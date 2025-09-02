Terça, 02 de Setembro de 2025 16:48
Geral Utilidade pública

Vereador faz requerimento de utilidade pública para instituição da agricultura familiar

Carlone solicita reconhecimento de utilidade pública para associação de agricultores familiares

02/09/2025 09h30
Por: Redação Fonte: Secom Câmara
O requerimento destaca a importância e a relevância dos serviços prestados, ressaltando a representatividade da associação junto à comunidade rural e solicitando que o reconhecimento como entidade de utilidade pública
O requerimento destaca a importância e a relevância dos serviços prestados, ressaltando a representatividade da associação junto à comunidade rural e solicitando que o reconhecimento como entidade de utilidade pública

Por Francisco Cabral

O edil solicitou ao executivo que a Associação dos Agricultores Familiares da Comunidade Rio Paraíso seja declarada de utilidade pública, nos termos da Lei Municipal nº 1.129/85.

A associação foi constituída em 23 de maio de 2002, com sede na Comunidade Rio Paraíso, Núcleo A, Zona Rural do município de Jataí, tendo como finalidade promover o desenvolvimento comunitário, social e econômico dos agricultores familiares assentados. Entre as atividades desenvolvidas estão ações coletivas, culturais, econômicas, sociais e assistenciais, com o objetivo de fortalecer o regime de economia familiar, apoiando os associados na produção, transporte, beneficiamento, classificação, comercialização e escoamento dos produtos agrícolas.

A entidade também visa estimular a organização comunitária, a solidariedade e a participação ativa no desenvolvimento da região rural. O requerimento destaca a importância e a relevância dos serviços prestados, ressaltando a representatividade da associação junto à comunidade rural e solicitando que o reconhecimento como entidade de utilidade pública proporcione maior respaldo legal e institucional para a continuidade de suas ações.

