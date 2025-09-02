Desaceleração do PIB: Brasília ainda pesa mais do que Washington

O autor

Allan Gallo (foto) é professor de Economia na Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) e pesquisador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica (MackLiber).

O PIB do segundo trimestre deve confirmar a desaceleração da economia brasileira. Após o avanço de 1,4% no começo do ano, as projeções de diversos analistas indicam alta, entre abril e junho, de 0,2% a 0,3%. O impulso da supersafra agrícola perdeu força, a indústria voltou a patinar e os serviços crescem em ritmo menor. Os números parecem indicar que o fôlego de 2025 ficará concentrado apenas no primeiro semestre.

Parte dessa perda de dinamismo decorre do ambiente externo. A inadequada escalada tarifária do governo Trump e as atrapalhadas sinalizações de reciprocidade do governo Lula elevam a incerteza no comércio internacional, gerando cautela nos empresários e investidores.

O efeito, porém, é mais psicológico do que concreto, pois as exportações brasileiras devem crescer levemente no trimestre (+0,7%), enquanto a queda das importações (-1,8%) reflete muito mais a fraqueza da demanda doméstica do que barreiras externas. Ou seja, o reflexo da política tarifária americana existe, mas é marginal. O verdadeiro freio vem de dentro de casa, aliás, como quase sempre no caso do Brasil.

O país convive hoje com juros reais próximos de 10% ao ano, um patamar que estrangula o crédito, desestimula investimentos e limita o consumo de bens duráveis. No entanto, é importante dizer que não se trata de uma escolha arbitrária do Banco Central (BC), mas de uma consequência da fragilidade fiscal. Diante de déficits persistentes e gastos obrigatórios em expansão, o Copom não encontra espaço seguro para reduzir a Selic de forma consistente e responsável.

A despeito de conhecer a situação real, o governo insiste em expandir despesas correntes e programas de transferência, como se isso fosse suficiente para sustentar o crescimento econômico. A política de subsídios alivia a demanda de curto prazo, mas não resolve a falta de produtividade nem incentiva o setor privado a investir. O resultado dessa irresponsabilidade reflete no investimento em ativos fixos da economia, que deve registrar queda após seis trimestres de alta. Para quem consegue navegar minimamente os conceitos básicos de economia o recado é claro: sem estabilidade fiscal, o investimento trava.

A narrativa de que a desaceleração é reflexo principalmente do cenário internacional não se sustenta e acaba servindo apenas de espantalho para o governo brasileiro. O tarifaço global tem peso, mas a maior responsabilidade é interna. É o Estado brasileiro, gastador e ineficiente, é quem impede a queda sustentável dos juros e condena a economia ao baixo crescimento.

Se nada mudar, o ciclo sem fim da mediocridade econômica se repetirá em 2026, com expansão fraca, setor privado desestimulado e um governo que prefere ampliar transferências de renda a enfrentar as reformas necessárias para o crescimento sustentável. A desaceleração do PIB, portanto, é mais do que apenas um número, é sintoma de um Estado que insiste em sufocar quem produz para sustentar gastos públicos excessivos e ineficientes.

