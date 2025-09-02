Terça, 02 de Setembro de 2025 16:47
Geral Pecuária

Em meio ao “tarifaço”, DATAGRO reúne cadeia da carne no 5º Fórum Pecuária Brasil em São Paulo

Encontro apresentará os resultados da segunda edição do Indicador do Boi na Estrada, que percorreu propriedades em nove estados brasileiros

02/09/2025 09h27 Atualizada há 7 horas
Por: Redação Fonte: Data Agro
DATAGRO/Divulgação Painel Fórum Pecuária Brasil 2024
DATAGRO/Divulgação Painel Fórum Pecuária Brasil 2024

São Paulo, setembro de 2025 – Em um cenário marcado pelo aumento nas tarifas imposto pelo Governo dos Estados Unidos sobre diversos produtos brasileiros, entre eles a carne bovina, a DATAGRO promove, dia 17 de setembro, no Word Trade Center (WTC), em São Paulo, a 5ª edição do Fórum Pecuária Brasil. O encontro ocorre em um momento decisivo para o setor, reunindo líderes, técnicos, produtores, investidores e representantes da indústria frigorífica para debater os rumos da atividade no país e no mercado internacional. 

A programação contará com seis painéis temáticos, abordando desde as perspectivas do setor para os próximos anos, desafios da indústria no mercado interno, oportunidades externas, até a retomada da liquidez do contrato futuro de boi gordo na B3. 

Entre os confirmados, além de Plinio Nastari, presidente da DATAGRO, estão nomes como Roberto Perosa, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC); Mauricio Velloso, presidente da Associação Nacional dos Confinadores (Assocon); Sérgio Bortolozzo, presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB), além de executivos das principais empresas do setor, como Marfrig, Friboi, Minerva Foods, entre outros. 

“O Fórum Pecuária Brasil é um espaço que une todos os elos da cadeia para discutir os desafios e oportunidades que temos pela frente. Nosso objetivo é oferecer informação de qualidade, baseada em dados, e criar um ambiente de diálogo estratégico para que o setor avance de forma sustentável e competitivo”, afirma João Otávio Figueiredo, head de pecuária da DATAGRO. 

Outro destaque da edição é a apresentação dos resultados da mais recente edição do Indicador do Boi na Estrada, projeto que percorreu propriedades em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins, Goiás, Pará e Bahia. A iniciativa, realizada em parceria com a Nova Futura Investimentos e a Nutron | Cargill, traz um retrato direto da realidade do segmento no país. 

“Mais do que uma rodada pelo campo, o Indicador do Boi na Estrada se consolidou como um evento que busca fomentar o contrato futuro do Boi gordo e levar informação de qualidade para a ponta. O mais interessante é que o evento une todos os elos da cadeia de maneira harmoniosa”, ressalta Figueiredo. 

Indicador do Boi DATAGRO 

Lançado em 2019, o Indicador do Boi DATAGRO, índice oficial da B3 desde fevereiro deste ano, já monitora mais de 75% do abate nacional, com dados fornecidos por milhares de produtores de mais de 1,3 mil municípios e mais de 120 unidades frigoríficas. Atualmente, a plataforma reúne mais de 11 mil usuários cadastrados, consolidando-se como a principal referência de dados do setor.  

Além de estimular a liquidez do setor, o contrato futuro de boi gordo funciona como um instrumento essencial de gestão de risco diante da volatilidade de preços. 

“Essa ferramenta garante previsibilidade para pecuaristas, confinadores e frigoríficos, ao possibilitar a fixação antecipada de valores e a diminuição da vulnerabilidade frente às oscilações do mercado físico”, ressalta Figueiredo. 

Na edição de 2024, o Fórum Pecuária Brasil reuniu mais de 550 participantes, incluindo os principais frigoríficos do país, em mais de oito horas de conteúdo especializado e networking. 

