se sentiu ignorado por Bolsonaro.

"Aí ele parou naquele lugar que passa o raio-X, olhou, me viu, voltou correndo e me deu abraço e falou: 'Senador, para mim não aconteceu nada'", relatou Demóstenes Torres à Primeira Turma do STF, emendando então na frase sobre o cigarro.

"É possível gostar do ministro Alexandre de Moraes e ao mesmo tempo gostar do ex-presidente Bolsonaro? Sim, sou eu", disse, despertando gargalhadas.

Com 1h para defender Garnier, Torres passou 20 minutos elogiando e cumprimentando os ministros da Primeira Turma.

Depois, Torres pediu a anulação da delação do réu Mauro Cid, que é uma das evidências usadas pela acusação.

Os altos e baixos de Demóstenes Torres
Figura célebre na política nacional, Torres fez carreira como promotor no Ministério Público de Goiás (MP-GO) e como secretário de Segurança Pública de Goiás, antes de entrar na disputa por cargos eletivos.

Em 2002, foi eleito senador e reeleito oito anos depois, em 2010. Destacou-se como opositor de Lula em meio ao escândalo do Mensalão.

Em 2012, porém, seu nome veio à tona em investigações relacionadas ao empresário Carlinhos Cachoeira, suspeito à época de ter ligações com o jogo do bicho.

Demóstenes foi acusado de agir no Congresso, no Judiciário e no Executivo em favor do empresário.

Em troca, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o senador teria recebido R$ 3,1 milhões do grupo do empresário, além de presentes.

Em julho de 2012, ele foi cassado pelo Senado, tornando-se o segundo senador na história a ter o mandato cassado pela Casa.

À época, o senador disse que não beneficiou Cachoeira e que não recebeu dinheiro dele. O então parlamentar afirmou que a Polícia Federal teria feito uma "divulgação seletiva" das gravações de suas conversas com Cachoeira, com o objetivo de prejudicá-lo.

A defesa de Demóstenes passou, então, a questionar a validade das gravações como prova no processo uma vez que elas não teriam sido feitas com autorização do STF, a instância supostamente adequada para autorizar esse tipo de medida contra parlamentares com foro privilegiado.

Em 2016, quatro anos após ser cassado, o STF acatou a tese de sua defesa e anulou as provas da investigação ligando seu nome a Carlinhos Cachoeira.

Nos últimos anos, Torres ainda tentou voltar à vida política e se candidatou a deputado federal por Goiás em 2018, mas não conseguiu se eleger. Obteve 27.801 votos, menos de 1% do eleitorado.

Desde então, Torres vem se dedicando novamente à carreira jurídica e hoje comanda um escritório de advocacia com uma equipe de aproximadamente 20 pessoas.

Ele já atuou em casos de repercussão nacional como o do médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, condenado a mais 118 anos de prisão por crimes sexuais.

Leia mais CNN Brasil

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
BR 452 Atenção - Obra de melhoria da Rota Verde exige “Pare e Siga” na BR-452
Voto impresso STF reafirma inconstitucionalidade do voto impresso e especialistas alertam para riscos institucionais Tribunal já declarou duas vezes que medida viola o sigilo do voto; insistência do Congresso pode alimentar narrativas de desconfiança eleitoral
Crescimento Desaceleração do PIB: Brasília ainda pesa mais do que Washington Os números parecem indicar que o fôlego de 2025 ficará concentrado apenas no primeiro semestre.
Utilidade pública Vereador faz requerimento de utilidade pública para instituição da agricultura familiar
Pecuária Em meio ao “tarifaço”, DATAGRO reúne cadeia da carne no 5º Fórum Pecuária Brasil em São Paulo
Evento grátis Evento promove encontro entre startups, corporações e investidores do agro Edição especial do Pitch Nights Cerrado acontece dia 4 de setembro, às 19h
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 09h04
25°
Tempo limpo

Mín. 20° Máx. 32°

24° Sensação
7.15 km/h Vento
31% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (04/09)

Mín. 19° Máx. 34°

Tempo limpo
Amanhã (05/09)

Mín. 20° Máx. 37°

Parcialmente nublado
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 6 dias Clã Bolsonaro já sabota abertamente a candidatura presidencial de Tarcísio Filhos de Jair Bolsonaro se articulam para conter avanço do governador de São Paulo
2
Geral - Há 6 dias Jataí - Agir Saúde anuncia 152 oportunidades de emprego no Hospital Estadual de Jataí
3
Geral - Há 6 dias Rota Verde já está construindo 8 das 9 bases para atendimento dos usuários
4
Geral - Há 7 dias Vereador em Jataí propõe criação de parque
5
Geral - Há 6 dias Trump 'socialista'? A polêmica decisão do governo dos EUA de comprar parte da Intel
Blogs e colunas
Cultura Cultura Lançamento do livro “O Mundo de Aethel”
Economia Economia Desaceleração do PIB: Brasília ainda pesa mais do que Washington
AgroNegócio AgroNegócio Vereador faz requerimento de utilidade pública para instituição da agricultura familiar
Bastidores da Política Bastidores da Política Aliados pressionam Jair Bolsonaro a apontar sucessor para 2026
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Câmara Municipal suspende atividades presenciais devido à Covid-19
Rio Verde - GO Rota Verde segue com melhorias da BR-060 e BR-452, incluindo recuperação de defensas metálicas
Goiânia - GO Atacadão abre 215 vagas de emprego em Goiás
Mineiros - GO A 10 dias do fim do prazo, nove municípios de Goiás ainda não mandaram documentos para obras do Novo PAC
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias